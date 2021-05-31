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Рамос заявил «Реалу», что хочет остаться в клубе

сегодня, 10:12

Источник сообщает, что защитник Серхио Рамос хочет остаться в «Реале». Футболист попросил продление контракта до 2023 года.

Однако президент Флорентино Перес пока никак не отреагировал на желание игрока.

Рамос может в качестве свободного агента покинуть «Реал». Ранее интерес к Серхио проявлял ПСЖ.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:59
Нужно оставить его.
Пусть хотя бы одна легенда завершит карьеру в Реале. Раулю, Касильяса, Пепе, Роналду этого не удалось. Марсело тоже скорее всего не удастся.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:35
Его карьера заканчивается
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:34
Умное и верное решение.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:16
Конечно же нужно оставаться.
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