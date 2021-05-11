Ларссон забил 3 победных гола подряд и догнал Азмуна. Форварды по 6 раз приносили успехи «Спартаку» и «Зениту»

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вчера, 12:59

Только у 17 футболистов РПЛ по 3+ победных мяча.

Не все голы одинаково полезны

Можно стать автором единственного мяча в концовке дерби, принести победу своей команде и свести с ума болельщиков, а можно сделать хет-трик в выигранном со счетом 7:1 матче, забив три последних гола. Мощный прирост личной статистике обеспечен, но с точки зрения командных успехов самые ценные голы — это те, которые приносят победы. Давайте назовем всех футболистов РПЛ , которые забили больше одного победного мяча в сезоне 2020/21, а лидерам этого рейтинга уделим особое внимание.

2 победных гола

Даниил Лесовой («Арсенал» и «Динамо»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Хвича Кварацхелия («Рубин»), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Франсуа Камано (все — «Локомотив»), Никола Влашич, Саломон Рондон, Чидера Эджуке, Федор Чалов (все — ЦСКА ), Артур Юсупов, Никита Бурмистров (оба — «Сочи»), Даниил Фомин, Клинтон Н`Жи, Вячеслав Грулев (все — «Динамо»), Денис Глушаков, Мохамед Конате (оба — «Химки»), Павел Мамаев («Ростов»), Артем Тимофеев, Владимир Ильин (оба — «Ахмат»), Виктор Классон («Краснодар»), Эрик Бикфалви («Урал»), Андреас Понсе («Ротор»).

- 24 футболиста принесли своим командам по две победы в РПЛ .

- Лесовой — один из трех футболистов РПЛ , который забивал победные голы в футболках двух разных команд. Даниил отличился за тульский «Арсенал» и московское «Динамо». Аналогичное достижение покорилось Дмитрию Полозу («Сочи» и «Ростов») и Александру Ломовицкому («Химки» и «Арсенал»).

- Вячеслав Караваев — единственный защитник в чемпионате России, забивший больше одного победного гола. Правый бек «Зенита» открывал счет в матчах с «Ахматом» и «Химками», которые завершились сухими победами «сине-бело-голубых».

- Алексей Миранчук до отъезда в «Аталанту» успел принести «Локомотиву» победы в августовских матчах с «Рубином» и «Краснодаром».

- Только 2 из 11 голов Николы Влашича принесли ЦСКА победы.

- Зимние новички «Спартака» и ЦСКА успели забить по 2 победных мяча в весенней части РПЛ . Саломон Рондон забивал решающие голы в ворота «Ахмата» и «Тамбова» с пенальти, а Квинси Промес делал счет 2:0 в матчах против «Краснодара» (6:1) и «Урала» (5:1).

3 победных гола

Дмитрий Полоз («Сочи» и «Ростов»), Александр Ломовицкий («Химки» и «Арсенал»), Александр Соболев («Спартак»), Денис Макаров, Дарко Йевтич (оба — «Рубин»), Федор Смолов («Локомотив»), Константин Кучаев ( ЦСКА ), Резиуан Мирзов («Химки»), Реми Кабелла («Краснодар»).

- 9 футболистов принесли своим футболистам по 3 победы в Российской Премьер-Лиге.

- Александр Соболев стал автором победных мячей «Спартака» в матчах против «Локомотива» (2:1), «Динамо» (2:1) и «Ростова» (3:2). Особую ценность этим голам добавляет тот факт, что во всех трех встречах «красно-белые» одержали волевые победы.

- Вингер «Рубина» Денис Макаров имеет на своем счету победные голы в ворота «Зенита» и ЦСКА (и еще «Уфы»).

- 3 из 6 голов Резиуана Мирзова за «Химки» приносили подмосковному клубу победы. Мирзов огорчил «Рубин» и дважды «Ростов», который на протяжении двух лет владел контрактом Резиуана, но предоставил ему за это время только 48 минут игровой практики и дважды отправлял в аренды.

- Реми Кабелла — покоритель «Тамбова». Француз дважды приносил «Краснодару» победы над этим клубом с печальной судьбой. А еще забил победный гол в ворота «Уфы» в первом туре.

4 победных гола

Артем Дзюба («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Кенто Хашимото («Ростов»).

- Японский полузащитник Кенто Хашимото выдал крутую серию на заре своей карьеры в «Ростове»: Кенто забил 4 победных гола в первых 10 матчах за «желто-синих». Пострадали «Уфа», «Урал», тульский «Арсенал» и «Ахмат».

- Конечно, вам не терпится узнать список жертв Артема Дзюбы. Форвард «Зенита» приносил петербуржцам победы над «Ротором», «Арсеналом», «Динамо» и «Краснодаром».

- «Локомотив» дважды в этом сезоне выиграл у «Уфы» со счетом 1:0, а голами в обоих случаях отметился Гжегож Крыховяк. Также поляк принес «железнодорожникам» победы над «Ротором» и «Тамбовом».

- «Тамбов» и «Уфа» есть в списке Кристиана Нобоа. А еще «Спартак» и «Ахмат».

5 победных голов

Джордже Деспотович («Рубин»), Антон Заболотный («Сочи»).

- По 5 победных голов в РПЛ забили футболисты, которые присоединились к своим нынешним клубам на правах свободных агентов.

- У Антона Заболотного больше решающих мячей в чемпионате, чем у любого другого форварда, претендующего на место в атаке сборной России: Дзюба — 4, Соболев и Смолов — по 3, Чалов — 2.

- 4 из 5 своих победных голов Джордже Деспотович забил в ворота московских клубов — ЦСКА , «Спартака» и дважды «Динамо». Также принес «Рубину» победу над тульским «Арсеналом».

- У Заболотного список жертв несколько скромнее: «Динамо», «Краснодар», «Ростов», «Арсенал» и «Уфа».

6 победных голов

Джордан Ларссон («Спартак») и Сердар Азмун («Зенит»).

- Лидеры нынешнего сезона по победным мячам. У Ларссона оказались победными 6 из 15 голов, у Азмуна — 6 из 19.

- 6 из 17 побед «Спартака» обеспечивал своими голами Джордан, доля победных мячей в результатах команды — 35.3%. У Азмуна (6 из 18 побед) — 33.3%, столько же у Антона Заболотного (5 из 15 побед «Сочи»). А самый высокий показатель у форварда «Ротора» Андреаса Понсе, который принес «Ротору» 2 из 5 побед — это 40%.

- Джордан Ларссон забивал победные мячи в трех турах подряд: в ворота ЦСКА (27 тур), «Арсенала» (28 тур) и «Химок» (29 тур). У Азмуна было два матча подряд с победными голами в начале чемпионата — против «Ростова» (2 тур) и ЦСКА (3 тур).

- Список жертв Сердара Азмуна (в скобках итоговый счет): «Ростов» (2:0), ЦСКА (2:1), «Уфа» (6:0), «Урал» (5:1), «Сочи» (2:1), «Локомотив» (6:1).