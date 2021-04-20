УЕФА не исключит участников Суперлиги из текущего розыгрыша еврокубков

УЕФА не станет исключать из еврокубков участников европейской Суперлиги, сообщает ESPN.
По информации источника, УЕФА, несмотря на угрозы в адрес клубов, создавших Суперлигу, не будет прибегать к жестким мерам наказания — полуфинальные матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут по расписанию.
Напомним, что «Реал», «Челси» и «Манчестер Сити» играют в полуфинале ЛЧ, а «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» – в полуфинале ЛЕ.
Вопрос в том,что будет дальше,вот исключение из внутренних чемпионатов вот это будет удар по всем тем кто ушёл в СуперЛигу....
Я даже уверен,что все,все в том числе и перес включат заднюю.....
Вопрос в том,что будет дальше,вот исключение из внутренних чемпионатов вот это будет удар по всем тем кто ушёл в СуперЛигу....
Я даже уверен,что все,все в том числе и перес включат заднюю.....
Вот молотобойцы молодцы,в этом сезоне красавцы.
так и аплеуху от Вест Бромвича я воспринял нормально,очень правильно ТТ и Челси приземлили.
В Этой Лиги,кто мешал например Реалу Обыграть Шахтер?
А нет 2 раза реал повозили мордой о зелёной газон,и вполне возможно это и помогло мадриду собраться.
Я вообще молчу,как БАТЭ,команда с завода в Беларуси нагнула Баварию,немцев у которых точно нет недооценки соперникаи достойно несколько групповых этапов играла.
Или Аякс,какая школа у команды ,школа которая растит таланты и раз в 10 лет размазывает кошельки о поле.
И что нам предлагают суперлига,мол мы такие круты и богатые(хотя какие богатые вы товарищи в долгах и вся идея занять-переотдать),что элита, а вы так второй сорт.так выходи против Шахты и играй и доказывай,сейчас вышел на тоненького не факт,что завтра выйдешь,твоё имя Реал в матче против Шахты просто имя,как Челси на бумаге Челси(это мой клуб я за него горой) но по факту вас последнее место АПЛ на место поставило,выходи доказывай,что ты можешь,а не так создадим междусобойчик.....
Аякс возьмите к себе,вот уверен эти парни скальпеля поснимают с мешков-долгов.
Не надо решать проблемы которые сами создали за счёт других,нет денег банкроты велком ту дивизион 4,а то сильно умные стали мешки.
Вот молотобойцы молодцы,в этом сезоне красавцы.
так и аплеуху от Вест Бромвича я воспринял нормально,очень правильно ТТ и Челси приземлили.
В Этой Лиги,кто мешал например Реалу Обыграть Шахтер?
А нет 2 раза реал повозили мордой о зелёной газон,и вполне возможно это и помогло мадриду собраться.
Я вообще молчу,как БАТЭ,команда с завода в Беларуси нагнула Баварию,немцев у которых точно нет недооценки соперникаи достойно несколько групповых этапов играла.
Или Аякс,какая школа у команды ,школа которая растит таланты и раз в 10 лет размазывает кошельки о поле.
И что нам предлагают суперлига,мол мы такие круты и богатые(хотя какие богатые вы товарищи в долгах и вся идея занять-переотдать),что элита, а вы так второй сорт.так выходи против Шахты и играй и доказывай,сейчас вышел на тоненького не факт,что завтра выйдешь,твоё имя Реал в матче против Шахты просто имя,как Челси на бумаге Челси(это мой клуб я за него горой) но по факту вас последнее место АПЛ на место поставило,выходи доказывай,что ты можешь,а не так создадим междусобойчик.....
Аякс возьмите к себе,вот уверен эти парни скальпеля поснимают с мешков-долгов.
Не надо решать проблемы которые сами создали за счёт других,нет денег банкроты велком ту дивизион 4,а то сильно умные стали мешки.