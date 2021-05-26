Баринов: «В матче с Бельгией мы выйдем биться за страну»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча с Бельгией в 1-м туре группового этапа Евро-2020, а также назвал главного фаворита предстоящего турнира.
Мы выйдем не для того, чтобы быть людьми для «игрушки-побегушки». Мы выйдем биться за страну и за всех партнёров по команде. Два матча Бельгии мы уже проиграли, сейчас будет третий. Не хочу забегать вперёд, но у нас идёт хорошая подготовка. Мы разберём соперника и будем действовать так, как скажет тренерский штаб.
Мне импонирует сборная Франции. У неё очень хороший подбор футболистов на все позиции. Даже если пара игроков выпадет, то другие сразу же равноценно заменят. Это очень сильная команда. Тем более там в полузащите играет Канте из «Челси», который очень мне нравится в последнее время.
Недавно стал известен состав сборной Дании на Евро-2020 — ещё одного соперника России по групповому этапу.
А вот такие пафосные речи железяки про "биться за страну" в рядовом футбольном замесе как минимум не уместны.
А вот такие пафосные речи железяки про "биться за страну" в рядовом футбольном замесе как минимум не уместны.
К чему эти громкие и пафосные слова в рамках футбольного матча. Очередной квасной патриотизм на публику...
К чему эти громкие и пафосные слова в рамках футбольного матча. Очередной квасной патриотизм на публику...
Посмотрим насколько серьёзно
Посмотрим насколько серьёзно
Улыбка с утра - оно завсегда правильная вещь......
Ключевая фраза - "Два матча Бельгии мы уже проиграли, сейчас будет третий."...))))
Остаётся надеяться что не с крупным счётом...))
Надеюсь Канте не обидится что он нравится Баринову лишь "в последнее время"...))
Улыбка с утра - оно завсегда правильная вещь......
Ключевая фраза - "Два матча Бельгии мы уже проиграли, сейчас будет третий."...))))
Остаётся надеяться что не с крупным счётом...))
Надеюсь Канте не обидится что он нравится Баринову лишь "в последнее время"...))
Д. Баринов: "Будем биться за страну"
Только боюсь результат будет один и тот же и не людьми для "игрушки-побегушки", а "мальчиками для битья".
Д. Баринов: "Будем биться за страну"
Только боюсь результат будет один и тот же и не людьми для "игрушки-побегушки", а "мальчиками для битья".