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Стало известно, сколько зарабатывал Газизов в «Спартаке»

30 апреля 2021, 13:57

В Сети появились новые документы, касающиеся работы «Спартака».

В документах содержится информация о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

Стало известно, что его месячный оклад составлял чуть более 7,66 млн рублей.

Напомним, что Газизов до прихода в «Спартак» долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Спустя несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу».

Ранее сообщалось о том, что Газизов получил лишь 20% от суммы компенсации за расторжение контракта со «Спартаком», которая составляет около 400 млн рублей.

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makkie
makkie
30 апреля в 14:29, ред.
Ни подписи, ни печати)
Таких "справок" можно по сто на дню составлять и выкладывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 апреля в 14:17
Классно он сходил на заработки!
sihafazatron
sihafazatron ответ Ванечка (раскрыть)
30 апреля в 14:11
Зачем работать, если за увольнение он получил 400 лямов и ему ещё должны в 4 раза больше) прям школа Моуринью))))
Ванечка
Ванечка
30 апреля в 13:58
Сумма не малая.... нужно было отрабатывать...:)))
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