«Порту» предложил Консейсау новый контракт

Сообщается, что «Порту» предложил новый контракт главному тренеру клуба Сержиу Консейсау.
Португальский клуб готов продлить контракт со специалистом до 2023 года.
Ранее в Сети ходили слухи, что Консейсау может возглавить «Наполи».
Сообщается, что «Порту» предложил новый контракт главному тренеру клуба Сержиу Консейсау.
Португальский клуб готов продлить контракт со специалистом до 2023 года.
Ранее в Сети ходили слухи, что Консейсау может возглавить «Наполи».
Понятно кого
А Порту удачи с этим тренера .
Хорошей тренер 🙂
Понятно кого
А Порту удачи с этим тренера .
Хорошей тренер 🙂