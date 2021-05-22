В Африке утверждают, что мать Канга умерла в 1986 году. Он родился в 1990-м

Продолжается скандальное расследование по делу о якобы заниженном возрасте бывшего игрока «Ростова» Гуелора Канга.
Недавно в интернете появились его документы подростковых лет, где указано, что он родился не в 1990-м, а в 1985 году. Кроме того, у игрока якобы другое имя – Киджаку-Киджаку Киджангана.
Известно, что Канга был усыновлен, но появились новые детали этого дела — утверждается, что биологическая мать футболиста умерла в 1986 году. Теперь представители сборной Габона должны опровергнуть эти догадки.
С переписанными могут быть проблемы только на молодёжных турнирах, когда 20-22 -летние выдаются за 17-летних пацанов.
А в Ростове нужно было посмотреть на игрока вживую и прикинуть его возраст. Доверяй, но проверяй, хотя проблемы в этом нету...
С переписанными могут быть проблемы только на молодёжных турнирах, когда 20-22 -летние выдаются за 17-летних пацанов.
А в Ростове нужно было посмотреть на игрока вживую и прикинуть его возраст. Доверяй, но проверяй, хотя проблемы в этом нету...