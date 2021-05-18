«Локомотив» предлагал Мухину контракт в обход агента

Стали известны некоторые подробности переговоров полузащитника Максима Мухина с «Локомотивом» по новому контракту.
Сообщается, что в самолете на обратном пути из Уфы генеральный директор красно-зеленых Владимир Леонченко предложил игроку продлить контракт с зарплатой вчетверо выше нынешней.
Однако предложение было сделано в обход агента Мухина. Футболист отказался вести переговоры без своего представителя. Это не устроило руководство «Локомотива», поэтому после появились слухи о том, что хавбек отказался от зарплаты в миллион рублей месяц.
Сам Мухин не хотел покидать «Локо». Однако руководство клуба и агент так и не нашли точек соприкосновения.
Из-за этой ситуации на Мухина стали претендовать ЦСКА, «Динамо», «Краснодар» и «Ростов».
итак, у парня договор с агентом, и обязательства соответствующие ...
итак, у парня договор с агентом, и обязательства соответствующие ...
Тут все о выгоде Локо, типа его право не платить агенту. Но есть договорные обязательства между игроком и агентом. По сути Локо толкал игрока на то что бы кинуть своего агента. Вам бы понравилось если бы кто то кинул вас?
Тут все о выгоде Локо, типа его право не платить агенту. Но есть договорные обязательства между игроком и агентом. По сути Локо толкал игрока на то что бы кинуть своего агента. Вам бы понравилось если бы кто то кинул вас?
Раз кинешь агента- потом тебя с де.ьмом смешают.
Раз кинешь агента- потом тебя с де.ьмом смешают.
"Кто-то с кем-то в сортире заперся,в дверь дубасили-Ни гу-гу..." Как у барда Мишки Кочеткова.
"Кто-то с кем-то в сортире заперся,в дверь дубасили-Ни гу-гу..." Как у барда Мишки Кочеткова.
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А почему не в туалете? Туалет самое подходящее место для решения подобных вопросов.
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А почему не в туалете? Туалет самое подходящее место для решения подобных вопросов.