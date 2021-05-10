ГлавнаяНовости

Коллимор: «„Ман Сити“ — „Челси“ — это первый финал Суперлиги»

10 мая 2021, 10:32
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси29.05.2021 в 22:00 Не начался

Бывший игрок «Ливерпуля» Стэн Коллимор порассуждал о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Мы должны поздравить «Манчестер Сити» и «Челси» с выходом в финал Лиги чемпионов.

Я рад, что сразу две английские команды сразятся в финале, но мне не нравится видеть, как покупают трофеи. Можно говорить всякое о силе «Челси» и «Сити», но они вышли в финал просто из-за того, что у них много денег. У них есть владельцы-олигархи, а это огромное преимущество. Поэтому можно смело заявить, что нас ждет первый финал Суперлиги.

Все новости
Кьеза рассказал, благодаря чему он добился прогресса
Вчера, 16:44 Комментарии5
Роналду высказал мнение о будущем Холанда и Мбаппе
Вчера, 15:36 Комментарии8
Крауч: «Джеррард займёт место Клоппа, когда вернётся в Англию»
Вчера, 13:36 Комментарии6
Далот — о встрече с «Кальяри»: «Мы провели плохую игру»
Вчера, 11:26 Комментарии4
Каррера поздравил «Спартак» со вторым местом в РПЛ
Вчера, 10:54 Комментарии2
Агбонлахор — о Вернере: «„Челси“ нужно подписать топ-форварда»
Вчера, 10:23 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ УЕСКА (раскрыть)
10 мая в 18:42
Порту это исключение из правил, которое только подтверждает существование САМОГО правила.
УЕСКА
УЕСКА ответ cska1948 (раскрыть)
10 мая в 18:40
Порту брал ЛЧ с бюджетом гораздо скромнее чем был у грандов. В футболе всегда имеет место быть сенсации. Лига Чемпионов тем и хороша что у каждого есть шанс в отличии от суперлиги.
cska1948
cska1948
10 мая в 16:15
"... Поэтому можно смело заявить, что нас ждет первый финал Суперлиги."
-----------------------------
Да такие финалы мы наблюдаем со дня образования ЛЧ! Ещё ни один клуб со скромным бюджетом до финала не добирался и никогда, от слова СОВСЕМ, не доберётся!
cska1948
cska1948
10 мая в 16:11
"... Можно говорить всякое о силе «Челси» и «Сити», но они вышли в финал просто из-за того, что у них много денег...."


-------------------------
Ребята, а кто-нибудь из вас видел в финале ЛЧ клубы-нищеброды типа нашего Тамбова?
memphis
memphis
10 мая в 14:42
Назовите хоть один ТОП клуб, у которого не так?
lobsterdam
lobsterdam
10 мая в 13:40
предположим, что команды эти совсем не английские, ну если только по прописке. Две банды наемников со всего света будут биться, чтобы доказать всему миру, ну или хотя бы Европе, что английский футбол лучше всех.
Сидор новый
Сидор новый
10 мая в 12:38
Интересная будет игра
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
10 мая в 11:50
.
Дима Логинов
Дима Логинов
10 мая в 11:47
- Бэрримор, кто там валяется пьяный у нашей ограды и кричит неадекватные вещи?
- Коллимор, сэр.
rubinovyi2
rubinovyi2
10 мая в 11:44
Лан,полуфинал они купили,а кто же купил финал?
Не молчи,договаривай до конца..))
ABir
ABir
10 мая в 11:40
В финале будет битва кошельков
swed27
swed27
10 мая в 11:17
Что за бред? Суперлигу зарубили на корню Если бы английские клубы не вышли из этого балагана то этого финала могло не быть вообще
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
10 мая в 10:55
Достали своей суперлигой.
Шуnя771
Шуnя771
10 мая в 10:50
Пропущенные голы от МС как то наводят на печальные предположения о ПСЖ...
superlamps
superlamps
10 мая в 10:44
У Реала и Псж ведь нет денег, чтобы финал назвали таким же, если бы те вышли туда, современный футбол требует затрат на высококлассных игроков, если ты хочешь боротся за высокие места.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
10 мая в 10:35
Причём тут суперлига?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100