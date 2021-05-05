Соболев оплатил протез восьмилетней девочке

Нападающий «Спартака» продолжает участвовать в благотворительных акциях. Официальный твиттер «красно-белых» сообщает, что футболист оплатил протез восьмилетней девочке.

Недавно Саша Соболев оплатил протез подопечной фонда «Спартак — детям», а теперь и встретился с девочкой на «Открытие Банк Арене»

Все моменты незабываемой встречи нашего форварда и восьмилетней Ксюши Стебуновой – в нашем милом видео.