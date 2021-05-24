Мхитарян не понимает, почему его не вызвали в сборную Армении

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян оказался вне заявки сборной Армении на ближайшие товарищеские матчи.
Футболист прокомментировал данное решение тренерского штаба команды.
Я был удивлен. Меня не убедили объяснения от сборной. Впрочем, желаю удачи нашим ребятам в следующих матчах.
В минувшем сезоне Мхитарян установил личный рекорд результативности в топ-5 лиг Европы.
НО так же не понимали свой не вызов в сборную Франции Рибери, Бензема, Насри.... А Франция без них так заиграла, что взяла кубок мира🤷♂️
НО так же не понимали свой не вызов в сборную Франции Рибери, Бензема, Насри.... А Франция без них так заиграла, что взяла кубок мира🤷♂️
Генрих рвется в бой, но решение правильное. Пусть обкатают новых игроков- на официальных матчах Генрих будет уже готов.
Генрих рвется в бой, но решение правильное. Пусть обкатают новых игроков- на официальных матчах Генрих будет уже готов.
просто задавит авторитетом
просто задавит авторитетом