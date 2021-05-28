Моуриньо предложил Роналду перейти в «Рому»

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вчера, 17:01

Главный тренер «Ромы» пообщался с нападающим «Ювентуса» .

La Stampa сообщает, что португальский специалист позвонил соотечественнику с целью узнать о его планах после информации об уходе игрока из «Ювентуса».

Утверждается, что Моуриньо предложил ему рассмотреть вариант с переходом в «Рому».

Ранее сообщалось, что Роналду уже попрощался с игроками «Ювентуса».