Головин: «Буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь сборной России»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал приезд в расположение сборной России и высказался о своей нынешней форме.
Готов ли стать лидером сборной? Тяжело сказать, как будет. Я буду давать свой максимум, делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде.
Чувствую ли, что нахожусь в лучшей форме в карьере? Я просто сейчас более счастлив в клубе. И рад вернуться в сборную. А по поводу формы — будем смотреть.
В завершившемся сезоне «Монако» финишировал на 3-м месте в Лиге 1 и дошёл до финала Кубка Франции, где уступил «Пари Сен-Жермен» (0:2).