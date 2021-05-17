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Агент Тюкавина: «Контракт с „Динамо“ пока мы не продлили»

17 мая 2021, 18:52

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о переговорах по новому контракту своего клиента.

Процесс переговоров ведется. Уже 4 месяц эта работа идет, но пока не продлили.

Мы договорились с «Динамо», что у них есть право первого выбора, это же все-таки воспитанник. Если с «Динамо» найдем общий язык, то будем продлевать контракт. Если не получится, то будем другие варианты рассматривать.

Специально мы не общались с кем-то, разговоры какие-то ведутся, но мы дали слово «Динамо». У Кости еще год контракта, и он его честно выполняет. Получает зарплату, выходит на поле, забивает.

К нам какие вопросы? Костя никуда не жалуется, не бежит. Мы не ставим какие-то ультиматумы, а честно работаем по контракту.

У него статус поменялся. Одно дело, мы подписывали контракт, когда Костя был дублером и нетвердым игроком «Динамо-2». Сейчас я считаю, что он игрок основного состава.

Я всегда говорю, что игроку платят такую зарплату, как его уважает клуб. По этому вопросу сейчас есть небольшие нюансы. Важно, что этим занимается агентство, а Костя просто играет в футбол.

Недавно Тюкавин был признан лучшим игроком «Динамо» в апреле.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
17 мая в 21:48
Тюкавин не первый и далеко не последний футболист который в самом начале своей футбольной карьеры даёт повод специалистам высоко оценивать его игру и делать прогнозы на её дальнейшее развитие. Будет большой ошибкой, если Константин пойдёт на поводу у своего агента, который прежде всего думает о своей финансовой выгоде, а не об интересах игрока и попытается в погоне за "длинным рублём" сменить клуб, или того хуже начнёт шантажировать своё нынешнее руководство переходом к конкурентам. Чем это заканчивается в большинстве случаев всем известно. Кем были в Динамо Соловьев и Ташаев, как блистал Игнатьев в Краснодаре и что в итоге, сверкнули в одном клубе и угасли в другом. Хочется верить, что Тюкавин продолжит играть ещё некоторое время в команде, в которой раскрыли его способности и, развив их дальше, дождётся приглашения в один из клубов большой пятёрки Европы.
cska1948
cska1948 ответ beefs (раскрыть)
17 мая в 19:31
Тюкавин "честно работает по контракту". Условия ставит агент.
beefs
beefs
17 мая в 19:07
Ну если честно, Тюкавин ещё не тот игрок который может ставить свои условия...
ДАША Д
ДАША Д
17 мая в 18:53
Понятно, что требуют побольше.
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