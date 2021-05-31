Зинченко: «Уверен, что „Манчестер Сити“ скоро выиграет Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к болельщикам после поражения в финале ЛЧ.
Невозможно описать, что я чувствую в эту минуту. Мы старались отдать на поле все силы. Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно.
Мы вернемся сильнее! Уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет этот трофей, потому что вы этого заслуживаете.
Когда игроки Сити посмотрят матч в повторе , они удивятся своим действиям. Сопротивление сильного соперника можно преодолеть только совместными усилиями, хорошей перепасовкой, синхроними действиями .
Сити провёл сотни победных матчей в подобном коллективном ключе.
Сотни матчей, но не этот самый главный. С первым свистком Де Брюне и компания забыли все свои аксиомы. Действовали они необычно разрозненно и импульсивно . Забыли теорию и навыки ? -Конечно нет.
Сити оказался не готов к борьбе психологически, перегорел, всё вылетело из головы, ноги стали ватными и тела непослушными , они совершили массу не вынужденных ошибок и это создало разницу , разницу в один гол, которого хватило, чтобы упустить титул.
Когда игроки Сити посмотрят матч в повторе , они удивятся своим действиям. Сопротивление сильного соперника можно преодолеть только совместными усилиями, хорошей перепасовкой, синхроними действиями .
Сити провёл сотни победных матчей в подобном коллективном ключе.
Сотни матчей, но не этот самый главный. С первым свистком Де Брюне и компания забыли все свои аксиомы. Действовали они необычно разрозненно и импульсивно . Забыли теорию и навыки ? -Конечно нет.
Сити оказался не готов к борьбе психологически, перегорел, всё вылетело из головы, ноги стали ватными и тела непослушными , они совершили массу не вынужденных ошибок и это создало разницу , разницу в один гол, которого хватило, чтобы упустить титул.