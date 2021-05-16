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Мухин был отстранён от состава «Локо» из-за переговоров с другим клубом

вчера, 18:27
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Комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему полузащитник «Локомотива» Максим Мухин не был заявлен на матч 30-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). Ранее в «Локомотиве» сообщали, что футболист получил повреждение.

По нашей информации, у Мухина повреждения нет. Он был отстранен от состава «Локомотива» за контрактные истории с другим клубом.

Ранее появлялась информация, что 19-летний хавбек согласовал 5-летний контракт с ЦСКА.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 07:16
Жора- инсайд
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:14
Черданцеву верить - себя не уважать.
Ravshan878
Ravshan878 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 22:25
Отправить справительной штраф батальон.Что б не косячит.)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:18
Поживем увидим. Кто знает на что Орешкин пожалеет а на что нет.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:17
А если бы сам Влашич дал бы добро Зенит заплатил бы 35 млн. евро отступных и ЦСКА бы ничего не смог сделать.
Вот тут и такая же история. Если Мухин дал добро и ЦСКА заплатит отступные. Все по закону.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
Совсем не так. Влашич сам не захотел туда идти, т.к. он твердо решил в Европу. И потом утверждать, что Зенит пожалел 35 млн это несерьезно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 21:13
Я не уверен в том, что ЦСКА (Орешкин) не пожалеет 15 млн за этого зеленого юнца. Это сумма неадекватная.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:10, ред.
На какой принцип? У Мухина в контракте прописано отступные 15 млн. кто их заплатит и ничего не сделаешь. У Зайнутдинова тоже был прописан в контракте пункт об отступных. Сам игрок дал согласие. Заплатили эти отступные и все никто его удержать по закону не смог.
Или помнишь была эпопея с Влашичем, когда говорили что его хочет Зенит. У Влашича в контракте отступные 35 млн.евро. И играть по контракту ещё и играть. Зенит просто не смог заплатить 35 млн. евро. пожадничали.
Loko best
Loko best
вчера в 20:18
Вообще не понимаю суеты если у него контракт до 23 года.По-любому все в руках Локо.Продавать его сейчас за 15 млн. рублей нет никакого смысла.Если контачит с ЦСКА,то и он и ЦСКА будут наказаны.Я почему-то думал,что у него этим летом истекает контракт.
димон 37
димон 37 ответ oncha (раскрыть)
вчера в 20:18
У вас пол пол команды таких, и сколько вы уже игроковжсгубили
димон 37
димон 37
вчера в 20:16
Девки не боитесь, у вас сухинацесть
Tostao
Tostao
вчера в 19:31
Так может быть он все-таки получил повреждение за контрактные истории с другим клубом?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:24
Теперь и нас к нему доверия не будет!
Gahi
Gahi
вчера в 19:19
Что этот Мухин добился в жизни?, да перспективный молодой футболист, которому дали возможность проявить себя в этом возрасте. Что начинает он большую жизнь в большом спорте с интриг и не уважения к клубу с которым заключил контракт. Может он не плохой парень, а всё мутит его агент который хочет заработать на нём деньги, но у парня в этом возрасти должна быть голова на плечах чтобы не быть игрушка в чужих руках. Он наверное хорошо знает сколько ребят не могут попасть в хороший клуб в его возрасте, если тебя поддержали и ты собрался уходить то согласуй и найди компромисс чтобы по человеческий расстаться, а может ещё придётся возвратиться в этот самый клуб со временем обратно. Жаль парня с таким подходом пропадет от наглости своего агента. 
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:07
Но если Локо пойдёт на принцип, то он до 23 года никуда не уйдёт. Будет за казанку играть.
BDA8181
BDA8181 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 19:00
Самое смешное, что в 25 будет полуфабрикат , а не футболист. Вообщем ещё один Смолов,Кокорин и т.д. и т.п.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:59
У Мухина контракт до 2023 года, а он уже контракты согласовывает с другими клубами?
Если это официально станет известно, то накажут Мухина и ЦСКА жёстко. Но всё будет зависеть от Локо, можно конечно пару лет на лавке продержать... А если серьёзно, то всё мутят агенты, выбивая свою выгоду. В итоге Локо может лишится перспективного игрока, а Мухин... скольких мы видели уже таких и не видим и не слышим сейчас.
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:57
Мухину уже до лампочки от чего он там был отстранён. У него почти состоявшийся контракт на 5 лет с зарплатой 4,5 ляма в месяц. И это в 19 лет! Ох, пропадёт парень.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:54
Ну за один матч премиальные не получит - переживет
Project Pandora
Project Pandora ответ oncha (раскрыть)
вчера в 18:48
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 18:48
    Раздули из мухи слона
    oncha
    oncha
    вчера в 18:38
    Гнать таких нужно сразу, команду нужно очищать.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:31
    Жора как Шнобель))
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd
    вчера в 18:30
    ЦСКА нужен хороший опорник!
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