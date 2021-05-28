Моуриньо предложил Роналду перейти в «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо пообщался с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
La Stampa сообщает, что португальский специалист позвонил соотечественнику с целью узнать о его планах после информации об уходе игрока из «Ювентуса».
Утверждается, что Моуриньо предложил ему рассмотреть вариант с переходом в «Рому».
Ранее сообщалось, что Роналду уже попрощался с игроками «Ювентуса».
Не хочу обидеть болельщиков римского клуба но это факт!
Не хочу обидеть болельщиков римского клуба но это факт!