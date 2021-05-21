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Дзюбу призвали извиниться за слова об угнетающей атмосфере в Грозном

21 мая 2021, 16:21

Экс-наставник «Ахмата» Вячеслав Грозный отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что на «Ахмат-Арене» угнетающая атмосфера.

Недавно игрок заявил следующее:

Просто угнетает, такое само по себе... Враждебно настроено. Раньше еще когда в микрофон кричали – заводятся моментально.

Вячеслав Грозный же выразил такое мнение:

Никогда за время работы в Грозном я ничего плохого и неприятного не слышал про город и стадион.

На меня Артем, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. Грозный — очень красивый город, он расцвел. Было бы правильно, чтобы Артем сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился.

Такие высказывания любого человека в адрес любого города — это неправильно, это не свобода слова, это некорректно. Ему еще приезжать в Грозный, его команде там играть. Нет, там никто слова не скажет, но будут удивлены, это неприятно.

Я бы на месте Артема публично бы извинился за свои слова. Станислав Черчесов с Кавказа, он тренировал «Ахмат», он знает насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой, и он извинится за свои высказывания.

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Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 14:10
маленькие разборки просто необходимы
gentlewolf
gentlewolf
23 мая в 03:48
Уровень Зюбы равен уровню оппонента.
Извинится. Куда денется. Ведь уровень оппонента может измениться в сторону увеличения.
moralesoul
moralesoul
23 мая в 01:02
Да что ж вы Су к а такие обидчивые? Аж противно
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ mor57 (раскрыть)
22 мая в 22:27
Согласен что Ахмат играет грубо, но вторая желтая Уциеву высосана из пальца!
mor57
mor57 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
22 мая в 21:48
во -первых я не писал,что это было в грозном..
во-вторых судека свиснул когда уже Азмун бил по воротам, а зачем? мяч у нас и значит свисток в пользу ахмата..
не помню точно,но кажется все таки дриусси забил и не засчитали...
уциева надо было удалять еще раньше (за очень грубую игру)...
и такая игра в пользу ахмата очень часто...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ mor57 (раскрыть)
22 мая в 11:45, ред.
Когда сбили Дзюбу то прозвучал свисток и игроки Ахмата остановились и лишь Азмун решил что нужно забить!) А гол забил Ригони а не Дриусси и тут я согласен, гол нужно было засчитывать! Но мне интересно почему ты промолчал про удаление Уциева после того как Ерохин решил что он дельфин?!
И самое главное, игра то проходила в Питере! Может у Питерского стадиона атмосфера такая?!)
И не прокомментируешь пенку в ворота Ахмата 2 месяца назад после наикрасивейшей актерской игры Чистякова?!
mor57
mor57 ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
22 мая в 09:10
не выигрывает ?!?
Когда сбили Дзюбу у штрафной ,а он успел отдать пас Азмуну и тот забил гол который судейка почему то отменил (типа нарешение было-сбили Дзюбу-но мяч то у нас был) и во втором тайме Дриусси забивает чистый обсалютно гол который (не объясняя) просто отменяют !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
карточки дают только игрокам соперника,а ахмату (грязно-грубо играющему) ссут давать ЖК судейки!!!
это могут подтвердить игроки ВСЕХ команд и болелы ВСЕХ команд это видят !!!
mor57
mor57 ответ Союзник противников (раскрыть)
22 мая в 09:04
" гол..голл" кричат на всех стадионах...это футбол и там именно ГОЛЫ забивают !!!
а вот когда глава республики орёт как гопник ,в наглую да еще и на всю страну оскорбляя и ДАВЯ на судей - это мягко говоря скотство!!!
ВСЕ прекрасно знают как грязно играет терек и как судья боятся (и их ведь даже понять можно) именно боятся честно судить против ахмата и все прекрасно знают ,что ахмат никогда не вылетит из даже если и последними будут (что по чесной игре) давно бы уже произошло...
Дзюба ПРАВ и не с этим не поспоришь!!!
Хиромант
Хиромант
21 мая в 23:57
По-моему, про город Грозный Дзюба и словом не обмолвился... Он сказал об обстановке на стадионе... А тут уже у каждого своё мнение...

Я лично видел по Матч ТВ пару игр Зенита с Ахматом на Ахмат Арене (если не ошибаюсь, то в прошлом и позапрошлом сезоне). И мне тоже не понравилось, когда диктор на весь стадион кричал, что судья продажная скотина и т.п. Говорят даже, что это кричал Кадыров - не знаю, утверждать не могу... Но когда диктор нагнетает обстановку на стадионе - это уже перебор... В других городах это, видите ли не положено, а тут... вот такое..да без проблем... (и никаких санкций!).

Может именно это Дзюба и имел ввиду...

Все стадионы должны быть в равных условиях...
95-shishani-95
95-shishani-95
21 мая в 21:57
О чем толкует это дерево из сборной самой большой страны мира?
Пусть дзюбик поговорит о следующем: "Экс-чиновник Петербурга осужден за взятки при строительстве «Газпром Арены»" https://m.soccer.ru/news/1258006/zenit
ТТ
ТТ ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 мая в 21:23
Живу в Грозном (на данный момент) болею за красивый футбол, и за чеченский футбол в частности!!!! И ...не думаю,что вы выписались бы за слова Дзюбы,если речь шла о другом стадионе ! Если надумаешь приехать в гости,то милости прошу, так сказать во всей красе почувствуешь обратное значение высказывания капитана сборной! Так как мы с тобой не первый год на данном ресурсе постимся! Удовлетворен ответом?
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко ответ zooveterinar (раскрыть)
21 мая в 20:34
Отъемели чтоли артемку.
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 мая в 20:33
Ты явный поклонник дзюбы?
Сергей Кравченко
Сергей Кравченко
21 мая в 20:24
Дзюбингист ещё хочет извинения. Дзюба не тот игрок ради которого такая шумиха После его выступления все как с ума сошли. Один дзюба везде. Я футбол играю с 12 лет, 34 года, но таких клоунов не встречал.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Союзник противников (раскрыть)
21 мая в 19:58
Для начала приведите слова Дзюбы, где он об городе (Грозный) и народе говорил!

