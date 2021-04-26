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Клубы АПЛ получат £83 млн из-за возвращения «Норвича» и «Уотфорда» в АПЛ

26 апреля 2021, 15:59

Два клуба Чемпионшипа уже гарантировали себе возвращение в АПЛ по итогам текущего сезона — «Норвич» и «Уотфорд».

Журналист Киран Магуайр в твиттере сообщает, что клубы АПЛ получат дополнительные выплаты, поскольку оба клуба вернулись в высший дивизион в первый же сезон после вылета.

Речь идет о парашютных выплатах, которые предназначены для вылетевших команд в течение трех лет. Так как «Норвич» и «Уотфорд» сразу вернулись в АПЛ, все клубы получат около 83 млн фунтов.

Эта сумма может увеличиться, если через плей-офф в АПЛ пробьется «Борнмут», покинувший АПЛ в прошлом сезоне.

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Garrincha58
Garrincha58
26 апреля в 23:51
Кр Советов тоже должны получить хотя бы 80 млн рублей
Ozabot
Ozabot
26 апреля в 20:40
Очуметь! По два топ-игрока в каждый клуб закинули.
beefs
beefs
26 апреля в 16:06
а наша федерация может только собирать подати в виде различных штрафов, поэтому им не выгодно бороться с бандитскими болелами...
BDA8181
BDA8181 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
26 апреля в 16:06
В РПЛ такое даже не сниться))
DXTK
DXTK
26 апреля в 16:06
и никакой не нужно супер лиги АПЛ сама по себе супер лига.........
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 16:01
Классные у них там правила!
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