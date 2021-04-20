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Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги

20 апреля 2021, 17:11

Сегодня в Монтре прошел 45-й Очередной Конгресс УЕФА. Все 55 членских ассоциаций единогласно одобрили следующую декларацию, которая строго осуждает Суперлигу. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Пятьдесят пять ассоциаций УЕФА и участники Конгресса УЕФА осуждают провозглашение так называемой Суперлиги. Конгресс УЕФА твердо убежден в том, что закрытая Суперлига противоречит самой идее европейскости — идее единства, открытости, взаимопомощи и главенства спортивных ценностей. УЕФА и его членские ассоциации верят в истинно европейскую модель, которая основывается на открытых соревнованиях, солидарности и перераспределении, так как это обеспечивает жизнеспособность и развитие футбола на благо всех сторон, а также стимулирует европейские ценности и социальное влияние.

Клубы-заговорщики откровенно не видят, что своего сегодняшнего статуса они достигли не в изоляции, но в рамках динамичной европейской системы, в которой большие, средние и малые клубы внесли общий вклад в успехи и неудачи каждого. Предполагать, будто они имеют право «отделиться» и претендовать на наследие, построенное всеми вместе — это оскорбление европейских ценностей с их стороны.

УЕФА, его ассоциации и все, кто любит футбол, твердо стоят на своем и в максимально возможной степени будут решительно сопротивляться и бороться против данного шага владельцев этих клубов и их сторонников. Мы знаем, какие моральные ценности поставлены на карту, и будем защищать футбол от эгоистичного клана, который не интересует игра. Европейский футбол — это мы. Не они.

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allemz
allemz ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
20 апреля в 19:34, ред.
Что брат? Давно тебя не видно. Привет)
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ allemz (раскрыть)
20 апреля в 19:26
Не ожидал от тебя 😏😏😏
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 17:54
Ну вот что такое, почему пост попал под цензуру, я хочу поменять пару слов...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
20 апреля в 17:44
УЕФА и ФИФА всегда были коррумпированными организациями, начиная с Авеланжа, и в скандале, который вскрылся (и за который никого не наказали, по сути, только убрали Блаттера с Платини от кормушки), замазаны были и нынешние функционеры, в т.ч. Беккенбауэр. И факты вскрылись совершенно шокирующие, то, что одни компании безальтернативно получали подряды, что Тернеру позволяли разворовывать почти все деньги КОНКАКАФ в обмен только на лояльность.

По факту, всякие Беккенбауэры давно должны были бы сидеть, и креатуры Блаттера типа Инфантино тоже не должны были бы иметь доступа к власти.

Но при этом я все равно не вижу, как Суперлига может позитивно повлиять на УЕФА.

Любой шаг в направлении Суперлиги - шаг на дно, т.к. это банально передел денежных потоков, большие шишки хотят сорвать большой куш, а "Олимпиакосы", которые сейчас живут за счет денег ЛЧ со свободными агентами, оставить умирать и забрать их деньги себе.

Но проблема большинства клубов Суперлиги не в том, что им не хватает денег, а в том, что они тратят деньги неэффективно. Это и "Барселона" с их 550 миллионов Месси за ноль трофеев в Европе, и "Реал" со 150 миллионов за Азара, и, извини меня, и МС с нулем побед в ЛЧ и, более того, невпечатляющей игрой, а с такими игроками АПЛ мог бы взять даже Нольтета.

И если они получат еще денег, это не значит, что они начнут тратить наконец-то их эффективно.
allemz
allemz ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
20 апреля в 17:24
Мне, конечно, не по нраву идея Суперлиги, но перетряхнуть эту шарашкину контору под названием УЕФА для профилактики - я за.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ allemz (раскрыть)
20 апреля в 17:22
Он старый махинатор, но реально, думаю, без американского триумфирата из АПЛ ничего бы не решилось, и деньги от JPM не получили бы.
allemz
allemz
20 апреля в 17:20
Вот эту суету навел Перес, красавчик, уважаю. Вся штаб-квартира УЕФА дымится уже как два дня, ахаха
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