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Агуэро: «„Барселона“ — лучший клуб мира»

вчера, 19:41

Новобранец «Барселоны» Серхио Агуэро прокомментировал свой переход в каталонский клуб.

«Барселона» – это лучший клуб мира, поэтому я сделал хороший выбор. Надеюсь, что смогу помочь команде. Это шаг вперед для моей карьеры.

Я очень счастлив. Постараюсь сделать все, чтобы в следующем сезоне мы завоевали трофеи.

Я готов изменить свой стиль игры ради «Барселоны».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
вчера в 23:46
По мнению Агуэро "Барселона лучший клуб мира " хотя играя в Сити он так никогда не говорил!
Моё мнение-Барселона лучший клуб Барселоны,да простит меня Эспаньол!
pendulum47
pendulum47
вчера в 21:52
Когда был звездный, по настоящему звездный состав тогда ДА, а так сорри Атлетико смотрится куда зрелищней пропиаренной Барсы...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 21:46
Понеслось.))
minai
minai
вчера в 21:17, ред.
Он всё ещё думает, что Барселона принимает участие в ЛЧ. И непременно выиграет этот турнир.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:04
Да все давно знают, что это прописано в контракте с "Барселоной")

Ждем через пару часов интервью: "Я плачу от счастья, потому что оказался в одной команде с космическим инопланетянином, который прилетел, чтобы научить землян футболу. Я горд, что буду ходить по одной базе с ним, великим повелителем Осасун и императором Уэсок"))
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 21:03
Но я никогда ни говорил об этом раньше.
lotsman
lotsman
вчера в 20:51
Это спорный вопрос.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:48
Самая быстрая переобувка в истории....
15 минут как ушёл из МС....и уже - «„Барселона“ — лучший клуб мира»
протон1
протон1
вчера в 20:47
когда в МС был. тоже так же говорил)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ 311 (раскрыть)
вчера в 20:03
Но у Серхио своя точка зрения!)
Не привязанная к местам сегодня. Он мечтает завоевать титулы с Барсой, это норм амбиции.
311
311
вчера в 19:53
Правильнее говорить лучший третий клуб Испании!)
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