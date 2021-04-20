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Дюкова могут избрать в исполком УЕФА

20 апреля 2021, 09:40

45-й конгресс УЕФА пройдет во вторник в швейцарском Монтрё. В его рамках пройдут выборы в исполнительный комитет организации, а также в европейский совет ФИФА.

Конгресс УЕФА состоит из президента организации, 16 других членов (включая как минимум одну женщину), избранных конгрессом, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.

От России в окончательный список кандидатов в исполком вошел президент РФС Александр Дюков. В исполком будут выбраны восемь человек, каждый на четырехлетний срок.

Недавно член исполкома УЕФА и совета ФИФА Алексей Сорокин сообщил, что покинет оба поста в сентябре 2021 года.

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stanichnik
stanichnik ответ Федор Паршунин (раскрыть)
20 апреля в 21:41
А ещё обязательно два "голубка", один из которых афроамериканец!)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
20 апреля в 12:11
По квоте из 16 членов должна быть одна женщина и один Александр Дюков.
galem72
galem72
20 апреля в 11:33
Если в уефу на выборы приползёт работать элочка памфилова, дюков не только сможет попасть в исполком, но и сразу избраться президентом всей организации.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 10:13
А что Дюков за женщину идёт?
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 09:53
Могыть быть, а могить и не быть !!!
chyastism
chyastism
20 апреля в 09:43
Непревзойдённые успехи в футболе, где мы играем вничью с самим Лацио, громим в один гол Ренн, и, скажем так, достойно смотримся (не совсем въё...влетаем Атлетико), позволили великому менеджеру из структуры Зенита занять более менее подобающее ему место среди футбольных плебеев.
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