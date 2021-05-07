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Мбаппе может стать послом вакцинации от коронавируса

07 мая 2021, 11:55

Председатель французского комитета по вакцинам от коронавируса Ален Фишер заявил, что правительство страны хочет назначить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе послом кампании по вакцинации.

В молодом возрасте мы больше слушаем друга, чем президента или врача. Цель состоит в том, чтобы побудить актеров, музыкантов, спортсменов говорить о вакцинации. Мбаппе — идеальный для этого вариант.

На текущий момент форвард не ответил на предложение.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Ювентуса» разместили пункт вакцинации от коронавируса.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
07 мая в 12:44
А как....лучше бы делом занимался
ДАША Д
ДАША Д
07 мая в 12:40
Станный какой-то посол.
mihaluch
mihaluch
07 мая в 11:58
Мбале приговорили к вакцинации.
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