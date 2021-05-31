Левандовски: «Думал, никто и близко не подойдёт к рекорду Мюллера»

Форвард «Баварии» поделился мыслями о своем рекорде по голам за сезон Бундеслиги. Польский игрок забил 41 мяч и превзошел достижение Герда Мюллера.

Я не одержим рекордами. Когда я принимаю новые вызовы, стараюсь достичь того, чего никому не удавалось, это подталкивает меня двигаться вперед. По мне, если вы делаете то, что любите, вы можете достичь целей, которые вы считали невозможными.

Честно говоря, я думал, что ни один игрок не сможет и близко подойти к этому рекорду. Тем более, что я не играл в течение нескольких матчей, был травмирован в течение части сезона. И на самом деле я не понимаю, насколько это важно. На самом деле я этого не чувствую, и, может быть, это и хорошо.