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УЕФА не исключит участников Суперлиги из текущего розыгрыша еврокубков

20 апреля 2021, 14:31

УЕФА не станет исключать из еврокубков участников европейской Суперлиги, сообщает ESPN.

По информации источника, УЕФА, несмотря на угрозы в адрес клубов, создавших Суперлигу, не будет прибегать к жестким мерам наказания — полуфинальные матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут по расписанию.

Напомним, что «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» играют в полуфинале ЛЧ, а «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» – в полуфинале ЛЕ.

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edubokom
edubokom
20 апреля в 20:33
Кажется уефа согласится, чтобы клубы играли и в ЛЧ и в суперлиге. Но при этом у игроков Лига чемпионов может отойти на второй план, а для национальных чемпионатов где возьмётся мотивация, я вобшэ не понимаю.
mphuZ
mphuZ
20 апреля в 20:20
Что ни говори, а адепты Суперлиги сейчас на шаг впереди.

Естественно, исключение из лиг и сборных на данном этапе - слишком поспешное решение. Кому нужны полуфиналы еврокубковых турниров без топовых команд?

А как же Чемпионат Европы? Организаторы столько бабла потратили, а к ним приедут не условные Роналду и Гризманы, а всякие Педри и Мораты? Это ведь по продажам сильно ударит. Сейчас все, кто хотел купить билеты на ЧЕ, застопорились и задумались. А кто-то, возможно, уже возвращает деньги.
dzvinka
dzvinka
20 апреля в 20:11
ну как бы еще ведь ничего не запущено, еще не за что исключать формально, наверное.
Союзник противников
Союзник противников
20 апреля в 18:41, ред.
Слабаки.Хотя и так понятно : Раз в деле замешены амеры из банка Стенли Морган,то к понедельнику мы будем знать полное досье на нынешних руководителей УЕФА-КОРРУПЦИОНЕРЫ,УБИЙЦЫ и ДРУЗЬЯ ПУТИНА.Хрен отвертитесь,господа!!!Будет вам кара за Платини и Блаттера!Теперь вы-"отработанный материал"!!!
Анд-м
Анд-м
20 апреля в 17:59
Это верное решение.Не надо пороть горячку .
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 17:31
Так многие и докажут это. Заняв в чемпионате с 1-4 место, дающее право играть в ЛЧ. А то, что их не будет там, так только по неспортивным принципам. Соответственно организатор не сумел обеспечить сильнейший состав. Всё очень просто.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 17:27
так пускай доказывают,что они сильнейшие в Чемпионате,ври я в АПЛ за Челси,за Челси с времен Гулита и Виалли,и я понимаю,что в этом году,если Челси не пройдет в Лигу Чемпионов,то сами виноваты,сами поставили рулить грановскую,она может и железная леди,но куда ты лезешь девочка.
Вот молотобойцы молодцы,в этом сезоне красавцы.
так и аплеуху от Вест Бромвича я воспринял нормально,очень правильно ТТ и Челси приземлили.
В Этой Лиги,кто мешал например Реалу Обыграть Шахтер?
А нет 2 раза реал повозили мордой о зелёной газон,и вполне возможно это и помогло мадриду собраться.
Я вообще молчу,как БАТЭ,команда с завода в Беларуси нагнула Баварию,немцев у которых точно нет недооценки соперникаи достойно несколько групповых этапов играла.
Или Аякс,какая школа у команды ,школа которая растит таланты и раз в 10 лет размазывает кошельки о поле.
И что нам предлагают суперлига,мол мы такие круты и богатые(хотя какие богатые вы товарищи в долгах и вся идея занять-переотдать),что элита, а вы так второй сорт.так выходи против Шахты и играй и доказывай,сейчас вышел на тоненького не факт,что завтра выйдешь,твоё имя Реал в матче против Шахты просто имя,как Челси на бумаге Челси(это мой клуб я за него горой) но по факту вас последнее место АПЛ на место поставило,выходи доказывай,что ты можешь,а не так создадим междусобойчик.....
Аякс возьмите к себе,вот уверен эти парни скальпеля поснимают с мешков-долгов.
Не надо решать проблемы которые сами создали за счёт других,нет денег банкроты велком ту дивизион 4,а то сильно умные стали мешки.
Александр Рябов
Александр Рябов
20 апреля в 17:21
