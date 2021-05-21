Дзюбу призвали извиниться за слова об угнетающей атмосфере в Грозном

Экс-наставник «Ахмата» отреагировал на слова нападающего «Зенита» , который заявил, что на «Ахмат-Арене» угнетающая атмосфера.

Недавно игрок заявил следующее:

Просто угнетает, такое само по себе... Враждебно настроено. Раньше еще когда в микрофон кричали – заводятся моментально.

Вячеслав Грозный же выразил такое мнение:

Никогда за время работы в Грозном я ничего плохого и неприятного не слышал про город и стадион.

На меня Артем, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. Грозный — очень красивый город, он расцвел. Было бы правильно, чтобы Артем сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился.

Такие высказывания любого человека в адрес любого города — это неправильно, это не свобода слова, это некорректно. Ему еще приезжать в Грозный, его команде там играть. Нет, там никто слова не скажет, но будут удивлены, это неприятно.

Я бы на месте Артема публично бы извинился за свои слова. Станислав Черчесов с Кавказа, он тренировал «Ахмат», он знает насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой, и он извинится за свои высказывания.