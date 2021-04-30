Стало известно, сколько зарабатывал Газизов в «Спартаке»

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30 апреля 2021, 13:57

В Сети появились новые документы, касающиеся работы «Спартака».

В документах содержится информация о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

Стало известно, что его месячный оклад составлял чуть более 7,66 млн рублей.

Напомним, что Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу».

Ранее сообщалось о том, что Газизов получил лишь 20% от суммы компенсации за расторжение контракта со «Спартаком», которая составляет около 400 млн рублей.