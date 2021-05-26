Баринов: «В матче с Бельгией мы выйдем биться за страну»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России поделился ожиданиями от матча с Бельгией в 1-м туре группового этапа Евро-2020, а также назвал главного фаворита предстоящего турнира.

Мы выйдем не для того, чтобы быть людьми для «игрушки-побегушки». Мы выйдем биться за страну и за всех партнёров по команде. Два матча Бельгии мы уже проиграли, сейчас будет третий. Не хочу забегать вперёд, но у нас идёт хорошая подготовка. Мы разберём соперника и будем действовать так, как скажет тренерский штаб.

Мне импонирует сборная Франции. У неё очень хороший подбор футболистов на все позиции. Даже если пара игроков выпадет, то другие сразу же равноценно заменят. Это очень сильная команда. Тем более там в полузащите играет Канте из «Челси», который очень мне нравится в последнее время.