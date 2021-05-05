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УЕФА не будет возбуждать дело в отношении Кёйперса после игры «Сити» — ПСЖ

05 мая 2021, 19:30
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

УЕФА отказался возбуждать дисциплинарное разбирательство в отношении арбитра Бьорна Кёйперса, обслуживавшего матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – ПСЖ (2:0).

После игры полузащитник парижской команды Марко Верратти утверждал, что судья послал его в грубой форме. Также другой хавбек ПСЖ Андер Эррера после игры заявил: «Судья сказал Паредесу ********** от него».

УЕФА не будет наказывать Кёйперса и не планирует дальнейшего расследования, сообщает L’Equipe.

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112910415
112910415
06 мая в 07:03
свобода слова и на судей распространяется !
Rovshan Yuldashev
Rovshan Yuldashev
05 мая в 23:36
Год за годом футбол становятся скучным из таких судьи арбитров.В будешь большинство людей перестанут смотреть игру в живую. Я например перестал смотреть на следующий день только смотрю чем закончилось игра в селом футбол всё скучным становятся
Alex12357
Alex12357
05 мая в 21:08
Конечно не будет,Кёйперс-человек их круга ,так что вы хотите?
УЕСКА
УЕСКА
05 мая в 21:05
Решили замять это дело. Получается игроки ПСЖ не врали и судья действительно их оскорбил? Ведь у судьи есть микрофон и там все должно быть записано. Раз УЕФА отказывается проводить расследование значит эта запись не в их пользу. Надеюсь катарские шейхи этого просто так не оставят и надавят на УЕФА. Люди хотят знать правду.
aventure61
aventure61
05 мая в 20:35
судья красавец.
волгодон 2
волгодон 2
05 мая в 20:35
Возможно Куйперса достали парижские причитания и он сорвался.
Здесь 3 варианта:
1. смирение
2. широковщина
3. стукачество в негритянской манере( как раз этот случай)
95-shishani-95
95-shishani-95
05 мая в 20:34
Что за бред такой?
beefs
beefs
05 мая в 20:16
это не спортивно, жаловаться после проигрыша...
Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 20:15
    Gahi
    Gahi
    05 мая в 19:47, ред.
    После поражения многое что можно сказать этим сказочникам, у каждого судьи есть микрофон которых слушают те кто это контролирует. Но этим провокаторам от футбола и грязной игры нужно не поклёп наводить, а достойно играть и себя вести. А УЕФА очень правильно себя повели и поступили с такими заявлениями, что дали должный ответ этим горе футболистам.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    05 мая в 19:36
    Да нечего такого там небыло!
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