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Баринов: «В матче с Бельгией мы выйдем биться за страну»

26 мая 2021, 07:57
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия12.06.2021 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча с Бельгией в 1-м туре группового этапа Евро-2020, а также назвал главного фаворита предстоящего турнира.

Мы выйдем не для того, чтобы быть людьми для «игрушки-побегушки». Мы выйдем биться за страну и за всех партнёров по команде. Два матча Бельгии мы уже проиграли, сейчас будет третий. Не хочу забегать вперёд, но у нас идёт хорошая подготовка. Мы разберём соперника и будем действовать так, как скажет тренерский штаб.

Мне импонирует сборная Франции. У неё очень хороший подбор футболистов на все позиции. Даже если пара игроков выпадет, то другие сразу же равноценно заменят. Это очень сильная команда. Тем более там в полузащите играет Канте из «Челси», который очень мне нравится в последнее время.

Недавно стал известен состав сборной Дании на Евро-2020 — ещё одного соперника России по групповому этапу.

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26 мая Комментарии1
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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 11:20
Меня эти "перевески" абсолютно не трогают. Что заслужили своими поступками, то и получили. Если спортсменов не устраивает нейтральный / олимпийский флаг, то пусть обращаются к кремлёвской бункерной плеши с вопросом, почему они должны отдуваться из-за его убогих самодурных действий.
А вот такие пафосные речи железяки про "биться за страну" в рядовом футбольном замесе как минимум не уместны.
Futurista
Futurista ответ galem72 (раскрыть)
26 мая в 14:43, ред.
Может это для тех кто в рамках хоккейного чемпионата флаги перевешивает с места на место...с квасным национализмом...на публику...
112910415
112910415
26 мая в 12:29
сказал-то красиво ...
stanichnik
stanichnik
26 мая в 11:40
Прям, как на собрании парт.актива пятьдесят лет назад, для убедительности осталось только горсть земли пожевать, или кровью под сказанным подписАться.
galem72
galem72
26 мая в 11:21
"...мы выйдем биться за страну..."

К чему эти громкие и пафосные слова в рамках футбольного матча. Очередной квасной патриотизм на публику...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
26 мая в 10:47
Вот только этого не надо... биться за страну. " Не верю " - как говаривал в своё время К.С. Станиславский. Биться можно головой об стенку. Играть надо, просто играть, а то посмотришь на ваши лица во время матча - на них только одно желание: не пустить, не дать, не дай бог, лишь бы не опростоволоситься... Лучше бы собрались где-нибудь в кафешке, помолчали, посмотрели друг другу в глаза, а не болтали попусту.
Caniggia
Caniggia
26 мая в 09:27, ред.
С Бельгией хоть бейся, хоть не бейся - опять получите по самые помидоры, как последние два раза! А фаворит Евро, действительно, Франция ну и Германия с последней гастролью Лёва во главе.
ЮЗИК
ЮЗИК
26 мая в 08:58
Посмотрим как они будут биться
Василий 50
Василий 50
26 мая в 08:55
Сказал и забыл?
Остапчук 67
Остапчук 67
26 мая в 08:53
Звучит прямо как клятва
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 08:52
Желательно и в остальных матчах тоже...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
26 мая в 08:52
Слова сказаны...
Посмотрим насколько серьёзно
beefs
beefs
26 мая в 08:46
вашими бы обещаниями...
Futurista
Futurista ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
26 мая в 08:45, ред.
По нашим меркам и возможностям и удар может будет на рубль)...только для сб. Бельгии он будет на копейку...тут надо удар на €...а это как ни крути на 90 руб.)...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
26 мая в 08:32
Дежурные слова.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 мая в 08:22, ред.
Классное интервью...
Улыбка с утра - оно завсегда правильная вещь......

Ключевая фраза - "Два матча Бельгии мы уже проиграли, сейчас будет третий."...))))
Остаётся надеяться что не с крупным счётом...))

Надеюсь Канте не обидится что он нравится Баринову лишь "в последнее время"...))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 мая в 08:21
Как обычно. Размах на рубль, удар на копейку. А с Дзюбой так вообще на тугрик. Вас будет 10 на поле! 10! А тот, кто больше всех говорил про физику на турнире, будет ходить пешком по полю, изредка подпрыгивая на 10 сантимов верх, хватая ветками соперников, добавляя к этим 10см ещё 5 сантимов).
Futurista
Futurista
26 мая в 08:13
Надо биться...главное не убиться...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
26 мая в 08:10
А. Дзюба: "Будем, сражаться как львы"
Д. Баринов: "Будем биться за страну"
Только боюсь результат будет один и тот же и не людьми для "игрушки-побегушки", а "мальчиками для битья".
ДАША Д
ДАША Д
26 мая в 08:06
Шансы откровенно говоря не велики.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 мая в 08:05
Так и не понял ??? То ли Баринову симпатична сборная Франции , то ли вся сборная Франции симпатизирует Баринову???
mihaluch
mihaluch
26 мая в 08:04
Биться можно по разному.
hаrut
hаrut
26 мая в 07:59
Будем посмотреть, что из этого получится...удачи!
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