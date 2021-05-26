Первый тренер Миранчука: «Гасперини нужно давать Лёше больше играть»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» , оценил выступление бывшего подопечного в его первом сезоне в Серии А.

Сейчас у Лёши идёт период адаптации. В фильме Нобеля он говорит, что доволен сезоном. Я подтверждаю эти слова. Алексей понимает политику Гасперини: чтобы заиграть у него — нужно опериться и окрылиться. Я лично считаю, что Гасперини частично ошибается со своим подходом. Если Лёше больше доверять — он быстрее раскроется. А что мы сделаем? Не сможем же заставить его. У Гасперини карт-бланш: хозяин [клуба] ему доверяет, значит, он делает правильно. Но я с ним частично не согласен: Лёше нужно давать больше играть, ведь у него хорошая статистика относительно его игрового времени.

Ну а так, надеемся, что Лёха доволен сам. Значит, он верит в Гасперини и в себя. Давайте подождём следующего сезона, и там уже будет видно. Следующий сезон будет определяющим для него. Если будет так же — надо, наверное, думать о переходе. А если наоборот, то продолжать в том же духе.

Сможет ли Лёша стать как Малиновский? Вообще, мне он моментами не нравился, считаю, что он никак не сильнее Лёши. Но он хорошо раскрылся в этом сезоне. Пришёл раньше на год, и ему доверяют. Если Лёша пойдет по тому же пути — в сборной и «Аталанте» добавится ещё один игрок, а если нет — надо смотреть, что делать дальше. Я всё-таки жду прорыва от Лёши. Ожидаю не худший, а лучший вариант — пойти по стопам Малиновского и даже лучше. Следующий сезон будет основополагающим, а там уже либо — либо.

Хочу ему пожелать, чтобы его мечты сбылись. Он любит европейский футбол, особенно испанский. Попал в итальянский, что тоже неплохо, но там тяжелее раскрыться. Люди там тоже тяжёлые, ближе к нашим скорее. А в Испании больше народ-праздник. В Италии тактики больше, вязкий футбол. Я лично в Лёшу верю, а что будет дальше — посмотрим.