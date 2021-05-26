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Руди Гарсия: «При всём уважении к „Спартаку“, это не то, чего я хочу»

26 мая 2021, 04:32

Французский специалист Руди Гарсия, недавно объявивший об уходе из «Лиона», прокомментировал слух о том, что он мог возглавить «Спартак».

Не знаю, что меня ждёт в будущем, но, в первую очередь, я хочу заняться личными делами, на которые не было времени. Если появится возможность [поработать] в амбициозном проекте, которая понравится мне, я схвачусь за неё. В противном случае я подожду.

«Спартак»? Да, это слухи. При всём уважении к любому клубу, который может захотеть мне что-то предложить, они не соответствуют тому, о чём я говорил. Этот клуб не из топ-лиги Европы.

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26 мая Комментарии1
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Все комментарии
makkie
makkie ответ blitz (раскрыть)
вчера в 11:14
не из топ-лиги Европы
______________________

А как ты понимаешь эту фразу?
mortid
mortid ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
26 мая в 21:54
    blitz
    blitz ответ makkie (раскрыть)
    26 мая в 14:21
    Черным по белому написаны слова Руди Гарсии. "Этот клуб (спартак) не из топ-лиги Европы." Про весь наш чемпионат ничего не говорил Руди.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ makkie (раскрыть)
    26 мая в 14:14
    Это он сказал, что бы спартачам не так обидно было!
    Думаю предложи ему Зенит жирный контракт, то с удовольствием согласился бы. В Россию и покруче тренеры приезжали. Да и над другими клубами за хороший контракт подумал бы.
    Любой уважающий себя тренер перед переходом интересуется результатами и то, что твориться вокруг клуба. Отсюда скорей и вывод Гарсии.
    1-я конная
    1-я конная ответ makkie (раскрыть)
    26 мая в 12:38
    Он же написал - клуб никакой, в интервью всё написано
    mor57
    mor57
    26 мая в 12:28
      makkie
      makkie
      26 мая в 10:16
      Этот клуб не из топ-лиги Европы.
      ___________________________

      Клуб тут не при чем, дело в РПЛ, очевидно же!
      Гарсию и в Европе с руками оторвут, зачем ему делать шаг назад в нашем чемпионате?
      Ironigor
      Ironigor
      26 мая в 09:16
      Всё сказано чётко и по делу !!!
      Василий Корнечук
      Василий Корнечук
      26 мая в 07:19
      при все уважении к Гарсии. Спартак стоит среди таких клубов как Динамо Киев, Ливерпуль, Олимпиакос, Бенфика, Аякс, Барселона. Легендарный клуб
      memphis
      memphis
      26 мая в 07:14
      Он просто веган, мясо не ест)))
      mat73
      mat73
      26 мая в 07:01
      Пусть и дальше гниет в своей Эвропе
      ermak6848
      ermak6848
      26 мая в 06:23
      Руди! В фк " СПАРИАК ". лягушек не разводят. Это народная , футбольная команда России и по душе " Щи да каша - еда наша..."
      9g47jxnvvy94
      9g47jxnvvy94
      26 мая в 06:20, ред.
      Руди! Добро пожаловать в Россию!!!
      ABir
      ABir
      26 мая в 05:59
      Зато все точки над и сразу расставлены
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      26 мая в 05:36
      У него завышенная самооценка
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      26 мая в 05:31
      Есть всё-таки в Европе умные люди, значит не всё потеряно.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      26 мая в 05:16
      Да и черт с ним
      КЭТиК
      КЭТиК
      26 мая в 04:33
      Он сам не понимает от чего отказывается.
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