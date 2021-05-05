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Соболев оплатил протез восьмилетней девочке

05 мая 2021, 12:38

Нападающий «Спартака» Александр Соболев продолжает участвовать в благотворительных акциях. Официальный твиттер «красно-белых» сообщает, что футболист оплатил протез восьмилетней девочке.

Недавно Саша Соболев оплатил протез подопечной фонда «Спартак — детям», а теперь и встретился с девочкой на «Открытие Банк Арене»

Все моменты незабываемой встречи нашего форварда и восьмилетней Ксюши Стебуновой – в нашем милом видео.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Shustriy (раскрыть)
05 мая в 20:53
А разве это он орал ?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
05 мая в 15:32
Не интервью давать надо а просто по человечески поступать, Дзюба учись
Zhertva Liverpoolya
Zhertva Liverpoolya
05 мая в 14:42
На поле себе нужно популярность зарабатывать.
ABir
ABir
05 мая в 14:40
Благородный поступок порядочного человека
quinn-se
quinn-se ответ Shustriy (раскрыть)
05 мая в 14:34
Вы не правы, Соболев это не в первый раз уже делает, и не "орёт" об этом нигде.
Shustriy
Shustriy
05 мая в 14:15
Гнилой пиар, когда оказывают помощь от души, не орут об этом на весь мир.
морозз
морозз
05 мая в 13:55
Если бы каждый футболист вносил бы свою лепту в благотворительность и именно детям, наверное мало бы осталось хейтеров от ненависти которых происходят всякие неправильные вещи! Люби ближнего своего и они возлюбят тебя!
Rheinfall
Rheinfall
05 мая в 13:25
Поступок очень достойный.
112910415
112910415
05 мая в 13:07
вот это хорошо, вот это правильно !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
05 мая в 12:56
Саша ! Я горжусь тобой !
за
за
05 мая в 12:50
Соболев уже не первый раз помогает детям! Достойный и праведный поступок!
galem72
galem72
05 мая в 12:46
Поступок человеческий, девчуля довольна. Супер!
Ironigor
Ironigor
05 мая в 12:41
Респект тебе , вот это заслуживает уважения !!!
Ванечка
Ванечка
05 мая в 12:39
Уважение к такому поступку..... по мужски!
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