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Роналду может стать первым игроком, забившим 100 голов за 3 сезона в «Юве»

11 мая 2021, 16:40

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может установить очередной рекорд.

Португалец забил 99 голов в футболке туринского клуба во всех соревнованиях. Криштиану может стать первым футболистом в истории «Ювентуса», который забил 100 голов за команду в первые 3 сезона.

На данный момент рекорд в достижении отметки в 100 забитых мячей за «Ювентус» принадлежит Роберто Баджо и Омару Сивори. Они сумели забить 100 голов за «бьянконери» за первые 4 сезона.

Напомним, что до завершения нынешней кампании «Ювентусу» предстоит сыграть в Серии А против «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи», а также в финале Кубка Италии против «Аталанты».

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответ swed27 (раскрыть)
11 мая в 21:03
Проверить можешь? Если нет, то ...
SAFqwer
SAFqwer
11 мая в 20:32
Забьёт и станет рекордсменом Юве на века...И что, есть ещё кто критикует Роналду?
juvenale
juvenale ответ swed27 (раскрыть)
11 мая в 20:08
странно только то,что он в 10 таймах с Юве только два мяча забил))в одном матче в группе,да и с Ромой вроде не забивал
1-я конная
1-я конная
11 мая в 18:12
Только не это - Уткин же на геостационарную орбиту выйдет! Кто потом будет смишно шютить?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
11 мая в 17:38
Странная формулировка - по сезонам. Нужно брать количество матчей. Игрок может сыграть всего 3 матча за сезон и тогда этот сезон тоже в зачёт этой статистики войдет.
swed27
swed27
11 мая в 17:32
Месси в Италии за 2 сезона сотню забил бы
Баобаб
Баобаб
11 мая в 17:30
Только этого и добивается, на остальное ему чхать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
11 мая в 17:26
Пусть сначала забьёт!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 16:42
А толку то?
sihafazatron
sihafazatron
11 мая в 16:42
Раньше в Италии в обороне играли гораздо лучше)
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