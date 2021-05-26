Головин: «Буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь сборной России»

Полузащитник «Монако» прокомментировал приезд в расположение сборной России и высказался о своей нынешней форме.

Готов ли стать лидером сборной? Тяжело сказать, как будет. Я буду давать свой максимум, делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде.

Чувствую ли, что нахожусь в лучшей форме в карьере? Я просто сейчас более счастлив в клубе. И рад вернуться в сборную. А по поводу формы — будем смотреть.