УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, сообщает Deutsche Welle.
По информации источника, обновленный турнир стартует в 2024 году. Согласно новому формату в турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Элитным клубам, не прошедшим отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.
Вместо разделения на группы будет создан принцип лиги. 8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальным командам потребуется пройти отбор через новый раунд плей-офф.
Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.
Ранее 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги.
Какой толк вообще в реформе, если в ЛЧ теперь будут выступать команды уровня ЛЕ ?
Какой толк вообще в реформе, если в ЛЧ теперь будут выступать команды уровня ЛЕ ?
ииз. Но без нас, слава богу.
ииз. Но без нас, слава богу.
Так себе идея.
Так себе идея.
Я однозначно против неспортивного варианта мест в ЛЧ, если клуб не прошел отбор - пускай идет н***й. такое де*ьмо нам не надо
Я однозначно против неспортивного варианта мест в ЛЧ, если клуб не прошел отбор - пускай идет н***й. такое де*ьмо нам не надо