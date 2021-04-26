Клубы АПЛ получат £83 млн из-за возвращения «Норвича» и «Уотфорда» в АПЛ

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26 апреля 2021, 15:59

Два клуба Чемпионшипа уже гарантировали себе возвращение в АПЛ по итогам текущего сезона — «Норвич» и «Уотфорд».

Журналист Киран Магуайр в твиттере сообщает, что клубы АПЛ получат дополнительные выплаты, поскольку оба клуба вернулись в высший дивизион в первый же сезон после вылета.

Речь идет о парашютных выплатах, которые предназначены для вылетевших команд в течение трех лет. Так как «Норвич» и «Уотфорд» сразу вернулись в АПЛ , все клубы получат около 83 млн фунтов.