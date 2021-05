Полузащитник покидает «Севилью» по завершении сезона.

У 32-летнего футболиста заканчивается контракт с клубом. «Севилья» приняла решение не продлевать договор.

📜 REPORT | Franco Vázquez: five years of magic comes to an end. 🎩#WeareSevilla #NeverSurrender