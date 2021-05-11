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Гвардиола завоевал 31-й трофей в тренерской карьере

11 мая 2021, 22:59

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ.

Для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере.

Испанский специалист завоевал с «Ман Сити» 10 трофеев – 3 титула АПЛ, 4 победы в Кубке английской Лиги, 1 победа в Кубке Англии, 2 Суперкубка Англии.

14 титулов Хосеп выиграл с «Барселоной». Еще 7 трофеев специалист завоевал в «Баварии».

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Elliada
Elliada
12 мая в 08:11
31 трофей за 12 лет. Еще есть возможность выиграть трофей ЛЧ
d_fincher
d_fincher
11 мая в 23:04
Грустно. С каждым годом всё меньше икспердов, пишущих про Гвардиолу "физрук".

Ребята, ну вы чего, ну вы где? Заведите свою икспердную, как всегда - "пепка можит толька за щет Меси пабиждать". Помните же свои слова? Куда вы разошлись?

Без вашего важного мнения вообще прям никак на Соккере.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 23:04
Впечатляющий список. Респект !!!
allemz
allemz
11 мая в 23:04, ред.
Блин, как же быстро летит время, будто только вчера он пришел в команду, а сегодня уже 5-й год проводит у руля команды с 10 трофеями (будет 11, если возьмет ЛЧ)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 23:01
Он просто монстр!
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