Я за единую Европейскую лигу. 4 федерации по 16 команд. Потом по 8 из каждой группы выявляют сильнейшего в плей-офф и 8 слабейших из каждой группы выявляют рейтинг и выбывание. И не надо будет разрываться никому на внутренние чемпионаты и еврокубки. Максимальное количество представительства от страны соответственно 4, чтоб по клубу в каждую федерацию получалось ровно (6 клубов от Англии - обойдутся, в других странах тоже футбол любят, а кое-где не меньше чем в Англии). Вот это была бы реальная альтернатива, и все бы поддержали. А то получается футбол только для избранных и богатых в данном формате.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 17:12
А чем тебе отсутствие сильнейших клубов по неспортивным причинам не вина организаторов, которые не могут найти аргументы и не в состоянии обеспечить сильнейший состав в ЛЧ? Очень сильно сомневаюсь, что серьёзные компании, спонсирующие ЛЧ, не предусмотрели данные риски.
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Владимир Ушаков (раскрыть)
20 апреля в 17:08
Вряд ли кто-то сможет воспользоваться этим пунктом если будет получать игровое время прописанное в контракте! А значит клуб этот пункт выполняет.
Spartach from kg
Spartach from kg
20 апреля в 16:57
Суперлига будет наподобие НХЛ, НБА, КХЛ, тупые матчи, со временем приедается и потеряет интерес и футбол будет уничтожен надолго
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответ manutd navsegda (раскрыть)
20 апреля в 16:55
Есть пункт в правилах 6.1.1. клубы должны обеспечивать чтобы игроки выступали за сборные. За неисполнение игроки могут разрывать контракты.
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 16:52
Как ФИФА может запретить федерации футбола допустим Англии или Франции вызывать в сборную Решфорда или Погба? Потому что они играют в другой лиги? А как-же свобода выбора, права человека? А если смуглые ребята заплачут про расизм то ФИФА устанет стоять на коленях!!!
Илья85
Илья85
20 апреля в 16:43
Ещё бы УЕФА их исключил. Они кто угодно ,но не дураки ,деньги считать умеют . Если исключат,то это бешенные фин. потери. Во первых ,они не получат деньги от телетрансляций ,во вторых ,те же телевизионщики потребуют компенсацию за не выполнение договора ,на показ ЛЧ. И это не просто игры ,а полуфинал ,финао,соответственно деньги на кону не малые.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ manutd navsegda (раскрыть)
20 апреля в 16:37
Это всё хорошо в теории,по факту сейчас суперлига для того,чтобы залатать дыры в бюджете,капиталисты из моргана деньги не дарят а дают в долг под %....и сделка очень рискованная.....рискованная для того кто берет в долг.
Где гарантия,что выстрелит?Где гарантия что ФИФА допустит до Чемпионата мира тех кто играет в суперлиги? суперЛига каждый год и победителей её будет валом а вот выйграть чемпионат мира.....
фактически Реал и Ювентус пришли в такой мировой ломбард и заложили свои клубы,даже не золото имя заложили......ну такое вот честно.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ 1_DEIVID (раскрыть)
20 апреля в 16:33
а откуда они знают пройдут гранды в Лигу или нет? выйдут из группы Лиги Чемпионов или нет?
там по факту договор о трансляции.
Zak11
Zak11
20 апреля в 16:18
Правильное решение, которое было в принципе предсказуемо. Турниры должны быть доиграны полноценно
LAISMEN
LAISMEN
20 апреля в 16:18
ПОЛЮБЕЗНИЧАЮТ И С МИРОМ РАЗАЙДУТСЯ....
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 16:18
У вас ваш работодатель спрашивает кому продать произведённый вами продукт?
manutd navsegda
manutd navsegda ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 15:53
Удар будет именно по лигам, доходы от телетрансляций упадут в два а то и в три раза так как никто не будет смотреть матчи условных осасун, бёрнли или лестеров и прочих клубов в отличии от матчей юве-мс или мю-реал. От сюда у этих клубов произойдёт колоссальное падение зарплат и молодые и талантливые игроки будут пускать слюни глядя на клубы из суперлиги мечтая туда попасть чтобы быть среди лучших.
sash71
sash71
20 апреля в 15:43
UEFA дала заднюю
DXTK
DXTK
20 апреля в 15:42, ред.
да паускай доигрывают.....эти клубы бунтовщики супер лиги сами себе приписали смертельный ордер........ уефа с ними расправиться по другому.........

