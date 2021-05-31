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Зинченко: «Уверен, что „Манчестер Сити“ скоро выиграет Лигу чемпионов»

вчера, 19:30
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Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко обратился к болельщикам после поражения в финале ЛЧ.

Невозможно описать, что я чувствую в эту минуту. Мы старались отдать на поле все силы. Весь сезон мы работали как животные, но этого оказалось недостаточно.

Мы вернемся сильнее! Уверен, что «Манчестер Сити» скоро выиграет этот трофей, потому что вы этого заслуживаете.

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Все комментарии
ATG
ATG ответ Roman73 (раскрыть)
сегодня в 00:30
Согласен полностью! Я вообще очень разочарован тем фактом что Сити даже одного гола не смог забить. Скорее МанСити проиграл сам себе чем Челси победил
ATG
ATG
сегодня в 00:29
Да уж . Ни Сити , ни ПСЖ так и не могут поднять над головой заветный кубок. Это при том что все команды фавориты в этом году испытывали серьёзные проблемы. В общем такой шанс не скоро может появится
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:54
Всё может быть, вот только в какой понедельник???
Roman73
Roman73 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:35, ред.
Всё не так просто. Футболисты плачут , когда проигрывают финал , а их соперники торжествуют и смеются . Зритель имеет 90 минут качественного зрелища, результат их противоборства , их совместного творчества. Без поражения одних не бывает победы других, а высокая степень сопротивления сторон создаёт создаёт искусство футбола , которое мы зрители смотрим.
Я болельщик Сити , но предрекал их поражение в недавней заметке, тому были причины, объективные. На момент Челси сильнее, составом, физикой, более отдохнувши и психологически . В конце концов Гвардьола мог сказать своим , я привёл вас в финал, теперь хотите выигрывайте сами, как хотите , если , конечно не запутал их специально, но это уже другая история.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:25, ред.
Из 5-ти последних встреч с Челси - Пеп победил лишь однажды...
Случайно наверно....фортануло....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 23:24, ред.
"Искусство Гвардиолы перевешивает титулы других". Если я правильно вас понял, футболисты "МС" после финала ЛЧ решили, что чёрт с ним, титулом лучшей команды Европы, зато нас тренирует САМ Гвардиола.
По последнему абзацу вашего комментария: те же футболисты с большим удовольствием отдали бы все свои зрелищные качественные матчи за никудышный и никому не нужный титул победителя ЛЧ. Если не верите мне, спросите у них и главного тренера.
dzvinka
dzvinka ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
вчера в 23:11
все верно, именно так.
ему не нравился Компани, и от того старались чем поскорей избавится.
Ферна ему тоже не нравился... но Ферна смикнул что к чему и прогнулся, деньги важней в такой ситуации в завершении карьеры, подумал Ферна, и он пожалуй прав.
КДБ - я помню первые сезоны пепа когда КДБ уходил с поля и протягивал руку пепу, а тот типа не видел, и это после выступлений где КДБ тащил как черт но слишком часто включал индивидуалочку по мнению пепа - но избавляться от КДБ просто невозможно, его тупо не заменить каким-то Гюндоганом при всем желании, лишь поэтому он его терпит ибо это тупо топовый игрок на своей позиции.
Пеп всегда вымывает лидеров из команд, он сам хочет быть типа лидером, понабрав всяких Марезов, Гюндоганов, Жезусов и прочих прихлебателей... только вот лидер с пепа так себе, к тому же он не на поле сколько бы не прыгал у бровки.

