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Первый тренер Заболотного: «Для Антона не проблема попасть в основу ЦСКА»

19 мая 2021, 11:43

Андрей Плахетко, первый тренер нападающего «Сочи» Антона Заболотного, прокомментировал переход игрока в ЦСКА.

Для Антона не будет проблемой попасть в стартовые одиннадцать ЦСКА. Уверен, что он проявит себя. Дополнительным стимулом будет тот факт, что ЦСКА — родной клуб Антона. Первая попытка не удалась, но плох тот, кто не пробует еще раз. То, что он выбрал ЦСКА, говорит о том, что у него есть амбиции доказать, что сможет. И я думаю, он это сделает.

Если анализировать игру ЦСКА, то первое, чего не хватает — острия. Футболиста, который бы выигрывал верховую борьбу. Это у Антона получается очень хорошо. По InStat он в тройке лучших, а в прошлом или позапрошлом сезоне вообще был лучшим среди всех центральных нападающих РПЛ по выигранным верховым единоборствам. Даже Дзюба ему в этом уступал.

Плюс объем работы Заболотного огромен, в первую очередь черновой. Антон умеет создавать для партнеров моменты. Есть нападающие, которые не особо много забивают, но при этом приносят много пользы команде. Антон как раз такой.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 12:53
в основу попадёт, а вот регулярно забивать ...
Anisovich
Anisovich
19 мая в 13:24
Олич с Заболотным выведут цска в пердив, однозначно.
Leha-ha50
Leha-ha50
19 мая в 12:43
Посмотрим как получится у Антона в ЦСКА. В Тосно получалось, в Зените не срослось, Сочи заиграл , но не сразу. Так что время, только время даст ответ на сколько будет хорош или плох Антон в ЦСКА. Парень возвращается в родной клуб - это нормально.
Удачи Антону в ЦСКА.
Всем здоровья.
Ironigor
Ironigor
19 мая в 12:28, ред.
Удачи тебе Антоха в ЦСКА !!!
Амбиции надо будет доказывать на поле !!!
blitz
blitz
19 мая в 12:23
Было бы хорошо если бы Заболотный побыстрее влился в стартовый состав.
oFANATo
oFANATo
19 мая в 11:58, ред.
Все правильно....плох тот солдат который не хочет стать генералом.

Вчера Антон уже прошел медосмотр для ПФК ЦСКА.
Shustriy
Shustriy
19 мая в 11:55
Антон в последнее время стал основным игроком в РПЛ. В цска он станет еще ярче, там манекенов больше.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 мая в 11:47
Посмотрим,пусть доказывает!
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