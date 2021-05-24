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Мхитарян не понимает, почему его не вызвали в сборную Армении

24 мая 2021, 23:00

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян оказался вне заявки сборной Армении на ближайшие товарищеские матчи.

Футболист прокомментировал данное решение тренерского штаба команды.

Я был удивлен. Меня не убедили объяснения от сборной. Впрочем, желаю удачи нашим ребятам в следующих матчах.

В минувшем сезоне Мхитарян установил личный рекорд результативности в топ-5 лиг Европы.

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Все комментарии
BBK33
BBK33
25 мая в 11:02
Значит, плохо жаришь шашлык
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
25 мая в 08:54
Мхитарян супер игрок. Без споров.
НО так же не понимали свой не вызов в сборную Франции Рибери, Бензема, Насри.... А Франция без них так заиграла, что взяла кубок мира🤷‍♂️
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
25 мая в 07:45
Тренерский штаб объяснил уже ситуацию :Генриху элементарно дают возможность отдахнуть, а вместе с ним еще четверым футболичтам... Товарищеские игры не столь важны для Генриха, ибо он может всегда войти в игру даже с новыми партнерами.
Генрих рвется в бой, но решение правильное. Пусть обкатают новых игроков- на официальных матчах Генрих будет уже готов.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
24 мая в 23:41
Просто Генрих не знает, но он уже не самый лучший из армян
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 мая в 23:41
Наверное у Мхитаряна райдер не реальный для Армении!
1bear
1bear
24 мая в 23:39
просто тренерский штаб боится,что Мхитарян сам будет руководить процессом,
просто задавит авторитетом
Loko best
Loko best ответ Федор Паршунин (раскрыть)
24 мая в 23:19
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    24 мая в 23:10
    Рука Газпрома))))) Перешел бы в "Зенит" - первым бы вызов получил.
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