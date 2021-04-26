Клубы АПЛ получат £83 млн из-за возвращения «Норвича» и «Уотфорда» в АПЛ

Два клуба Чемпионшипа уже гарантировали себе возвращение в АПЛ по итогам текущего сезона — «Норвич» и «Уотфорд».
Журналист Киран Магуайр в твиттере сообщает, что клубы АПЛ получат дополнительные выплаты, поскольку оба клуба вернулись в высший дивизион в первый же сезон после вылета.
Речь идет о парашютных выплатах, которые предназначены для вылетевших команд в течение трех лет. Так как «Норвич» и «Уотфорд» сразу вернулись в АПЛ, все клубы получат около 83 млн фунтов.
Эта сумма может увеличиться, если через плей-офф в АПЛ пробьется «Борнмут», покинувший АПЛ в прошлом сезоне.