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Дюков избран в исполком УЕФА

20 апреля 2021, 14:33

Президент РФС Александр Дюков избран в состав исполкома УЕФА. Такое решение было принято на заседании конгресса УЕФА в швейцарском Монтрё.

За Дюкова проголосовали 50 делегатов конгресса из 55.

Конгресс УЕФА состоит из президента организации, 16 других членов, избранных конгрессом, включая как минимум одну женщину, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.

Недавно член исполкома УЕФА и совета ФИФА Алексей Сорокин сообщил, что покинет оба поста в сентябре 2021 года.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Добряк (раскрыть)
20 апреля в 15:37
Точно!Камалу Харис))
Добряк
Добряк ответ STVA 1 (раскрыть)
20 апреля в 15:30
Включая как минимум черную лесбиянку...
Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 14:59
Не удивлен. Зря что ли ГАЗПРОМ спонсирует эту УЕФУ.
Ironigor
Ironigor
20 апреля в 14:41
Ну всё, держись Европа !!! Сам Дюков пожаловал !!!
STVA 1
STVA 1
20 апреля в 14:39
Включая как минимум одну женщину,
и негра с геем)))
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