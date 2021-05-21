Дзюбу призвали извиниться за слова об угнетающей атмосфере в Грозном

Экс-наставник «Ахмата» Вячеслав Грозный отреагировал на слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что на «Ахмат-Арене» угнетающая атмосфера.
Недавно игрок заявил следующее:
Просто угнетает, такое само по себе... Враждебно настроено. Раньше еще когда в микрофон кричали – заводятся моментально.
Вячеслав Грозный же выразил такое мнение:
Никогда за время работы в Грозном я ничего плохого и неприятного не слышал про город и стадион.
На меня Артем, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. Грозный — очень красивый город, он расцвел. Было бы правильно, чтобы Артем сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился.
Такие высказывания любого человека в адрес любого города — это неправильно, это не свобода слова, это некорректно. Ему еще приезжать в Грозный, его команде там играть. Нет, там никто слова не скажет, но будут удивлены, это неприятно.
Я бы на месте Артема публично бы извинился за свои слова. Станислав Черчесов с Кавказа, он тренировал «Ахмат», он знает насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой, и он извинится за свои высказывания.
К примеру про Сибирь тоже говорят, что у нас холодно и задаются вопросом как тут живут и что давайте всех извиняться за это заставим! Может ещё и на колени за это попросим вставать?
Почему мнения какого то Грознова, должно быть выше других? Это ему там нравиться, а Дзюбе не нравится, а бывает он там не по своей воле, а по воле расписании матчей РПЛ.
И причём тут Черчесов?
Да и вспомнилось как Локо играл в Турции и как были там все настроены к нашим игрокам..., а там был ад похлеще чем в Грозном! О чём говорили все. И что теперь просить у турков за это извинение?
А может ещё извинится за то, что мы освободили Европу от нацизма?
Да Дзюба много говорит и порой лишнее, но в данном случае он прав, это его мнение и извиняться за это не стоит!!!
К примеру про Сибирь тоже говорят, что у нас холодно и задаются вопросом как тут живут и что давайте всех извиняться за это заставим! Может ещё и на колени за это попросим вставать?
Почему мнения какого то Грознова, должно быть выше других? Это ему там нравиться, а Дзюбе не нравится, а бывает он там не по своей воле, а по воле расписании матчей РПЛ.
И причём тут Черчесов?
Да и вспомнилось как Локо играл в Турции и как были там все настроены к нашим игрокам..., а там был ад похлеще чем в Грозном! О чём говорили все. И что теперь просить у турков за это извинение?
А может ещё извинится за то, что мы освободили Европу от нацизма?
Да Дзюба много говорит и порой лишнее, но в данном случае он прав, это его мнение и извиняться за это не стоит!!!