Все это - лишь мое личное мнение, учитывайте.
Roman73
Roman73 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:12
Мнение Томаса Мюллера кажется справедливым .
Гвардьола сложная фигура, как и его тактические схемы.
Он лучший тактик на свете, но не самый лучший мотиватор .
Конечно Клопп , Зидан или Бьелса лучше могли бы погнать своих игроков на подвиг в финале, но прежде, чем их погнать на подвиг их , этих футболистов ещё надо научить играть в футбол , достойный финала , а это уже Гвардьола умеет лучше всех. В футбол созидательный , зрелищный , искусство . И в этом смысле заслуги Гвардьолы в футболе и перед зрителем мне представляются более весомыми . Искусство Гвардьолы перевешивают титулы других.
В конце концов Манчестер Сити подарил миру за этот сезон гораздо больше зрелищных качественным матчей, чем другие.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 22:01, ред.
Я думаю, что это был их пик, и что дальше команда сдаст. Сити хороший клуб с омбициями, но я в них не верю, посмотрим. Зинченко сыграл не очень хорошо, факт!
Q-J-G
Q-J-G ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:55
Спасибо...!!!
Лучшее время, которое я провёл на soccer.ru, это Лига: Коротко о главном!
И за это огромное спасибо инициатору создания Лиги, создателю Лиги, участникам Лиги!
НО!!!
В одну и ту же реку нельзя войти дважды......
А уж трижды, тем более...
К Вам всем, без исключения, с уважением, и это не просто слова!!!

Очень надеюсь на понимание...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:45
Язык без костей
particular
particular ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 21:23
Вариативность - это хорошо... Как сам, уважаемый?!👌
Может за старое повыкалываем глаза, да из сердца вон...
Калитку откроем, народ в сборе...
Bon Scott Жив
Bon Scott Жив
вчера в 21:11
Вина Гвардиолы что поставил в состав эту дыру
Capral
Capral
вчера в 21:01
Обязательно выиграет, только тогда, когда тебя в этом клубе не будет.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 20:55
Я как раз много раз писал про КДБ и Пепа - Пеп очень настороженно относился к КДБ, хотя он именно и был готовым вожаком, когда каталонец пришел в МС.

Но Пеп всегда ограничивал его своими рамками штатного игрока, ему запрещалось быть лидером, по факту, часто он попадал в ротацию, несмотря на огромную зарплату и в целом удачную карьеру, другие менеджеры могли сделать из него именно человека, который возглавил бы поход за Ушастым и вел команду за собой.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:46
Будем ждать и надееться
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
Про Гвардиолу очень точно сказал тот, кто играл под его руководством.

Томас Мюллер: «Большое достоинство стиля Гвардиолы – умение доминировать над слабыми соперниками просто в невероятной степени. Против таких оппонентов команды Гвардиолы показывают себя значительно лучше, чем другие топ-клубы, потому что его футбол дает тотальный контроль, который практически исключает случайные голы соперников.
Поэтому в долгосрочной перспективе Гвардиола лучший – как и его команды. Но в матчах плей-офф Пеп уделяет слишком много внимания соперникам и их сильным сторонам. Он разрывается между максимальным вниманием к сопернику и верой в свои принципы. По этой причине иногда мы не на 100% понимали, что нужно делать».

