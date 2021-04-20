Дюков избран в исполком УЕФА

Президент РФС Александр Дюков избран в состав исполкома УЕФА. Такое решение было принято на заседании конгресса УЕФА в швейцарском Монтрё.
За Дюкова проголосовали 50 делегатов конгресса из 55.
Конгресс УЕФА состоит из президента организации, 16 других членов, избранных конгрессом, включая как минимум одну женщину, а также двух представителей, выбранных Ассоциацией европейских клубов, и одного члена европейских лиг.
Недавно член исполкома УЕФА и совета ФИФА Алексей Сорокин сообщил, что покинет оба поста в сентябре 2021 года.
и негра с геем)))
и негра с геем)))