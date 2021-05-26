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Сёмин: «Гильерме был одним из лидеров „Локомотива“»

26 мая 2021, 13:02

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на признание голкипера железнодорожников Гильерме лучшим вратарем РПЛ в прошедшем сезоне.

Я поздравляю Маринато! Совершенно заслуженная награда. Он сыграл большую роль в победе в финале Кубка. Если бы не его спасение, все могло бы сложиться иначе. На мой взгляд, он был лучшим среди всех вратарей в лиге, он хорошо провел сезон. Гильерме был одним из лидеров «Локомотива».

Почему его не вызывают в сборную? Если судить по международным матчам, то, наверное, нужно давать шанс молодым. За ними будущее. У Черчесова свое виденье, он сам был вратарем. Он видит в этом амплуа определенные нюансы, это его решение. Правильное это решение или нет — покажет время.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
26 мая в 14:08
Уважаемый Юрий Палыч. Мы знаем он большой фигурант LOKO.
Спасибо за инфу.🙏.Вам здоровья.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 мая в 13:10
А разве он там не остался
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