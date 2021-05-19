Первый тренер Заболотного: «Для Антона не проблема попасть в основу ЦСКА»

Андрей Плахетко, первый тренер нападающего «Сочи» , прокомментировал переход игрока в ЦСКА .

Для Антона не будет проблемой попасть в стартовые одиннадцать ЦСКА . Уверен, что он проявит себя. Дополнительным стимулом будет тот факт, что ЦСКА — родной клуб Антона. Первая попытка не удалась, но плох тот, кто не пробует еще раз. То, что он выбрал ЦСКА , говорит о том, что у него есть амбиции доказать, что сможет. И я думаю, он это сделает.

Если анализировать игру ЦСКА , то первое, чего не хватает — острия. Футболиста, который бы выигрывал верховую борьбу. Это у Антона получается очень хорошо. По InStat он в тройке лучших, а в прошлом или позапрошлом сезоне вообще был лучшим среди всех центральных нападающих РПЛ по выигранным верховым единоборствам. Даже Дзюба ему в этом уступал.

Плюс объем работы Заболотного огромен, в первую очередь черновой. Антон умеет создавать для партнеров моменты. Есть нападающие, которые не особо много забивают, но при этом приносят много пользы команде. Антон как раз такой.