УЕФА не будет возбуждать дело в отношении Кёйперса после игры «Сити» — ПСЖ

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05 мая 2021, 19:30

УЕФА отказался возбуждать дисциплинарное разбирательство в отношении арбитра Бьорна Кёйперса, обслуживавшего матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – ПСЖ (2:0).

После игры полузащитник парижской команды утверждал, что судья послал его в грубой форме. Также другой хавбек ПСЖ после игры заявил: «Судья сказал Паредесу ********** от него».