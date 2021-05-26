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Самошников: «Слуцкий — самый открытый человек на тренерском поприще»

26 мая 2021, 10:57

Защитник «Рубина» Илья Самошников рассказал о главном тренере казанцев Леониде Слуцком.

Он отличный тренер, отличный психолог и просто очень хороший человек. На самом деле. У него к каждому футболисту индивидуальный подход. Например, в моей ситуации — я шагнул из низшей лиги в высшую, где другие скорости, все другое.

Поначалу было трудно, и он со мной постоянно разговаривал, помогал, когда-то пихал. Особенно запомнился разговор за месяц до моего дебюта: я остался после тренировки на поле, мы минут 15 говорили. Постепенно я стал спокойнее себя чувствовать, прибавлять. И он так к каждому футболисту относится.

Не знаю, каким он был до того, как уезжал в Европу. Мне кажется, он самый открытый человек на тренерском поприще. К нему можно в любой момент подойти по любому вопросу. Он никогда не скажет: «Иди отсюда, не буду тебя слушать».

Также Самошников рассказал о своей любимой позиции на поле

Левый фланг или правый — для меня разницы нет. На обоих могу играть. Чтобы лучше играть на левом, специально тренировал подачу с левой ноги. Оставался на тренировках, подавал. Гораздо лучше стало. Раньше просто поднимал мяч, и он летел — куда полетит. А сейчас, когда вижу своего нападающего или крайнего хава, то подаю на него. Жирков? Юрий Валентинович — сам и есть уровень. Где он играл, как он играл, как он сейчас выглядит. Он топ, тут ничего другого не могу сказать.

Напомним, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признан лучшим наставником РПЛ по итогам мая.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
26 мая в 16:26
Все кто работал со Слуцким отмечают его позитив и профессионализм.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 14:09
И самый лучший!
neukomm
neukomm ответ beefs (раскрыть)
26 мая в 11:37
Кроме судей))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 мая в 11:29
Из него вышел бы хороший пионервожатый). Хотя у него, какая-то странная тяга к молодым)).
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
26 мая в 11:25
Черевченко конечно не выиграл пока ничего но в Химках проявил себя не хуже!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 11:18
Лучше и не скажешь....\
В европах - тренеры...
У нас - "тренерское поприще"...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
26 мая в 11:09
Был бы идеальный тренер для сборной РФ, но он второй раз в эту яму не прыгнет. Прошлый раз его уговорили, но больше вряд ли. В настоящий момент в РПЛ по уровню тренерского мастерства рядом с ЛВС и поставить то некого.
beefs
beefs
26 мая в 11:03
о Слуцком все говорят хорошо...
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