Симеоне согласился продлить контракт с «Атлетико»

Диего Симеоне намерен продлить контракт с «Атлетико», сообщает Goal со ссылкой на Calcio Mercato.
Нынешний контракт аргентинского специалиста с мадридским клубом истекает в 2022 году. По информации источника, «Атлетико» предложил Симеоне новое соглашение на срок до 2024 года.
В минувшем сезоне Симеоне привел «Атлетико» к победе в чемпионате Испании.
Удачи Диего и в следующем сезоне, как в чемпионате, так и в ЛЧ.
Всем здоровья.
Удачи Диего и в следующем сезоне, как в чемпионате, так и в ЛЧ.
Всем здоровья.