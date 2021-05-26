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Головин: «Буду делать всё, что в моих силах, чтобы помочь сборной России»

26 мая 2021, 05:18

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал приезд в расположение сборной России и высказался о своей нынешней форме.

Готов ли стать лидером сборной? Тяжело сказать, как будет. Я буду давать свой максимум, делать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде.

Чувствую ли, что нахожусь в лучшей форме в карьере? Я просто сейчас более счастлив в клубе. И рад вернуться в сборную. А по поводу формы — будем смотреть.

В завершившемся сезоне «Монако» финишировал на 3-м месте в Лиге 1 и дошёл до финала Кубка Франции, где уступил «Пари Сен-Жермен» (0:2).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 07:32
Монако очень хорошо помог и нам поможешь!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
26 мая в 07:08
Тяжело будет бороться с Сборными Бельгии и Дании.
beefs
beefs
26 мая в 07:08
Скоро оценим вас всех и вашу форму...
КЭТиК
КЭТиК
26 мая в 06:41
На Головина вся надежда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 06:16
Одна надежда на Александра.
swed27
swed27
26 мая в 05:34
Удачи Головину и всей сборной России
1bear
1bear
26 мая в 05:31
было бы здорово,если Головин станет лидером сборной
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