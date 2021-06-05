Виейра проведёт переговоры с «Сампдорией»

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05 июня 2021, 07:42

Бывший игрок сборной Франции и экс-наставник «Ниццы» может стать главным тренером «Сампдории».

Согласно источнику, 44-летний специалист является одним из кандидатов генуэзского клуба и в ближайшие дни проведёт встречу с представителями «Сампдории».

Отмечается, что основным кандидатом «блучеркьяти» является наставник «Эмполи» . Однако «Сампдории» будет трудно переманить 41-летнего специалиста, который вывел тосканский клуб в Серию А.

По данным L'Equipe, Виейра также могут переманить в другую команду. В его услугах заинтересован «Лилль».

Напомним, одним из кандидатов «Сампдории» на пост главного тренера, по слухам, является экс-наставник «Спартака» Доменико Тедеско.