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19 апреля 2021, 13:33

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, обновленный турнир стартует в 2024 году. Согласно новому формату в турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Элитным клубам, не прошедшим отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.

Вместо разделения на группы будет создан принцип лиги. 8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальным командам потребуется пройти отбор через новый раунд плей-офф.

Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.

Ранее 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги.