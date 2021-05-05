УЕФА не будет возбуждать дело в отношении Кёйперса после игры «Сити» — ПСЖ

УЕФА отказался возбуждать дисциплинарное разбирательство в отношении арбитра Бьорна Кёйперса, обслуживавшего матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – ПСЖ (2:0).
После игры полузащитник парижской команды Марко Верратти утверждал, что судья послал его в грубой форме. Также другой хавбек ПСЖ Андер Эррера после игры заявил: «Судья сказал Паредесу ********** от него».
УЕФА не будет наказывать Кёйперса и не планирует дальнейшего расследования, сообщает L’Equipe.
Здесь 3 варианта:
1. смирение
2. широковщина
3. стукачество в негритянской манере( как раз этот случай)
Здесь 3 варианта:
1. смирение
2. широковщина
3. стукачество в негритянской манере( как раз этот случай)