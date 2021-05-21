Довоевались. Колумбия осталась без Кубка Америки из-за протестов и уличных мятежей

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вчера, 12:28

Большое потрясение за три недели до старта.

Копа Америка 2020 превратилась в Копа Америка 2021

Многострадальный южноамериканский форум постигла та же судьба, что и Евро-2020. Изначально Кубок Америки должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии, но пандемия коронавируса спутала все карты. Еще в марте прошлого года было объявлено о переносе турнира на середину 2021-го в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Новые даты проведения, на которые мы ориентируемся и сегодня, — с 13 июня по 10 июля 2021 года. То есть до старта Кубка Америки осталось всего ничего — 23 дня, чуть больше трех недель.

Утерянная уникальность

Грядущий Кубок Америки позиционировался как уникальный: впервые с 1983 года, когда КОНМЕБОЛ вернулся к централизованной форме проведения континентальных форумов, матчи финальной части должны были состояться в разных странах — Аргентине и Колумбии. Каждая страна-хозяйка предоставила по 4 арены, участников поделили на две группы по 6 команд (10 южноамериканских сборных и 2 приглашенные команды) по географическому признаку, в результате чего сформировались секстеты «Север» и «Юг». Матчи одной группы должны были состояться в Аргентине, а другой — в Колумбии. Но теперь решено, что Копа Америка 2021 остается без колумбийских стадионов.

Колумбия осталась без Копа Америки из-за протестов

В паре с Аргентиной Колумбия была ведущей, если судить по месту проведения финала и матча за третье место, которые должны были состояться в Барранкилье и Боготе соответственно. Колумбийцы не хотели терять право проведения футбольного форума из-за обстановки в стране, до последнего предпринимались попытки переноса Кубка Америки на другие даты, в частности, предлагалось провести турнир в ноябре, однако в четверг КОНМЕБОЛ дал исчерпывающий ответ:

В связи с официальным запросом правительства Колумбии о переносе Кубка Америки на ноябрь КОНМЕБОЛ сообщает следующее: по причинам, связанным с международным календарем соревнований и логистикой турнира, перенести Кубок Америки-2021 на ноябрь нельзя. КОНМЕБОЛ благодарит за энтузиазм и содействие президента Колумбии Ивана Дуке и его администрацию, а также президента Федерации футбола Колумбии Рамона Хесуруну. Мы уверены, что в будущем нас ждут большие совместные проекты.

На самом деле, в Южной Америке по-прежнему непростая эпидемиологическая ситуация. Вчера мы рассказывали о матче Кубка Либертадорес, в котором «Ривер Плейт» из-за вспышки коронавируса в команде играл без вратаря и замен. Ситуация в Колумбии усугубляется не прекращающимися антиправительственными протестами, вместе с которыми на улицы выплеснулось насилие и преступность.

Народ взбунтовался из-за анонсированных реформ налоговой системы и здравоохранения, которые президент Иван Дуке быстро свернул, увидев столь бурную реакцию людей. Но было поздно. Студенты, профсоюзы и рабочие не уходят с улиц четвертую неделю. Как сообщает Генпрокуратура Колумбии, в ходе стычек с полицией погибли 15 человек (по данным правозащитных организаций число жертв уже превысило 50), количество раненых перевалило за две тысячи, а счет пропавших без вести идет на сотни. По сути, правительство Колумбии находится в состоянии войны с собственным народом. Понятно, что проведение крупного спортивного соревнования в таких условиях невозможно.

Судьба игр, которые должны были состояться в Колумбии, еще не ясна

КОНМЕБОЛ обещает в ближайшее время сообщить о том, где будут проведены матчи, которые должны были принять колумбийские стадионы. Думаю, сотрудники этой организации сейчас испытывают огромный стресс, ведь буквально 10 дней назад КОНМЕБОЛ называл кризис в Колумбии «временным», поэтому собирался проводить Кубок Америки в тесном сотрудничестве с правительством. Вот что сказал глава Южноамериканского футбольного союза Гонсало Беллозу несколько дней назад:

Мы собираемся проводить Копа Америка в Колумбии, для этого мы изменили время проведения нескольких матчей по просьбе властей Колумбии, чтобы правительственные силы могли сосредоточиться на текущей социальной ситуации.

Понятно, что ставка была на то, что протест быстренько захлебнется, тем более что президент объявил об отказе от налоговой реформы, которая взорвала ситуацию в стране. Однако народ не ушел с улицы, и КОНМЕБОЛ пришлось пойти на крайние меры, сменить хозяина Кубка Америки практически в последнюю минуту. Стрессовая ситуация, в которой теперь нужно выбрать наиболее оптимальное решение из нескольких вариантов.

Вариант №1. Провести все матчи в Аргентине. Пожалуй, это решение будет наиболее оптимальным, тем более что аргентинцы сами выразили готовность провести Кубок Америки в полном объеме. Во-первых, эта страна готова к проведению турнира, просто придется задействовать дополнительную инфраструктуру, которая есть в наличии. Во-вторых, упрощается логистика, а это тоже немаловажный фактор. В-третьих, в Аргентине хорошими темпами идет вакцинация, ожидается улучшение эпидемиологической ситуации (хотя прямо сейчас похвастаться нечем: идет третья волна коронавируса).

Вариант №2. Отдать колумбийские матчи Чили. У чилийцев есть свежий опыт проведения Кубка Америки — в 2015-м, так что заинтересованность этой страны хотя бы чем-то подкреплена.

Вариант №3. Отдать колумбийские матчи Парагваю. Третья страна, выразившая заинтересованность в проведении «бездомных» матчей Кубка Америки. Из преимуществ разве что географическая близость с Аргентиной, чем может похвастаться и Чили.

Прогноз «Соккер.ру»: все матчи Кубка Америки 2021 будут сыграны в Аргентине.