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«Барса» склоняется к подписанию Доннаруммы, несмотря на финансовые проблемы

сегодня, 11:36

«Барселона» продолжает изучать возможность подписания голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

Mundo Deportivo утверждает, что трансфер 22-летнего итальянца в каталонский клуб возможен, несмотря на финансовые проблемы «Барсы». Утверждается, что клуб готов приобрести Джанлуиджи, так как второй вратарь клуба Педру Нету с большой долей вероятности покинет «блаугранас».

Также отмечается, что «Барселона» хочет перестраховаться, так как основной голкипер Марк-Андре Тер Штеген уже три года испытывает проблемы с коленом.

Ранее сообщалось, что Райола обсудил с «Барселоной» возможный переход Доннаруммы.

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Все комментарии
Legend 6
Legend 6 ответ Loko best 1 (раскрыть)
сегодня в 14:10
У Барсы есть воспитанник Пенья, да молодой, но очень перспективный. Почему бы его не взять на смену Нету?
Если Куман останется, то купят какого-нибудь голландца.
С молодёжью он не хочет работать. Талантливого Пуча весь сезон промариновал, а Аленью и вовсе отдал...
Loko best 1
Loko best 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:22
Долгосрочный контракт и большие отступные решат эту проблему.Другое дело,что позиция вратаря,последняя,что нуждается в укреплении.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:07
Им кредиты брать не превыкать.
Legend 6
Legend 6 ответ barcamilan (раскрыть)
сегодня в 12:42
Сейчас возьмут, а потом перед каждым трансферным окном он будет шантажировать своим уходом из команды))) уже проходили.)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:04
Тер Штеген главный тащер этой команды, это как-то несправедливо по отношению к нему.
Gelious
Gelious
сегодня в 11:55
Это из-за колена что ли Тер Штеген постоянно весной в тыкву превращается?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:53
Ну и 8 значить
David Young
David Young
сегодня в 11:51
Для перестраховки слишком дорогой вариант. Не верю что этот переход состоится.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 11:42
да какая блин доннарумма?
drug01
drug01
сегодня в 11:38
Надо брать скорее
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