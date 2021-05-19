Первый тренер Заболотного: «Для Антона не проблема попасть в основу ЦСКА»

Андрей Плахетко, первый тренер нападающего «Сочи» Антона Заболотного, прокомментировал переход игрока в ЦСКА.
Для Антона не будет проблемой попасть в стартовые одиннадцать ЦСКА. Уверен, что он проявит себя. Дополнительным стимулом будет тот факт, что ЦСКА — родной клуб Антона. Первая попытка не удалась, но плох тот, кто не пробует еще раз. То, что он выбрал ЦСКА, говорит о том, что у него есть амбиции доказать, что сможет. И я думаю, он это сделает.
Если анализировать игру ЦСКА, то первое, чего не хватает — острия. Футболиста, который бы выигрывал верховую борьбу. Это у Антона получается очень хорошо. По InStat он в тройке лучших, а в прошлом или позапрошлом сезоне вообще был лучшим среди всех центральных нападающих РПЛ по выигранным верховым единоборствам. Даже Дзюба ему в этом уступал.
Плюс объем работы Заболотного огромен, в первую очередь черновой. Антон умеет создавать для партнеров моменты. Есть нападающие, которые не особо много забивают, но при этом приносят много пользы команде. Антон как раз такой.
Удачи Антону в ЦСКА.
Всем здоровья.
Удачи Антону в ЦСКА.
Всем здоровья.
Амбиции надо будет доказывать на поле !!!
Амбиции надо будет доказывать на поле !!!
Вчера Антон уже прошел медосмотр для ПФК ЦСКА.
Вчера Антон уже прошел медосмотр для ПФК ЦСКА.