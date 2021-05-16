Мухин был отстранён от состава «Локо» из-за переговоров с другим клубом

Комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему полузащитник «Локомотива» Максим Мухин не был заявлен на матч 30-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). Ранее в «Локомотиве» сообщали, что футболист получил повреждение.
По нашей информации, у Мухина повреждения нет. Он был отстранен от состава «Локомотива» за контрактные истории с другим клубом.
Ранее появлялась информация, что 19-летний хавбек согласовал 5-летний контракт с ЦСКА.
Если это официально станет известно, то накажут Мухина и ЦСКА жёстко. Но всё будет зависеть от Локо, можно конечно пару лет на лавке продержать... А если серьёзно, то всё мутят агенты, выбивая свою выгоду. В итоге Локо может лишится перспективного игрока, а Мухин... скольких мы видели уже таких и не видим и не слышим сейчас.
Если это официально станет известно, то накажут Мухина и ЦСКА жёстко. Но всё будет зависеть от Локо, можно конечно пару лет на лавке продержать... А если серьёзно, то всё мутят агенты, выбивая свою выгоду. В итоге Локо может лишится перспективного игрока, а Мухин... скольких мы видели уже таких и не видим и не слышим сейчас.