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Баринов: «Футбольный „Локомотив“ сливается»

19 мая 2021, 11:48

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал возможный переезд клуба из Черкизово в «Лужники».

Клуб потихоньку сливают. Я об этом давно говорил. Я в этом вопросе согласен с Сёминым. Ломают наше место. Стоит хороший стадион, я в нем не вижу следов старения. Скоро в стране будет только «Локомотив-Кубань» и хоккейный «Локомотив» из Ярославля. Футбольный «Локомотив» сливается. Это хорошая возможность делать деньги. Арену снесут и построят на ее месте жилые дома. Это решение людей у власти, их не интересует развитие спорта. Для меня на этом решении «Локомотив» кончился.

С момента ухода Сёмина болельщиков в клубе считают за пустое место. Несмотря на то, что Николич вроде как что-то показывает, трибуна всё равно кричит про Юрия Павловича. Такого в истории футбола не было. Кроме Сёмина никто не может сейчас пойти против такого решения. Юрий Павлович был неудобным для руководства, его тут же убрали. Талантливые люди все неудобные, занозу надо было вынуть. А сейчас можно мягким задом усесться в кресло, не чувствуя никаких шероховатостей. Клуб разваливается у нас на глазах.

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Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
19 мая в 17:00
Да нафиг столько денег угрохали на этот стадион в Питере, намного дешевле наш стадион Открытие обошлось
blitz
blitz
19 мая в 14:36
Собянин уже сказал, что стадион должен развиваться, а не сноситься.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
19 мая в 13:53
    berda2003
    berda2003
    19 мая в 13:14
    а кто сказал, что будет ТЦ или жилфонд? если это так, то слава собякину!
    Тарасовские мечты
    Тарасовские мечты ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
    19 мая в 13:08, ред.
    Зато он лучший в мире, а не стойло для коней.
    Loko best
    Loko best ответ Великий Пуховик (раскрыть)
    19 мая в 13:05
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      19 мая в 12:52
      Пока Дюковы, Чебаны, Прядкины у руля РФС, о каком развитии вы говорите, проходимцы и махинаторы засели в руководстве не только РФС.
      Великий Пуховик
      Великий Пуховик ответ LOpp (раскрыть)
      19 мая в 12:27
      Скорее всего там будет как-то хитро, например город выкупает землю, выделяет деньги на аренду Лужников, а часть доходов от ТЦ идут в карман владельцам нынешнего стадиона. При этом город ещё будет субсидировать постройку нового стадиона где-нибудь в другом месте.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ Izmar (раскрыть)
      19 мая в 12:25
      Ну кто бы говорил,вы питерцы знаете толк на стадионы,недаром ведь вы свой строили более 10 лет
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      19 мая в 12:15
        Izmar
        Izmar
        19 мая в 12:00, ред.
        Очень жаль стадион, уродливые ВЕБ-арены и открывашки почему-то никому не мешают.
        LOpp
        LOpp
        19 мая в 11:51
        сносить стадион, ради постройки ТЦ конечно странное решение
        аренда лужников это ж дорогое удовольствие
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