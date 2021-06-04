Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»

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04 июня 2021, 18:28

намерен продлить контракт с «Атлетико», сообщает Goal со ссылкой на Calcio Mercato.

Нынешний контракт аргентинского специалиста с мадридским клубом истекает в 2022 году. По информации источника, «Атлетико» предложил Симеоне новое соглашение на срок до 2024 года.

В минувшем сезоне Симеоне привел «Атлетико» к победе в чемпионате Испании.