Коллимор: «„Ман Сити“ — „Челси“ — это первый финал Суперлиги»

Бывший игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор порассуждал о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Мы должны поздравить «Манчестер Сити» и «Челси» с выходом в финал Лиги чемпионов.

Я рад, что сразу две английские команды сразятся в финале, но мне не нравится видеть, как покупают трофеи. Можно говорить всякое о силе «Челси» и «Сити», но они вышли в финал просто из-за того, что у них много денег. У них есть владельцы-олигархи, а это огромное преимущество. Поэтому можно смело заявить, что нас ждет первый финал Суперлиги.