Дюков избран в исполком УЕФА

1618918434

20 апреля 2021, 14:33

Президент РФС Александр Дюков избран в состав исполкома УЕФА . Такое решение было принято на заседании конгресса УЕФА в швейцарском Монтрё.

За Дюкова проголосовали 50 делегатов конгресса из 55.

Конгресс УЕФА состоит из президента организации, 16 других членов, избранных конгрессом, включая как минимум одну женщину, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.