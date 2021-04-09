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Соболев поучаствовал в благотворительной акции

09 апреля 2021, 15:54

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев поучаствовал в благотворительном аукционе и разыграл майку, в которой забил первый гол за национальную команду.

Собранные 205 тыс. рублей пойдут на протез голени для подопечной фонда «Спартак — детям» Александры Корноуховой.

Ранее сообщалось, что капитанская повязка, которую бросил на газон нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в концовке матча квалификации ЧМ-2022 против Сербии (2:2), была продана на благотворительном аукционе.

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Alexnvr
Alexnvr
09 апреля в 20:10
А почему бы малую часть зарплаты по тихому не перечислять? Я всецело ЗА подобные деяния. Но можно же делать тихо и больше.
Grabovsky
Grabovsky ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
09 апреля в 18:59, ред.
    ermak6848
    ermak6848
    09 апреля в 16:54, ред.
    кому бы трусики пристроить от старика Хоттабыча,
    Победа всегда за командой будет...
    112910415
    112910415
    09 апреля в 16:52
    продолжать в том же духе, дело хорошее !
    stanichnik
    stanichnik
    09 апреля в 16:50
    Продажа футбольных аксессуаров и элементов экипировки знаменитых футболистов на благотворительных аукционах становится хорошей традицией не только за рубежом, но и у нас в стране. Хочется пожелать Соболеву достичь больших высот в футболе и значительного увеличения числа его поклонников, участвующих в благотворительных торгах и желающих заполучить заветный сувенир от Александра.
    drug01
    drug01
    09 апреля в 16:24
    Это очень хорошо
    Ironigor
    Ironigor
    09 апреля в 16:23
    Молодец, хорошее дело !!!
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    09 апреля в 16:15
    А где то там в питере пиарятся игроки зенита и заправляют на заправках машины!)
    Little Caprice
    Little Caprice
    09 апреля в 16:06
    "первый гол за национальную команду" - а со шведами что было?
    за
    за
    09 апреля в 16:02
    Что сказать? Молодец! Хорошее дело!
    Если будет помогать таким людям на постоянной основе, то заслужит респект и уважение.
    STVA 1
    STVA 1
    09 апреля в 16:01
    Это хорошее дело
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