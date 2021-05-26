ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2020/2021

Первый тренер Миранчука: «Гасперини нужно давать Лёше больше играть»

26 мая 2021, 01:17

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, оценил выступление бывшего подопечного в его первом сезоне в Серии А.

Сейчас у Лёши идёт период адаптации. В фильме Нобеля он говорит, что доволен сезоном. Я подтверждаю эти слова. Алексей понимает политику Гасперини: чтобы заиграть у него — нужно опериться и окрылиться. Я лично считаю, что Гасперини частично ошибается со своим подходом. Если Лёше больше доверять — он быстрее раскроется. А что мы сделаем? Не сможем же заставить его. У Гасперини карт-бланш: хозяин [клуба] ему доверяет, значит, он делает правильно. Но я с ним частично не согласен: Лёше нужно давать больше играть, ведь у него хорошая статистика относительно его игрового времени.

Ну а так, надеемся, что Лёха доволен сам. Значит, он верит в Гасперини и в себя. Давайте подождём следующего сезона, и там уже будет видно. Следующий сезон будет определяющим для него. Если будет так же — надо, наверное, думать о переходе. А если наоборот, то продолжать в том же духе.

Сможет ли Лёша стать как Малиновский? Вообще, мне он моментами не нравился, считаю, что он никак не сильнее Лёши. Но он хорошо раскрылся в этом сезоне. Пришёл раньше на год, и ему доверяют. Если Лёша пойдет по тому же пути — в сборной и «Аталанте» добавится ещё один игрок, а если нет — надо смотреть, что делать дальше. Я всё-таки жду прорыва от Лёши. Ожидаю не худший, а лучший вариант — пойти по стопам Малиновского и даже лучше. Следующий сезон будет основополагающим, а там уже либо — либо.

Хочу ему пожелать, чтобы его мечты сбылись. Он любит европейский футбол, особенно испанский. Попал в итальянский, что тоже неплохо, но там тяжелее раскрыться. Люди там тоже тяжёлые, ближе к нашим скорее. А в Испании больше народ-праздник. В Италии тактики больше, вязкий футбол. Я лично в Лёшу верю, а что будет дальше — посмотрим.

Ранее украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказался на тему редких выходов Миранчука на поле.

Все новости
Ари: «Ганчаренко сразу дал понять, что я не буду играть за „Краснодар“»
Вчера, 20:25 Комментарии9
Черышев: «Работаем на позитиве, чтобы всё получилось благополучно»
Вчера, 20:13 Комментарии5
Мирзов: «Руй Витория будет ставить атакующий футбол в „Спартаке“»
Вчера, 20:04 Комментарии10
Черчесов рассказал об отличиях Дзюбы, Соболева и Заболотного
Вчера, 19:54 Комментарии15
Канчельскис: «Я говорил, что Сульшер проиграл все решающие матчи»
Вчера, 07:58 Комментарии8
Радимов: «„Вильярреал“ выиграет у МЮ со счётом 2:1 в основное время»
26 мая Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
26 мая в 06:42
Кто лучше, тот и играет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 мая в 06:31
Тренер лучше знает!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 мая в 01:44
Гасперини должен сам разобраться...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100