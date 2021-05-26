Самошников: «Слуцкий — самый открытый человек на тренерском поприще»

Защитник «Рубина» рассказал о главном тренере казанцев .

Он отличный тренер, отличный психолог и просто очень хороший человек. На самом деле. У него к каждому футболисту индивидуальный подход. Например, в моей ситуации — я шагнул из низшей лиги в высшую, где другие скорости, все другое.

Поначалу было трудно, и он со мной постоянно разговаривал, помогал, когда-то пихал. Особенно запомнился разговор за месяц до моего дебюта: я остался после тренировки на поле, мы минут 15 говорили. Постепенно я стал спокойнее себя чувствовать, прибавлять. И он так к каждому футболисту относится.

Не знаю, каким он был до того, как уезжал в Европу. Мне кажется, он самый открытый человек на тренерском поприще. К нему можно в любой момент подойти по любому вопросу. Он никогда не скажет: «Иди отсюда, не буду тебя слушать».