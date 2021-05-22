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В Африке утверждают, что мать Канга умерла в 1986 году. Он родился в 1990-м

22 мая 2021, 09:53

Продолжается скандальное расследование по делу о якобы заниженном возрасте бывшего игрока «Ростова» Гуелора Канга.

Недавно в интернете появились его документы подростковых лет, где указано, что он родился не в 1990-м, а в 1985 году. Кроме того, у игрока якобы другое имя – Киджаку-Киджаку Киджангана.

Известно, что Канга был усыновлен, но появились новые детали этого дела — утверждается, что биологическая мать футболиста умерла в 1986 году. Теперь представители сборной Габона должны опровергнуть эти догадки.

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:36
так бывает, это чудо !
pomor45
pomor45
22 мая в 22:08
Не ходите, дети, в Африку играть.
karnager
karnager ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 мая в 18:22
А если мальчик - девочка, но забивает? тоже глаза закроем ? Были такие случаи в истории, это международные скандалы . Но в случае с ростовом все просто - фильм 12 лет рабства хороший аналог
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Ironigor (раскрыть)
22 мая в 14:18
Я понимаю,я же тоже так ответил посмеятся :):):)
Ironigor
Ironigor ответ Stalker-ato (раскрыть)
22 мая в 14:12
Да я же прикалолся )))
Ravshan878
Ravshan878 ответ Ironigor (раскрыть)
22 мая в 14:03
Там у них там, ЗАГСы существуют? Им зачем если каждый день женится😎.))))
Ravshan878
Ravshan878
22 мая в 13:59
В Африке свидетельство о рождение ребёнка выдаётся не сразу.Через пять или шести лет.Это нормально для чёрного континента.Удивляться не стоит.Старых времена возраста у ребёнка, можно было определить по зубов.Если зубы белого цвета он молодой 🤭. Если слоновой кости хм...думаю понятно.🤭.Не зря их называет чунга чанги.Или Кид - Кид - Кид.🤭.)
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Ironigor (раскрыть)
22 мая в 13:44
шо то я сомневаюсь,что у них ЗАГСы в Африке есть,там шаман или колдун ведёт такие дела :)
1-я конная
1-я конная
22 мая в 12:06
Ну что тут скажешь - поздний ребёнок
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
22 мая в 11:49
А в чём такая суматоха? и Зачем это ещё воротить? Ну реально же, что почти все футболисты 90-х годов были "заряженными".
Ironigor
Ironigor
22 мая в 11:38
Во всём виноват африканский Загс !!!
Rattlehead
Rattlehead ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
22 мая в 11:23
Это точно Тот же Это'О родился еще в бытность Камеруна немецкой колонией, а так и не скажешь.
pendulum47
pendulum47
22 мая в 11:11
Кокоше тоже на год скостили паспорт епт и нету скандала
swed27
swed27
22 мая в 10:59
Не ходите дети в Африку гулять... А если серьезно то кто-то на этой шумихе срубит не хилое бабло
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
22 мая в 10:50
африканцев сложно по лицу вычислить возраст))
Бубнин
Бубнин
22 мая в 10:42
Жуткая история.
manutd navsegda
manutd navsegda
22 мая в 10:35
«Теперь представители сборной Габона должны опровергнуть эти догадки.»
Почему они ДОЛЖНЫ опровергать чьи-то догадки? Не проще ли на... послать этого персонажа с его догадками?
Zenit_84
Zenit_84
22 мая в 10:33
Африка - дело темное
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 мая в 10:16
Да в любой стране переписанных пруд пруди. И конкретно в этом случае я не вижу особой разницы, сколько игроку лет. Пользу приносит команде - будет играть хоть в 40 лет, а бесполезный трутень и в 20 лет не нужен будет.
С переписанными могут быть проблемы только на молодёжных турнирах, когда 20-22 -летние выдаются за 17-летних пацанов.
А в Ростове нужно было посмотреть на игрока вживую и прикинуть его возраст. Доверяй, но проверяй, хотя проблемы в этом нету...
старина
старина
22 мая в 10:14
Валера в Инстаграмме не выступил на эту тему еще?)Равно как и великий икспэрд червьченко
particular
particular
22 мая в 10:08
"В жёлтой, жаркой Африке, в центральной её части
Как-то вдруг вне графика случилося несчастье..." (В.Высоцкий)

Вся Африка застыла в ожидании, Габон суетливо шелестит подложными бумажками, а обманутые ощущают дискомфорт и не желают лишней шумихи...
berda2003
berda2003
22 мая в 10:02
какая разница, когда родился.... в Европе и в России рожают в пробирке, так это у нас, а в Габоне технологии ГОРАЗДО современнее и выше, т.к. первый обезьяночеловек появился в Африке... вопрос закрыт.
ДСА
ДСА
22 мая в 09:58
В Африке возможно всё.
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