Роналду может стать первым игроком, забившим 100 голов за 3 сезона в «Юве»

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11 мая 2021, 16:40

Нападающий «Ювентуса» может установить очередной рекорд.

Португалец забил 99 голов в футболке туринского клуба во всех соревнованиях. Криштиану может стать первым футболистом в истории «Ювентуса», который забил 100 голов за команду в первые 3 сезона.

На данный момент рекорд в достижении отметки в 100 забитых мячей за «Ювентус» принадлежит и Омару Сивори. Они сумели забить 100 голов за «бьянконери» за первые 4 сезона.

Напомним, что до завершения нынешней кампании «Ювентусу» предстоит сыграть в Серии А против «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи», а также в финале Кубка Италии против «Аталанты».