думаю Реал придушат судьи в финал выйдет Челси, а с другой стороны МС вылетет от ПСЖ и финал ПСЖ Челси или Реал.....будет на 100% за ПСЖ.

а в ле вилльяреал и Рома отправят английские клубы в супер лигу играть.....думаю там тоже судьи все сделат без шума........ финал Рома Вилььяреал очереднйо кубок Эмери........
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 15:41
Вот совсем неисключенно, что там есть даже такие пункты. Там профи договор составляют. И с какого перепуга они должны спонсировать так же ЛЧ, если она лишится 10-15 грандов?
Zhenik-91
Zhenik-91
20 апреля в 15:40
Я в жизни не поверю, что чемпионаты кого-то исключат, основной заработок всех этих лиг именно идет от этих команд и игроков и спонсоры подписывают такие контракты только потому что там есть такие клубы. Кто их заменит? Условные кардифы, кадисы или беновенто? Да бред это, уйдут эти клубы уйдут и спонсоры, никто не будет платить бабки что бы посмотреть на матч условных Ковентри-Барнсли, так как бы заплатили за матч МС-МЮ!!! Давить на то что бы поуходили игроки с этих клубов "бунтаре", да я вас умоляю никто никуда не уйдёт, никакие клубы больше не смогут платить им такие же зарплаты, это смешно. Да плевать им всем на болельщиков, что ФИФА, что УЕФА, что национальным Лигам, для них главное бабки и они это понимают, что деньги текут мимо них и ничем они не отличаются от Переса, Аньели и т.д. Запретить игрокам выступать за сборные, и дальше что??? Получить от условного чемпионата Мира в разы меньше денег чем могло бы быть, никто на это не согласится!!! И ни один спонсор не откажется ни от Барселоны, ни от реала, ни от Месси и т.д., и не по бегут заключать контракты с Хетафе, потому что это куры, которые несут золотые яйца, это тоже самое что отстрелить себе ногу.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ RoArt (раскрыть)
20 апреля в 15:37
если договор подписан с УЕФА причём тут клубы?
Это из области не вышел реал в лигу чемпионов или Ливерпуль или Челси и те кто купил права на трансляцию лиги чемпионов отказались платить УЕФА,мол не вышел Челси, а в катаре многие за Челси мы платить не будем и показывать Лигу тоже.....
Brooklyn888
Brooklyn888
20 апреля в 15:29
Принципы принципами ,а бабки терять никто не хочет))
RoArt
RoArt ответ Stalker-ato (раскрыть)
20 апреля в 15:29, ред.
Та же пепси не захочет разрывать контракт с Клубами ибо там такие санкции за разрыв.......
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Leha-ha50 (раскрыть)
20 апреля в 15:24
Не, у грандов более весомые аргументы.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Zhenik-91 (раскрыть)
20 апреля в 15:19
Все будет как раз наоборот, заднюю дадут бунтари.
Zhenik-91
Zhenik-91
20 апреля в 15:15
Ахах, а ведь Флорентино Перес так и сказал, что никто никого не исключит. Всё давным давно было продумано и УЕФА понимает прекрасно, что исключив эти команды они потеряют огромнейшие бабки!!! Пугать они могут сколько угодно, но когда поняли что на их угрозы всем плевать и никто не обо76ся со страху, то естественно заднюю дали, а таких денег они уже могут и не заработать, надо хотя бы напоследок карманы набить от Лиги Чемпионов!!!
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