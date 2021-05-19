Баринов: «Футбольный „Локомотив“ сливается»

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал возможный переезд клуба из Черкизово в «Лужники».

Клуб потихоньку сливают. Я об этом давно говорил. Я в этом вопросе согласен с Сёминым. Ломают наше место. Стоит хороший стадион, я в нем не вижу следов старения. Скоро в стране будет только «Локомотив-Кубань» и хоккейный «Локомотив» из Ярославля. Футбольный «Локомотив» сливается. Это хорошая возможность делать деньги. Арену снесут и построят на ее месте жилые дома. Это решение людей у власти, их не интересует развитие спорта. Для меня на этом решении «Локомотив» кончился.

С момента ухода Сёмина болельщиков в клубе считают за пустое место. Несмотря на то, что Николич вроде как что-то показывает, трибуна всё равно кричит про Юрия Павловича. Такого в истории футбола не было. Кроме Сёмина никто не может сейчас пойти против такого решения. Юрий Павлович был неудобным для руководства, его тут же убрали. Талантливые люди все неудобные, занозу надо было вынуть. А сейчас можно мягким задом усесться в кресло, не чувствуя никаких шероховатостей. Клуб разваливается у нас на глазах.