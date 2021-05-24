Луис Энрике рассказал, почему Рамос не попал в заявку Испании на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании объяснил, почему защитник «Реала» не попал в заявку сборной Испании на Евро-2020.

Я хотел бы упомянуть Серхио Рамоса. Он не может выступать на высоком уровне с января. Он не тренировался в общей группе долгое время. Принять это решение было нелегко. Вчера я разговаривал с ним по телефону. Рамос всегда оставлял всего себя на поле ради национальной сборной. Я же всегда стараюсь сделать лучше для команды.

Мы с Серхио разговаривали в перерыве матча между «Реалом» и «Севильей». Вчерашний разговор был нормальным, но я сохраню его конфиденциальность. Я должен придерживаться того, что я считаю лучшим для национальной сборной. Я должен основываться на общих принципах, на том, что думаю я и мой тренерский штаб.