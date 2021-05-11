Гвардиола завоевал 31-й трофей в тренерской карьере

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11 мая 2021, 22:59

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» (1:2) в матче 36-го тура АПЛ .

Для главного тренера «Сити» этот трофей стал 31-м в карьере.

Испанский специалист завоевал с «Ман Сити» 10 трофеев – 3 титула АПЛ , 4 победы в Кубке английской Лиги, 1 победа в Кубке Англии, 2 Суперкубка Англии.

14 титулов Хосеп выиграл с «Барселоной». Еще 7 трофеев специалист завоевал в «Баварии».