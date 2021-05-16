Мухин был отстранён от состава «Локо» из-за переговоров с другим клубом

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вчера, 18:27

Комментатор Георгий Черданцев рассказал, почему полузащитник «Локомотива» не был заявлен на матч 30-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). Ранее в «Локомотиве» сообщали, что футболист получил повреждение.

По нашей информации, у Мухина повреждения нет. Он был отстранен от состава «Локомотива» за контрактные истории с другим клубом.