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«Локомотив» предлагал Мухину контракт в обход агента

18 мая 2021, 10:37

Стали известны некоторые подробности переговоров полузащитника Максима Мухина с «Локомотивом» по новому контракту.

Сообщается, что в самолете на обратном пути из Уфы генеральный директор красно-зеленых Владимир Леонченко предложил игроку продлить контракт с зарплатой вчетверо выше нынешней.

Однако предложение было сделано в обход агента Мухина. Футболист отказался вести переговоры без своего представителя. Это не устроило руководство «Локомотива», поэтому после появились слухи о том, что хавбек отказался от зарплаты в миллион рублей месяц.

Сам Мухин не хотел покидать «Локо». Однако руководство клуба и агент так и не нашли точек соприкосновения.

Из-за этой ситуации на Мухина стали претендовать ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 08:56
тема непростая
итак, у парня договор с агентом, и обязательства соответствующие ...
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ Федор Паршунин (раскрыть)
18 мая в 14:39
И это огромный плюс!!!
Ironigor
Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
18 мая в 13:34
Нее, это я всё понимаю. Я же только сказал что если он связан с агентом который его ведёт дела и связан с ним контрактом и обязательствами .
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
18 мая в 13:27
А как другие футболисты ведут свои дела сами???Кевин Де Брюйне если не ошибаюсь без агента живёт и не пропал ещё....Агенты это просто нахлебники,ни футболистам,ни клубам они не приносят пользы
Ironigor
Ironigor ответ Loko best (раскрыть)
18 мая в 13:12
А юредически как бы он мог без своего агента подписать этот контракт ??? Если все его дела ведёт агент ???
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
18 мая в 12:53
Я агент по продаже квартир. Сколько раз наблюдал, как покупатели и продавцы теряли время и деньги по незнанию особенностей и рынка при продаже квартир.
Тут все о выгоде Локо, типа его право не платить агенту. Но есть договорные обязательства между игроком и агентом. По сути Локо толкал игрока на то что бы кинуть своего агента. Вам бы понравилось если бы кто то кинул вас?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 мая в 12:40
А в переходе в "ЦСКА" есть один неоспоримый плюс:
Loko best
Loko best ответ Ironigor (раскрыть)
18 мая в 12:14
Если ЦСКА хочет платить агенту деньги по сути не за что,то это их право.Локо не хочет,и с моей точки зрения это вполне логично.
Loko best
Loko best ответ asraeil (раскрыть)
18 мая в 12:13
А где-то в законе прописано,что вести свои дела футболисты могут только через агентов???
asraeil
asraeil
18 мая в 11:59
Ну, все нужно делать законно
Супервайзер
Супервайзер
18 мая в 11:47
Мухин поступил правильно, отказавшись обсуждать контракт без агента.
Раз кинешь агента- потом тебя с де.ьмом смешают.
Союзник противников
Союзник противников ответ Serg_Diamond (раскрыть)
18 мая в 11:35
Заберите его туда,где все мечты воплотятся в жизнь.Но это не ЦСКА.
Байкал-38.
Байкал-38.
18 мая в 11:33
От агентов всё зло!
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Союзник противников (раскрыть)
18 мая в 11:26
А какое у Ахметова "грустное продолжение"? Парень долгое время играл с хронической травмой плеча, играл не на своей родной позиции. При этом даже вызывался во взрослую сборную. Уверен, что Ахметов - большой талант, ему только нужно попасть к хорошему тренеру, который сможет его раскрыть.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 11:26
Агент обиделся , губки надул и побежал искать более сговорчивых.
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
18 мая в 11:08, ред.
Дисквалифицировать обоих за нарушение социальной дистанции и противопандемических мероприятий .
"Кто-то с кем-то в сортире заперся,в дверь дубасили-Ни гу-гу..." Как у барда Мишки Кочеткова.
Союзник противников
Союзник противников
18 мая в 11:07
Вспоминая историю Ахметова,я бы не хотел видеть Мухина в составе ЦСКА.Это попахивает с самого начала неприлично,и намекает на столь же грустное продолжение,как и у Ахметова. Пусть идёт к Вите.
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
18 мая в 10:57
Чтобы агенту НЕ платить!
cska1948
cska1948
18 мая в 10:56
"...в самолете на обратном пути из Уфы генеральный директор красно-зеленых Владимир Леонченко предложил игроку продлить контракт с зарплатой вчетверо выше нынешней..."
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А почему не в туалете? Туалет самое подходящее место для решения подобных вопросов.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
18 мая в 10:46
Трудный вопрос. Без агентов нельзя и с ними плохо.
sv_1969
sv_1969
18 мая в 10:43
Про-ли ещё одного
Ironigor
Ironigor
18 мая в 10:41, ред.
Ну точно здесь не всё так гладко. Зачем вообще делать предложение молодому пареньку в самолёте и ещё без его агента ???
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