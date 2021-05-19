Полузащитник «Урала» подвел итоги сезона.

В этом году почти весь сезон играю крайних полузащитников — сначала справа, потом слева, также играю на позиции «десятки». Это новый опыт, потому что нужно всегда менять позицию, привыкать. Но уже легче играть таким образом. Мне все нравится.

Хочется, чтобы наша команда поднималась выше в турнирной таблице, так как бороться за выживание и играть в нижней части чемпионата, занимать 12-е место — никуда не годится. Хочется больше атаковать, ведь футбол — это голы, передачи, обыгрывание соперника. Мне кажется, этого у нас маловато.