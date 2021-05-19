«Химки» рассказали о долгах перед футболистами

Генеральный директор «Химок» Сергей Анохин рассказал о долгах перед футболистами.

Есть ли долги? Это же всегда бывает. На самом деле, что касается заработной платы, на данном этапе задолженности вообще нет. Есть только по премиальным, но это бывает. Здесь же такая штука... Я с одним руководителем одной из крупных лиг общался, говорю: «Мы что-то отстаем дней на 10-15». Он говорит: «Серега, ты что, это же не задолженность. Задолженность — когда 6 месяцев». Я бы хотел сказать: понятно, что это на данном этапе происходит, но это живая история.

Двухмесячные задержки? Смена юрлица была, муниципальное учреждение сейчас заменено на Автономную некоммерческую организацию. Другая форма собственности — скажем так, государственно-частное партнерство, больше частное, чем государственное. Основная цель — спортивная составляющая, для этого привлекаются деньги. А в муниципальном учреждении ты обязательно работаешь по Закону № 44: деньги пришли — разыграл, тендеры и так далее. Хотя мы и сейчас от тендерной ситуации не отходим с поставщиками, ищем самые хорошие позиции. А задержки были потому, что в конце года основному спонсору деньги пришли, а в начале года они не приходят, и ждешь определенное количество времени, где-то перекручиваешь, что-то делаешь. Это живая работа, как игроки из себя максимум выжимают на футбольном поле, мы из себя выжимаем с точки зрения финансов и управления по максимуму.