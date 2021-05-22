В Африке утверждают, что мать Канга умерла в 1986 году. Он родился в 1990-м

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22 мая 2021, 09:53

Продолжается скандальное расследование по делу о якобы заниженном возрасте бывшего игрока «Ростова» Гуелора Канга.

Недавно в интернете появились его документы подростковых лет, где указано, что он родился не в 1990-м, а в 1985 году. Кроме того, у игрока якобы другое имя – Киджаку-Киджаку Киджангана.

Известно, что Канга был усыновлен, но появились новые детали этого дела — утверждается, что биологическая мать футболиста умерла в 1986 году. Теперь представители сборной Габона должны опровергнуть эти догадки.