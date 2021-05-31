ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2020/2021

Левандовски: «Думал, никто и близко не подойдёт к рекорду Мюллера»

сегодня, 10:49

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски поделился мыслями о своем рекорде по голам за сезон Бундеслиги. Польский игрок забил 41 мяч и превзошел достижение Герда Мюллера.

Я не одержим рекордами. Когда я принимаю новые вызовы, стараюсь достичь того, чего никому не удавалось, это подталкивает меня двигаться вперед. По мне, если вы делаете то, что любите, вы можете достичь целей, которые вы считали невозможными.

Честно говоря, я думал, что ни один игрок не сможет и близко подойти к этому рекорду. Тем более, что я не играл в течение нескольких матчей, был травмирован в течение части сезона. И на самом деле я не понимаю, насколько это важно. На самом деле я этого не чувствую, и, может быть, это и хорошо.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:51
Супер форвард
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:06
Теперь есть чем хвастаться.
beefs
beefs
сегодня в 10:56
Теперь и ты попал в историю, молодца...
112910415
112910415
сегодня в 10:51
дорогу осилит идущий !
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