Руди Гарсия: «При всём уважении к „Спартаку“, это не то, чего я хочу»

Французский специалист Руди Гарсия, недавно объявивший об уходе из «Лиона», прокомментировал слух о том, что он мог возглавить «Спартак».
Не знаю, что меня ждёт в будущем, но, в первую очередь, я хочу заняться личными делами, на которые не было времени. Если появится возможность [поработать] в амбициозном проекте, которая понравится мне, я схвачусь за неё. В противном случае я подожду.
«Спартак»? Да, это слухи. При всём уважении к любому клубу, который может захотеть мне что-то предложить, они не соответствуют тому, о чём я говорил. Этот клуб не из топ-лиги Европы.
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А как ты понимаешь эту фразу?
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А как ты понимаешь эту фразу?
Думаю предложи ему Зенит жирный контракт, то с удовольствием согласился бы. В Россию и покруче тренеры приезжали. Да и над другими клубами за хороший контракт подумал бы.
Любой уважающий себя тренер перед переходом интересуется результатами и то, что твориться вокруг клуба. Отсюда скорей и вывод Гарсии.
Думаю предложи ему Зенит жирный контракт, то с удовольствием согласился бы. В Россию и покруче тренеры приезжали. Да и над другими клубами за хороший контракт подумал бы.
Любой уважающий себя тренер перед переходом интересуется результатами и то, что твориться вокруг клуба. Отсюда скорей и вывод Гарсии.
зашквар ему не нужен....
зашквар ему не нужен....
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Клуб тут не при чем, дело в РПЛ, очевидно же!
Гарсию и в Европе с руками оторвут, зачем ему делать шаг назад в нашем чемпионате?
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Клуб тут не при чем, дело в РПЛ, очевидно же!
Гарсию и в Европе с руками оторвут, зачем ему делать шаг назад в нашем чемпионате?