УЕФА не исключит участников Суперлиги из текущего розыгрыша еврокубков

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20 апреля 2021, 14:31

УЕФА не станет исключать из еврокубков участников европейской Суперлиги, сообщает ESPN.

По информации источника, УЕФА , несмотря на угрозы в адрес клубов, создавших Суперлигу, не будет прибегать к жестким мерам наказания — полуфинальные матчи текущих розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут по расписанию.