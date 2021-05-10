ГлавнаяНовости

Куман заявил, что не собирается покидать «Барселону»

10 мая 2021, 15:17

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал о своем будущем в каталонском клубе.

Я всегда чувствовал доверие со стороны руководства «Барселоны» с первого дня работы. Это не моя головная боль, что будет дальше со мной. Сейчас у меня двухлетний контракт, и я вижу себя тренером команды и в следующем сезоне. Когда завершится сезон, мы увидимся с руководством и все решим. Сейчас главное — это закончить сезон в Ла Лиге.

Напомним, что недавно Куман выиграл первый трофей с «Барселоной» в качестве тренера.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 мая в 22:54
Вы правы наш ак сакал,Пуч отличный старательный талантливый игрок но мне непонятно,почему Куман с ним поступает подло.
А Брей и Пьянич итог работы мощенника Бартомеу,он привел команду к тому,что на финише проигрывает на своем поле уже Гранаде
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Барeт Гейл (раскрыть)
10 мая в 22:31
Оба последних перечисленных - это не уровень даже сегодняшней Барселоны. Пьянич сдал очень сильно , а Брэйтуэйт - это для меня вообще загадка, как в команду попал - просто непонятно. А вот с Пучем какие то непонятки??? Мне тоже он очень нравился, но там какие то разборки с Куманом. А игрок талантлив - определенно.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
10 мая в 21:49
Куман отличный тренер,не его вина последние погрешности а игроков,которые не должны играть за Барселону,половина игроков не для гранда.
Лапорта все поправит,я ему верю и Куман останется,хоть и на третьем месте закончит Барса.
Апсни тоже доволен Куманом,главное это.
vastudio
vastudio
10 мая в 20:33
Кто же тебя спрашивать-то будет, милок?))) Дадут пинка под зад и всё))) твои хотелки -это дело десятое))
stanichnik
stanichnik ответ УЕСКА (раскрыть)
10 мая в 20:29
Доброго Здоровья, УЕСКА!
Безусловно голландец.
ЮЗИК
ЮЗИК
10 мая в 19:45
Сам точно не уйдет, выносить надо
УЕСКА
УЕСКА ответ stanichnik (раскрыть)
10 мая в 18:59
Какого датчанина?
Van Vanovich
Van Vanovich
10 мая в 18:11
Пока хорошо справляется! Пришел на развалины. Потянул молодежь наигрывает. Думаю год надо дать еще поработать.
Барeт Гейл
Барeт Гейл ответ Leha-ha50 (раскрыть)
10 мая в 18:11
Куман однозначно Не выжимает из барсы все что возможно. У него на банке сидят Пуч и Пьянич даже тогда, когда казалось бы им нет другой альтернативы. Но он находит ее в лице Мориба, хотя тот явно еще не тянет. Там же, на банке, сидит единственный нападающий в команде Брэйтуэйт, на которого можно хотя бы навесы поделать, тем самым разнообразив игру команды. Но Куман, видимо, второй Черчесов, кторый формирует состав команды исходя из каких то одному ему ведомых принципов, совершенно не связанных с футболом.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
10 мая в 17:51
Всё просто: займут 1-е место - не уволят, займут 2-е - могут уволить, а за 3-е - точно уволят.
Vladimir808
Vladimir808
10 мая в 17:39
Куман заявил....(
А я заявляю, что не уйдёт, таки выгнать. Всё провалено, Станичник разложил всё по полочкам, слабый тренер.
stanichnik
stanichnik
10 мая в 16:51
В этом интервью чувствуется некая самоуверенность Кумана, как будто его дальнейшее пребывание на посту ГТ команды окончательно утверждено. Но болельщики клуба не разделяют оптимизма датчанина. Барса в этом году снова провалила матчи со своими основными мадридскими соперниками, оба раза проиграв Реалу и взяла только одно турнирное очко у Атлетов и теперь судьба медалей не коим образом не зависит от выступления каталонцев, всё в ногах соперников из столицы. В Европе Подопечные Кумана тоже разочаровали, сумев только выйти из группы со второго места, а дальше сошли с дистанции. Поэтому завоевания одного Кубка Испании для кого-то может быть высоким достижением, но для Барселоны этого явно недостаточно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Маг_тм (раскрыть)
10 мая в 16:32
https://www.soccer.ru/user
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
10 мая в 16:19
Как много .... в команде тренеров чудес?
Барселона будет и дальше в бАльшой ...пе, пока есть такие тренеришки?
Leha-ha50
Leha-ha50
10 мая в 16:15
Куман старается , выжимает из команды все , что возможно. Но видно , что запаса прочности явно не хватает. Ревизия в команде напрашивается довольно таки серьезная. Кто то должен уйти , кто то должен придти, усиление просто необходимо. Ждем летнего ТО. Посмотрим чем нас Лапорта с Куманом порадуют???
Всем здоровья.
swed27
swed27
10 мая в 15:55
Видно платят неплохо
311
311
10 мая в 15:54
Как гном скажет, так и будет!)
Маг_тм
Маг_тм
10 мая в 15:52
Как добавить фото в профиль никто не знает?
ДАША Д
ДАША Д
10 мая в 15:49
Пока не гонят, рано уходить.
VeniaminS
VeniaminS
10 мая в 15:17
Значит и не надо.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100