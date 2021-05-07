Мбаппе может стать послом вакцинации от коронавируса

Председатель французского комитета по вакцинам от коронавируса Ален Фишер заявил, что правительство страны хочет назначить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе послом кампании по вакцинации.
В молодом возрасте мы больше слушаем друга, чем президента или врача. Цель состоит в том, чтобы побудить актеров, музыкантов, спортсменов говорить о вакцинации. Мбаппе — идеальный для этого вариант.
На текущий момент форвард не ответил на предложение.
Ранее сообщалось, что на стадионе «Ювентуса» разместили пункт вакцинации от коронавируса.