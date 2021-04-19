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УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов

19 апреля 2021, 13:33

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, сообщает Deutsche Welle.

По информации источника, обновленный турнир стартует в 2024 году. Согласно новому формату в турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас. Элитным клубам, не прошедшим отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.

Вместо разделения на группы будет создан принцип лиги. 8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальным командам потребуется пройти отбор через новый раунд плей-офф.

Всем клубам гарантировано по 10 матчей в обновленной Лиге чемпионов и увеличение доходов.

Ранее 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании европейской Суперлиги.

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Все комментарии
13 RUS
13 RUS
19 апреля в 17:25
Мда уж, это кто то на коленке сегодня придумал?
bayern-cobra
bayern-cobra
19 апреля в 15:49
    RoArt
    RoArt
    19 апреля в 15:24
    Задергались!
    Мessi 10
    Мessi 10
    19 апреля в 15:18
    А че не с 2035 ?
    Какой толк вообще в реформе, если в ЛЧ теперь будут выступать команды уровня ЛЕ ?
    Twisted
    Twisted
    19 апреля в 15:03
    Отстой.Теперь еще больше неинтересных матчей со слабыми командами.Какая это лига чемпионов?О так вдобавок если некие элитные клубы вылетят в квалификации то они все равно попадут в лч,это что за бред?И какие там топ клубы вообще останутся если они все будут гонять в своей суперлиге?
    viorb@yandex.ru
    viorb@yandex.ru
    19 апреля в 14:57, ред.
    Суперлига превратится в цирк, где актеры будут исполнять трюки и репризы. Если смотреть предсказуемые игры толстосумов, то пл
    ииз. Но без нас, слава богу.
    протон1
    протон1
    19 апреля в 14:54
    ну все теперь лига чемпионов не интересна. все на супер лигу
    RoArt
    RoArt ответ Василий Корнечук (раскрыть)
    19 апреля в 14:49
    Тогда выгодней будет дважды дойти до финала и слить его. Чем 1год выиграть, а в следующем не участвовать.
    Так себе идея.
    ATG
    ATG
    19 апреля в 14:40
    Зашибись ! Теперь прибавится Лудогорцев и Ференцваришей с Янг Бойсами и Кайратами
    ATG
    ATG ответ n4qt2kjda5du (раскрыть)
    19 апреля в 14:38
    Полностью согласен)))
    n4qt2kjda5du
    n4qt2kjda5du
    19 апреля в 14:33
    что суперлига шляпа, что новый формат ЛЧ. идеально было бы оставить классический групповой этап с 16-24 топ-клубами, остальных отфильтровать в низшие по рангу турниры. как было в 90-е
    Анд-м
    Анд-м
    19 апреля в 14:23
    Тоже бредовая затея как евролига
    Ozabot
    Ozabot
    19 апреля в 14:02
    Кхх, вот это и есть благое влияние конкуренции. УЕФА сдула с себя пыль и начала шевелиться. Хотя, 36 клубов это атас, конечно. Но думаю, со временем найдется какой-то компромисс и мы снова сможем наслаждаться игрой вместо всех этих офисных склок.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    19 апреля в 14:00, ред.
    где здоровье футболистам брать, что по шестьдесят матчей в сезон играть. Если это добросовестные футболисты. Мое мнение- надо сокращать количество клубов и матчей. Команда, которая выигрывает Лигу - пропускает следующий сезон. Тогда интерес будет. Какой интерес по десять раз выходить в четвертьфинал тем же клубам. В восточной и центральной Европе много крупных городов и клубов. Они тоже имеют право на футбол. Да и в южной Европе те же греки имеют большие армии болельщиков.
    dimagas2
    dimagas2 ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
    19 апреля в 13:58
    Это еще не факт.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    19 апреля в 13:55
    Короче - не хочешь беспорядков - возглавь их !
    DDT
    DDT
    19 апреля в 13:44
    Да все пацаны, ЛЧ уже пару часов как не актуальная
    sv_1969
    sv_1969
    19 апреля в 13:42
    Вот и реформы)
    dzvinka
    dzvinka
    19 апреля в 13:42
    эта реформа делалась в угоду богатым мешкам, а если это всеравно не остановило их от создания "суперлиги" тогда нет смысла и в этой реформе.
    Я однозначно против неспортивного варианта мест в ЛЧ, если клуб не прошел отбор - пускай идет н***й. такое де*ьмо нам не надо
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    19 апреля в 13:40
    пока ничего не ясно, судя по новости уефа даёт задний ход, быстренько переобуваются пока не поздно
    Ironigor
    Ironigor
    19 апреля в 13:37
    А вот это правильное решение.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    19 апреля в 13:34
    Кому будет нужна эта реформа, если все топы будут в своей Суперлиге
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