Каталонец приверженец своей мечте. И он идёт за ней. Если бы жизнь была идеальной, то Гвардиола каждый год выигрывал бы этот кубок. Но ровно только на бумаге. Ни в одной команде, которую испанец тренировал, не было главного. Вожака! Скорее всего, Пеп слабохарактерный сам и не терпит среди своих футболистов харизматичного человека. Именно поэтому он не ужился, например, со Златаном. Пуйоль таковым был, но он был на финише своей карьеры, когда Гвардиола начинал, а после...
В самом важном мачте больше нужна не тактика, ведь игроки и без того мастера своего дела, они лучшие из лучших, а мотивация. Умение завести команду. Идеальный пример - Джеррард в стамбульском финале. Не забуду момента, когда он, после первого гола, заводил трибуны и партнёров по команде, призывая отыграть оставшееся. И ведь отыграли. Воодушевились и смяли соперника. Вот такого человека не было ни в одной команде Гвардиолы. У него всё просчитано, всё заранее расписано, и когда что-то идёт не так, он теряется. В этот момент помог бы вожак, но увы, его просто нет под рукой испанца.
3_DEIVID
3_DEIVID
вчера в 20:34
Если избавится от тебя и нескольких таких же непутёвых и6роков, то может быть.
Q-J-G
Q-J-G ответ Roman73 (раскрыть)
вчера в 20:32, ред.
Когда главный тренер команды не готов психологически к матчам плей-офф ЛЧ, то к этим матчам не готова и команда в целом! Гвардиола неоднократно доказывал свою неготовность к матчам ЛЧ-плей-офф с командой МС. В матчах ЛЧ на стадии плей-офф с командой МС - главный тренер МС выглядит беспомощным... В матчах АПЛ, когда длинный путь и есть право на ошибки это один тренер, как и команда в целом, в матчах ЛЧ, когда итоговый результат зависит от двух матчей, а в финале от одного матча, Гвардиола - потерянный, растерянный, беспомощный... И очень похоже на то, что этот психологический барьер (ЛЧ-матчи плей-офф) для него непреодолим... Удивительно то, что команда вообще добралась до финала... Повезло, соперники помогли...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:17
Странное фото он выложил. Лучше бы выложил то фото, где его как ходячего Кай Хаверц обежал и гол забил. При этом создалось ощущение, что Зинченко не очень то и отдал силы в том рывке. Ещё и остановился заранее. Точно не Аспиликуэта.
Q-J-G
Q-J-G ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:13, ред.
Если учесть, что вместо Кумана, да учесть в каком состоянии "Барселона", вариант - Гвардиола главный тренер "Барселоны", это не худший вариант-для "Барселоны")
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:13
Может и выиграет, но скорее всего уже без тебя.
Roman73
Roman73
вчера в 20:11
Большие матчи проигрываются до их начала, психологически.
Когда игроки Сити посмотрят матч в повторе , они удивятся своим действиям. Сопротивление сильного соперника можно преодолеть только совместными усилиями, хорошей перепасовкой, синхроними действиями .
Сити провёл сотни победных матчей в подобном коллективном ключе.
Сотни матчей, но не этот самый главный. С первым свистком Де Брюне и компания забыли все свои аксиомы. Действовали они необычно разрозненно и импульсивно . Забыли теорию и навыки ? -Конечно нет.
Сити оказался не готов к борьбе психологически, перегорел, всё вылетело из головы, ноги стали ватными и тела непослушными , они совершили массу не вынужденных ошибок и это создало разницу , разницу в один гол, которого хватило, чтобы упустить титул.
112910415
112910415
вчера в 20:09
теперь не так уж скоро
Caliostro
Caliostro ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 20:04
Причем здесь политика?????
Пацан, да совершил фатальную ошибку в матче, но весь матч он отыграл даже лучше некоторых в Сити!
shlomo
shlomo ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 20:04
Предлагаю...отправить Гвардиолу обратно в Барсу (толку будет больше)...а в МС....(но тут выбор большой)....:))))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:00
    Q-J-G
    Q-J-G ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 19:59, ред.
    МС настолько были беспомощные в финале ЛЧ, что вряд ли возможно предположить вариант-шапкозакидательство... Тем более, что Тухель дважды переиграл Гвардиолу до матча ЛЧ... Да, проиграли все, но главный виновник поражения МС в финале, это главный тренер команды... Тухель переиграл Гвардиолу, итог финала ЛЧ. Тренер, который только возглавил команду "Челси", переиграл тренера, который вот уже сколько лет не может осилить ЛЧ, выиграв ЛЧ с "МС", имея для этого неограниченные финансовые возможности.
    Обезжиренный
    Обезжиренный
    вчера в 19:58
    А у нас нет игрока в МС который мог бы обратится к болельщикам
    Martini-1987
    Martini-1987 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 19:48
    "Давала" ему напутствия перед переходом в Барсу, а он ей, ведь как никак Куном зовётся...
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