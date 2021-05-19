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Президент «Торпедо»: «Присутствует разочарование итогами сезона»

19 мая 2021, 11:15

Президент «Торпедо» Денис Маслов подвел итоги первенства ФНЛ сезона-2020/21. Столичный клуб завершил турнир на 6-м месте.

Присутствует разочарование итогами сезона, но здесь необходимо пояснить, почему это так. До последнего тура мы боролись за попадание в стыковые матчи, которые обязательно состоялись бы в том случае, если четвертое место в ФНЛ заняли бы «Торпедо» или «Балтика» (клубы получили лицензию РФС-I, дающую право участвовать в РПЛ).

В начале сезона мы были бы довольны попаданием в шестерку лучших команд ФНЛ. Не стоит иронизировать по этому поводу. Наша изначальная цель состояла в воспитании молодых футболистов, россиян, мы стремились дать им возможность участвовать в одном из сильнейших турниров страны для того, чтобы в дальнейшем, когда по стратегии мы должны были бы войти в Премьер-лигу, эти футболисты нас туда и выводили бы.

Почему в середине сезона мы поставили задачу? И вот здесь как раз срабатывает принцип «Чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться!» Мы были очарованы тем результатом, который эти молодые ребята показали. Мы посчитали, ребята не остановятся на достигнутом и могут дать спортивный результат прямо сейчас!

Мы внесли изменения в стратегические документы, дополнительно стимулировали игроков и решили, что уже в этом сезоне можно справиться с задачей выхода в РПЛ. Но, к сожалению, сплав опыта и молодости дал свои сбои.

По ходу чемпионата у нас были как хорошие отрезки, так и откровенно провальные. Весенний период, когда мы вышли после сборов, мы провалили. На весь сезон нас не хватило.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 12:30
что-то пошло не так
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 12:53
Я думал в рпл будут играть,так хорошо начинали
mihaluch
mihaluch
19 мая в 11:35
Так можно первенство России превратить в первенство Москвы.
Vladimir808
Vladimir808
19 мая в 11:33
Удачи Торпедо!!!
Ironigor
Ironigor
19 мая в 11:29
Для чего дурить народ ??? Небыло денег, нет и стадиона. Ещё и сделали всё чтобы Игнашевич был вынужден сам уйти из клуба !!! А ведь он мог Торпедо вытащить в РПЛ и делал это достойно, а потом случилось то что случилось... . Бородюк спасать пришёл ??? Разочаровался Маслов вдруг и как будто неожиданно !!! Жалко просто болельщиков. Всем Добра !!!
1bear
1bear
19 мая в 11:29
на следующий год должны пробиться в РПЛ
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