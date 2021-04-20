Дюкова могут избрать в исполком УЕФА

45-й конгресс УЕФА пройдет во вторник в швейцарском Монтрё. В его рамках пройдут выборы в исполнительный комитет организации, а также в европейский совет ФИФА.
Конгресс УЕФА состоит из президента организации, 16 других членов (включая как минимум одну женщину), избранных конгрессом, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.
От России в окончательный список кандидатов в исполком вошел президент РФС Александр Дюков. В исполком будут выбраны восемь человек, каждый на четырехлетний срок.
Недавно член исполкома УЕФА и совета ФИФА Алексей Сорокин сообщил, что покинет оба поста в сентябре 2021 года.