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Виейра проведёт переговоры с «Сампдорией»

05 июня 2021, 07:42

Бывший игрок сборной Франции и экс-наставник «Ниццы» Патрик Виейра может стать главным тренером «Сампдории».

Согласно источнику, 44-летний специалист является одним из кандидатов генуэзского клуба и в ближайшие дни проведёт встречу с представителями «Сампдории».

Отмечается, что основным кандидатом «блучеркьяти» является наставник «Эмполи» Алессио Дионизи. Однако «Сампдории» будет трудно переманить 41-летнего специалиста, который вывел тосканский клуб в Серию А.

По данным L'Equipe, Виейра также могут переманить в другую команду. В его услугах заинтересован «Лилль».

Напомним, одним из кандидатов «Сампдории» на пост главного тренера, по слухам, является экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июня в 08:05
Поторгуются и найдут общий язык...
Gahi
Gahi
05 июня в 07:46
Если договорятся то скорее всего и утвердят на этот пост. Удачи
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