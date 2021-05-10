Куман заявил, что не собирается покидать «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» рассказал о своем будущем в каталонском клубе.

Я всегда чувствовал доверие со стороны руководства «Барселоны» с первого дня работы. Это не моя головная боль, что будет дальше со мной. Сейчас у меня двухлетний контракт, и я вижу себя тренером команды и в следующем сезоне. Когда завершится сезон, мы увидимся с руководством и все решим. Сейчас главное — это закончить сезон в Ла Лиге.