Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги

Сегодня в Монтре прошел 45-й Очередной Конгресс УЕФА. Все 55 членских ассоциаций единогласно одобрили следующую декларацию, которая строго осуждает Суперлигу. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Пятьдесят пять ассоциаций УЕФА и участники Конгресса УЕФА осуждают провозглашение так называемой Суперлиги. Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая Суперлига противоречит самой идее европейскости — идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей. УЕФА и его членские ассоциации верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, солидарности и перераспределении, так как это обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон, а также стимулирует европейские ценности и социальное влияние.
Клубы-заговорщики откровенно не видят, что своего сегодняшнего статуса они достигли не в изоляции, но в рамках динамичной европейской системы, в которой большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого. Предполагать, будто они имеют право «отделиться» и претендовать на наследие, построенное всеми вместе — это оскорбление европейских ценностей с их стороны.
УЕФА, его ассоциации и все, кто любит футбол, твердо стоят на своем и в максимально возможной степени будут решительно сопротивляться и бороться против данного шага владельцев этих клубов и их сторонников. Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол — это мы. Не они.
По факту, всякие Беккенбауэры давно должны были бы сидеть, и креатуры Блаттера типа Инфантино тоже не должны были бы иметь доступа к власти.
Но при этом я все равно не вижу, как Суперлига может позитивно повлиять на УЕФА.
Любой шаг в направлении Суперлиги - шаг на дно, т.к. это банально передел денежных потоков, большие шишки хотят сорвать большой куш, а "Олимпиакосы", которые сейчас живут за счет денег ЛЧ со свободными агентами, оставить умирать и забрать их деньги себе.
Но проблема большинства клубов Суперлиги не в том, что им не хватает денег, а в том, что они тратят деньги неэффективно. Это и "Барселона" с их 550 миллионов Месси за ноль трофеев в Европе, и "Реал" со 150 миллионов за Азара, и, извини меня, и МС с нулем побед в ЛЧ и, более того, невпечатляющей игрой, а с такими игроками АПЛ мог бы взять даже Нольтета.
И если они получат еще денег, это не значит, что они начнут тратить наконец-то их эффективно.
По факту, всякие Беккенбауэры давно должны были бы сидеть, и креатуры Блаттера типа Инфантино тоже не должны были бы иметь доступа к власти.
Но при этом я все равно не вижу, как Суперлига может позитивно повлиять на УЕФА.
Любой шаг в направлении Суперлиги - шаг на дно, т.к. это банально передел денежных потоков, большие шишки хотят сорвать большой куш, а "Олимпиакосы", которые сейчас живут за счет денег ЛЧ со свободными агентами, оставить умирать и забрать их деньги себе.
Но проблема большинства клубов Суперлиги не в том, что им не хватает денег, а в том, что они тратят деньги неэффективно. Это и "Барселона" с их 550 миллионов Месси за ноль трофеев в Европе, и "Реал" со 150 миллионов за Азара, и, извини меня, и МС с нулем побед в ЛЧ и, более того, невпечатляющей игрой, а с такими игроками АПЛ мог бы взять даже Нольтета.
И если они получат еще денег, это не значит, что они начнут тратить наконец-то их эффективно.