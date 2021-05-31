«Барса» склоняется к подписанию Доннаруммы, несмотря на финансовые проблемы

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сегодня, 11:36

«Барселона» продолжает изучать возможность подписания голкипера «Милана» .

Mundo Deportivo утверждает, что трансфер 22-летнего итальянца в каталонский клуб возможен, несмотря на финансовые проблемы «Барсы». Утверждается, что клуб готов приобрести Джанлуиджи, так как второй вратарь клуба Педру Нету с большой долей вероятности покинет «блаугранас».

Также отмечается, что «Барселона» хочет перестраховаться, так как основной голкипер Марк-Андре Тер Штеген уже три года испытывает проблемы с коленом.

Ранее сообщалось, что Райола обсудил с «Барселоной» возможный переход Доннаруммы.