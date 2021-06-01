Де Йонг: «Месси — лучший в истории. Надеюсь, он останется в „Барселоне“»

Полузащитник «Барселоны» высказал мнение о своём партнёре по команде , который этим летом может покинуть каталонский клуб.

Мне кажется, что Месси счастлив в «Барселоне». Я правда надеюсь, что он останется, потому что он очень помогает нам. Он по-прежнему является лучшим футболистом.

Просил ли я его остаться? Нет, не напрямую. Но мы многое с ним обсуждаем.

Играть с ним — это нечто особенное. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим в мире. Выбирая между тем, чтобы играть с Месси или кем-то ещё, я всегда выберу Месси. Было бы глупо поступить иначе. Он лучший в истории.