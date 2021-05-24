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Луис Энрике рассказал, почему Рамос не попал в заявку Испании на Евро-2020

24 мая 2021, 13:48

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил, почему защитник «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

Я хотел бы упомянуть Серхио Рамоса. Он не может выступать на высоком уровне с января. Он не тренировался в общей группе долгое время. Принять это решение было нелегко. Вчера я разговаривал с ним по телефону. Рамос всегда оставлял всего себя на поле ради национальной сборной. Я же всегда стараюсь сделать лучше для команды.

Мы с Серхио разговаривали в перерыве матча между «Реалом» и «Севильей». Вчерашний разговор был нормальным, но я сохраню его конфиденциальность. Я должен придерживаться того, что я считаю лучшим для национальной сборной. Я должен основываться на общих принципах, на том, что думаю я и мой тренерский штаб.

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Все комментарии
milanetto10
milanetto10
25 мая в 09:29
ну Рамос не делает в одиночку игру сборной
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
24 мая в 20:21
так и будет, слабая сборная!
Мessi 10
Мessi 10
24 мая в 15:34
Тренеру виднее и ответственность вся на нем же.
амурец
амурец
24 мая в 15:32
точнее губки дует на Реал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 мая в 14:48
Как бы не опозорился на ЧЕ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 мая в 13:50
Всё то он знает...
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