Руди Гарсия: «При всём уважении к „Спартаку“, это не то, чего я хочу»

Французский специалист , недавно объявивший об уходе из «Лиона», прокомментировал слух о том, что он мог возглавить «Спартак».

Не знаю, что меня ждёт в будущем, но, в первую очередь, я хочу заняться личными делами, на которые не было времени. Если появится возможность [поработать] в амбициозном проекте, которая понравится мне, я схвачусь за неё. В противном случае я подожду.

«Спартак»? Да, это слухи. При всём уважении к любому клубу, который может захотеть мне что-то предложить, они не соответствуют тому, о чём я говорил. Этот клуб не из топ-лиги Европы.