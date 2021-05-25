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«Порту» предложил Консейсау новый контракт

25 мая 2021, 16:06

Сообщается, что «Порту» предложил новый контракт главному тренеру клуба Сержиу Консейсау.

Португальский клуб готов продлить контракт со специалистом до 2023 года.

Ранее в Сети ходили слухи, что Консейсау может возглавить «Наполи».

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Все комментарии
3ton
3ton
25 мая в 18:35
Понабирали по объявлению🙂
Понятно кого
А Порту удачи с этим тренера .
Хорошей тренер 🙂
ДСА
ДСА
25 мая в 16:07
На такое надо соглашаться.
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