Зачем вы атмосферу про которую и говорил Дзюба на стадионе переводите на всё остальное?
За ненавистью к Дзюбе вы не видите истины и это печально!!!
zooveterinar
zooveterinar
21 мая в 19:50
Черчесов,обязательно сделает внушение дзюбе, в душевой.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ТТ (раскрыть)
21 мая в 19:49
Какое это отношение имеет к атмосфере на стадионе?

Дзюба высказался об атмосфере на «Ахмат-Арене», а не про город!
И я об этом тоже говорю, но вы меня планомерно стараетесь спровоцировать! Зачем только?
Кстати вы за какой клуб болеете и откуда вы родом и где живёте сейчас.
Заметьте я не спрашиваю ваши данные полностью, просто хочу понять откуда вы с точки зрения принадлежности вас к Тереку (Ахмату).
ТТ
ТТ ответ Байкал-38 (раскрыть)
21 мая в 19:39
Ну да, с аэропорта и с других воинских частей старопромысловского района можное многое что увидеть!🤣
ТТ
ТТ ответ Байкал-38 (раскрыть)
21 мая в 19:36
Доказывать вам ?)) Да Боже упоси! Живите со своим мнением!
Союзник противников
Союзник противников ответ Байкал-38. (раскрыть)
21 мая в 19:35
Я Дзюбе не оппонировал,а рассказал свои впечатления об обстановке в Грозном.Кстати,несколько позже на православную церковь,где мы тоже побывали,боевики совершили нападение.А что касается Дзюбы и его высказывания,то судить о городе и народе по фанатам-это как о величие российского футбола по размеру его "зряплаты".Что касается "Зенита",то через пару лет их встречать так же будут и на других стадионах,отнюдь не на кавказских.Правильно Грозный сказал,что надо избегать двусмысленности в выражениях,когда треплешься с журналистами.
Что касается определённых "традиций" этого города,которые мне тоже не вполне симпатичных-это предмет другого разговора.Тем более,что моё мнение не вызовет столь негативного отношения.Хочет он,или нет,но коль вышел в "герои нации" определённого слоя,то надо помнить,что твоё слово весомо.А мне,к примеру,ор на "Курятнике" их "ведущего" омерзителен-"Гол гоглголголгогл-гол",как будто не "Ротору" гол забили,а победный в финале ЛЧ.Неженка хренов...
желаю чтобы вам
желаю чтобы вам
21 мая в 19:25
Грозный - прям как Крузенштерн. Тот - человек и пароход, а этот - экс-наставник и город!
mphuZ
mphuZ
21 мая в 19:21
А причём тут красота города? На атмосферу влияет не только она, но и её жители.

А с середины текста пошли намёки на угрозы. Поэтому Дзюба абсолютно прав.
морозз
морозз
21 мая в 19:06
Скоро батальон имени Кадырова приедет в гости к Дзюбе, выслушать его извинения! Ну а если без шуток, то Артём высказал своё личное мнение и его наверное поддерживают большинство футболистов России, кроме иностранцев...те просто не понимают куда приезжают!
Байкал-38
Байкал-38 ответ ТТ (раскрыть)
21 мая в 18:55
Я в Грозном был, в аэропорту "Северном" и в Старопромысловский районе!!!
Правда давно уже, но речь сейчас не об этом.
Ещё раз повторюсь, тут речь не о городе и не о Чечне в частности, а о стадионе и, что твориться на нем, его атмосфера для гостей!
Или может не было избиений в молодёжном футболе или не избивали кавказца осетина Гогниева? Причём каждый раз выбегали с трибун люди! Там даже местный судья чеченец бил молодого пацана!!! Этого разве не было?
Так, что давайте отделять "Мухи отдельно, котлеты отдельно".
Как к примеру гостеприимные люди не относящиеся к никак к футболу смогут объяснить объяснить избиение осетина Гогниева? Я уверен, что они наоборот попросят прощение за поведение этих дикарей! Или вы попытаетесь доказать мне обратное? В каждом народе ест свое "Гхххо и только не пытайтесь доказать мне обратное.
Project Pandora
Project Pandora ответ Байкал-38 (раскрыть)
21 мая в 18:50
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    21 мая в 18:49
    Самое интересное что скоро будут невнятные извинения от Дзюбы!)))
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    21 мая в 18:40
    У игроков Зенита (Дзюба не первый) стало традицией нелестно отзываться о стадионе Ахмат! Причина?! Просто Зенит в ЧР не выигрывает в Грозном уже 6 лет!)
    ТТ
    ТТ ответ Байкал-38. (раскрыть)
    21 мая в 18:39
    Вы в Грозном хоть раз были, или ваша "речь" основывается из погонных статей и вырезок из социальных сетей где сплошь и рядом негатив ! Поезжай в Грозный, уверен,что многое там тебя удивит ! Лучше один раз увидеть,чем сто раз услышать!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    21 мая в 18:36, ред.
    А где в этой фразе слова о городе? Этот тренеришка совсем куку шоли? Фраза о стадионе, о чем он имеет право говорить и ничего оскорбляющего нету и подавно. Привыкли что бы все перед ними извинялись тьфу)
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    21 мая в 18:27
    Жаль, Артемка, Рамзана не зацепил... Было бы ,не герой нации ,а героиня..
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