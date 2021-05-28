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Моуриньо предложил Роналду перейти в «Рому»

вчера, 17:01

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо пообщался с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

La Stampa сообщает, что португальский специалист позвонил соотечественнику с целью узнать о его планах после информации об уходе игрока из «Ювентуса».

Утверждается, что Моуриньо предложил ему рассмотреть вариант с переходом в «Рому».

Ранее сообщалось, что Роналду уже попрощался с игроками «Ювентуса».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
вчера в 23:29
было бы интересно на это посмотреть!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:20
Ну а почему нет? Всё же соотечественники - сработаются и друг друга поймут. Две легенды Португалии и мирового футбола, как ни как!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:00
Это будет интересно!
feris1
feris1 ответ ColdSun1995 (раскрыть)
вчера в 20:46
Они уже работали вместе первый сезон в Ювентусе.
Брулин
Брулин
вчера в 20:20
Не, ну, а что вы смеётесь? Победит в ЛК, потом возьмёт ЛЕ, перейдёт в азию и победит ещё в азиатской ЛЧ - неплохие ачивки на закате карьеры
Elliada
Elliada
вчера в 20:00
Он хочет халявных трофеев и статистику голов улучшать, и это не про Рому.
particular
particular
вчера в 19:53
Ну, это он погорячился...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 19:38
Вот точно нет.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 19:19
В МЮ! Только туда!
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 18:59
А что, а вдруг? Хотя, конечно, я не вижу Криштиану в Роме. Больше могу поверить в вариант его трансфера в лиссабонский Спортинг, например)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:57
А как же Рон без ЛЧ ??? Не пойдет!!!
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
вчера в 18:42
А зарплату ты ему будешь платить? Да, Моур стареет!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:34
Это вряд ли случится.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 18:26
Рон не пойдет в Рому. Рон хочет играть в ЛЧ. Скорее всего он перейдет в ПСЖ.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:04
Будет интересно посмотреть на этот тенем
sihafazatron
sihafazatron ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 18:01
у Ромы Абрамовича хватит))
ColdSun1995
ColdSun1995
вчера в 18:00
Роналду надо попробовать с Максом поработать, 100%
Over 9000
Over 9000
вчера в 17:57
самое место чтоб их всех собрать. 28 рома, унылый устаревший физрук, и "я не буду в прессинг" пеналду
требл
требл
вчера в 17:45
Воронежский Факел тоже хотел пригласить Роналду, но решил сначала понаблюдать сможет ли португалец в Роме развиться до уровня российской команды.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:35
Моуринью может только лапшу вешать на уши
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:33
МЮ уже стол накрывет для встречи очень "Дорогого" гостя Роналдо !!! У Ромы сейчас разве только , что перезанять в долг на Кокорина !!!
Oplot
Oplot
вчера в 17:30
Роналду со всеми попрощался,но никто не хочет его зарплату
1bear
1bear
вчера в 17:28
у Ромы не хватит денег
eleven LC
eleven LC
вчера в 17:26, ред.
Если Рома сейчас это уровень Моуринью то для Роналду это не вариант-титулов не будет,это ведь Рома!
Не хочу обидеть болельщиков римского клуба но это факт!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:24
Характером не сойдутся.
swed27
swed27
вчера в 17:08
Вполне допустимый вариант
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:03
моур еще и шутник)))
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