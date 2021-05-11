Гвардиола завоевал 31-й трофей в тренерской карьере

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.
Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере.
Испанский специалист завоевал с «Ман Сити» 10 трофеев – 3 титула АПЛ, 4 победы в Кубке английской Лиги, 1 победа в Кубке Англии, 2 Суперкубка Англии.
14 титулов Хосеп выиграл с «Барселоной». Еще 7 трофеев специалист завоевал в «Баварии».
Ребята, ну вы чего, ну вы где? Заведите свою икспердную, как всегда - "пепка можит толька за щет Меси пабиждать". Помните же свои слова? Куда вы разошлись?
Без вашего важного мнения вообще прям никак на Соккере.
Ребята, ну вы чего, ну вы где? Заведите свою икспердную, как всегда - "пепка можит толька за щет Меси пабиждать". Помните же свои слова? Куда вы разошлись?
Без вашего важного мнения вообще прям никак на Соккере.