Агуэро: «„Барселона“ — лучший клуб мира»

Новобранец «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал свой переход в каталонский клуб.
«Барселона» – это лучший клуб мира, поэтому я сделал хороший выбор. Надеюсь, что смогу помочь команде. Это шаг вперед для моей карьеры.
Я очень счастлив. Постараюсь сделать все, чтобы в следующем сезоне мы завоевали трофеи.
Я готов изменить свой стиль игры ради «Барселоны».
Моё мнение-Барселона лучший клуб Барселоны,да простит меня Эспаньол!
Моё мнение-Барселона лучший клуб Барселоны,да простит меня Эспаньол!
Ждем через пару часов интервью: "Я плачу от счастья, потому что оказался в одной команде с космическим инопланетянином, который прилетел, чтобы научить землян футболу. Я горд, что буду ходить по одной базе с ним, великим повелителем Осасун и императором Уэсок"))
Ждем через пару часов интервью: "Я плачу от счастья, потому что оказался в одной команде с космическим инопланетянином, который прилетел, чтобы научить землян футболу. Я горд, что буду ходить по одной базе с ним, великим повелителем Осасун и императором Уэсок"))
15 минут как ушёл из МС....и уже - «„Барселона“ — лучший клуб мира»
15 минут как ушёл из МС....и уже - «„Барселона“ — лучший клуб мира»
Не привязанная к местам сегодня. Он мечтает завоевать титулы с Барсой, это норм амбиции.
Не привязанная к местам сегодня. Он мечтает завоевать титулы с Барсой, это норм амбиции.