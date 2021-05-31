«Барса» склоняется к подписанию Доннаруммы, несмотря на финансовые проблемы

«Барселона» продолжает изучать возможность подписания голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.
Mundo Deportivo утверждает, что трансфер 22-летнего итальянца в каталонский клуб возможен, несмотря на финансовые проблемы «Барсы». Утверждается, что клуб готов приобрести Джанлуиджи, так как второй вратарь клуба Педру Нету с большой долей вероятности покинет «блаугранас».
Также отмечается, что «Барселона» хочет перестраховаться, так как основной голкипер Марк-Андре Тер Штеген уже три года испытывает проблемы с коленом.
Ранее сообщалось, что Райола обсудил с «Барселоной» возможный переход Доннаруммы.
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С молодёжью он не хочет работать. Талантливого Пуча весь сезон промариновал, а Аленью и вовсе отдал...