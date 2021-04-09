Соболев поучаствовал в благотворительной акции

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев поучаствовал в благотворительном аукционе и разыграл майку, в которой забил первый гол за национальную команду.
Собранные 205 тыс. рублей пойдут на протез голени для подопечной фонда «Спартак — детям» Александры Корноуховой.
Саша Соболев организовал благотворительный аукцион и разыграл майку, в которой забил первый гол за сборную 🇷🇺— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 9, 2021
Собранные 205 тысяч рублей уйдут на протез голени для подопечной фонда @spartakforkids Саше Корноуховой ❤
Пример для подражания как на поле, так и за его пределами 👏🏻 pic.twitter.com/tUahMNRNQz
Ранее сообщалось, что капитанская повязка, которую бросил на газон нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в концовке матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2), была продана на благотворительном аукционе.
Моболькрасава
Моболькрасава
Победа всегда за командой будет...
Победа всегда за командой будет...
Если будет помогать таким людям на постоянной основе, то заслужит респект и уважение.
Если будет помогать таким людям на постоянной основе, то заслужит респект и уважение.