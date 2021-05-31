Рамос заявил «Реалу», что хочет остаться в клубе

Источник сообщает, что защитник Серхио Рамос хочет остаться в «Реале». Футболист попросил продление контракта до 2023 года.
Однако президент Флорентино Перес пока никак не отреагировал на желание игрока.
Рамос может в качестве свободного агента покинуть «Реал». Ранее интерес к Серхио проявлял ПСЖ.
Пусть хотя бы одна легенда завершит карьеру в Реале. Раулю, Касильяса, Пепе, Роналду этого не удалось. Марсело тоже скорее всего не удастся.
Пусть хотя бы одна легенда завершит карьеру в Реале. Раулю, Касильяса, Пепе, Роналду этого не удалось. Марсело тоже скорее всего не удастся.