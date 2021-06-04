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Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»

04 июня 2021, 18:28

Диего Симеоне намерен продлить контракт с «Атлетико», сообщает Goal со ссылкой на Calcio Mercato.

Нынешний контракт аргентинского специалиста с мадридским клубом истекает в 2022 году. По информации источника, «Атлетико» предложил Симеоне новое соглашение на срок до 2024 года.

В минувшем сезоне Симеоне привел «Атлетико» к победе в чемпионате Испании.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июня в 20:16
Плохо представляю Атлетико без Диего, поэтому рад продлению контракта.
Ironigor
Ironigor
04 июня в 19:44
Дома всегда тепло, светло и мухи не кусают !!!
Байкал-38
Байкал-38
04 июня в 19:31
Это тот случай когда клуб и тренер нужны друг другу. Не факт, что Симеоне сможет так же успешно работать в другом клубе и не факт, что новый тренер Атлетико так же будет успешен.
Удачи симбиозу Симеоне - Атлетико!
ДАША Д
ДАША Д
04 июня в 19:25
Он может творить чудеса.
BDA8181
BDA8181
04 июня в 18:49
Правильно, от добра добра не ищут.
Leha-ha50
Leha-ha50
04 июня в 18:40
Грех было бы не продлить контракт с тренером , который сделал команду чемпионом. Подвинуть двух гегемонов испанского чемпионата не каждому удается. Диего же это с блеском сделать удалось. Несмотря на небольшой спад в весенней части чемпионата, Диего сумел найти правильные решения и выправил казалось бы уже проигранную ситуацию. Будем надеяться , что "полосатики" и в следующем сезоне навяжут борьбу Реалу и Барселоне, что сделает чемпионат интереснее, может еще и Севилья подключится.
Удачи Диего и в следующем сезоне, как в чемпионате, так и в ЛЧ.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
04 июня в 18:32
Семионе выбрал хороший вариант.
Gahi
Gahi
04 июня в 18:32
Победителю Ла Лиги всегда рады болельщики Атлетико, тренеру который помог в этом году команде стать лучшей. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
04 июня в 18:31
В "Атлетико" зарплату дали - вряд ли кто-то больше предложит, да к тому же определенные успехи есть.
cska1948
cska1948
04 июня в 18:30
Разве у Симеоне были другие варианты?
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