Соболев поучаствовал в благотворительной акции

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09 апреля 2021, 15:54

Нападающий «Спартака» и сборной России поучаствовал в благотворительном аукционе и разыграл майку, в которой забил первый гол за национальную команду.

Собранные 205 тыс. рублей пойдут на протез голени для подопечной фонда «Спартак — детям» Александры Корноуховой.

Саша Соболев организовал благотворительный аукцион и разыграл майку, в которой забил первый гол за сборную 🇷🇺



Собранные 205 тысяч рублей уйдут на протез голени для подопечной фонда @spartakforkids Саше Корноуховой ❤



Пример для подражания как на поле, так и за его пределами 👏🏻 pic.twitter.com/tUahMNRNQz — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 9, 2021