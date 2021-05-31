Агуэро: «„Барселона“ — лучший клуб мира»

Новобранец «Барселоны» прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

«Барселона» – это лучший клуб мира, поэтому я сделал хороший выбор. Надеюсь, что смогу помочь команде. Это шаг вперед для моей карьеры.

Я очень счастлив. Постараюсь сделать все, чтобы в следующем сезоне мы завоевали трофеи.

Я готов изменить свой стиль игры ради «Барселоны».