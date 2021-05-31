Зинченко: «Уверен, что „Манчестер Сити“ скоро выиграет Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» обратился к болельщикам после поражения в финале ЛЧ .

Невозможно описать, что я чувствую в эту минуту. Мы старались отдать на поле все силы. Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно.

Мы вернемся сильнее! Уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет этот трофей, потому что вы этого заслуживаете.