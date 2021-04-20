Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги

Сегодня в Монтре прошел 45-й Очередной Конгресс УЕФА . Все 55 членских ассоциаций единогласно одобрили следующую декларацию, которая строго осуждает Суперлигу. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Пятьдесят пять ассоциаций УЕФА и участники Конгресса УЕФА осуждают провозглашение так называемой Суперлиги. Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая Суперлига противоречит самой идее европейскости — идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей. УЕФА и его членские ассоциации верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, солидарности и перераспределении, так как это обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон, а также стимулирует европейские ценности и социальное влияние.

Клубы-заговорщики откровенно не видят, что своего сегодняшнего статуса они достигли не в изоляции, но в рамках динамичной европейской системы, в которой большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого. Предполагать, будто они имеют право «отделиться» и претендовать на наследие, построенное всеми вместе — это оскорбление европейских ценностей с их стороны.