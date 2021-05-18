«Локомотив» предлагал Мухину контракт в обход агента

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18 мая 2021, 10:37

Стали известны некоторые подробности переговоров полузащитника с «Локомотивом» по новому контракту.

Сообщается, что в самолете на обратном пути из Уфы генеральный директор красно-зеленых Владимир Леонченко предложил игроку продлить контракт с зарплатой вчетверо выше нынешней.

Однако предложение было сделано в обход агента Мухина. Футболист отказался вести переговоры без своего представителя. Это не устроило руководство «Локомотива», поэтому после появились слухи о том, что хавбек отказался от зарплаты в миллион рублей месяц.

Сам Мухин не хотел покидать «Локо». Однако руководство клуба и агент так и не нашли точек соприкосновения.