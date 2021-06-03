В «Тоттенхэме» уверены, что Конте возглавит их команду

«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает The Guardian.
По информации источника, переговоры между английским клубом и 51-летним тренером прошли успешно. В клубе уверены, что Конте возглавит команду.
Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не является сторонником стиля футбола, который ставит Конте, однако его назначение поможет клубу снизить недовольство фанатов.
В минувшем сезоне Конте работал в «Интере» и привел команду к победе в чемпионате Италии.
Верю что у этого специалиста должно всё получиться в Тоттенхэме. Сейчас там очень много работы для перезагрузки, после ухода Почеттино, команда стала совсем другой. Антонио нужно договориться с Кейном о продлении контракта. Расстаться с ненужными для своей философии игроками, заполучить тех кто ему нужен для построения новой уже команды. В общем ему ещё предстоит сделать огромное дело, для того чтобы Тоттенхэм стал опять одним из лидеров Английского футбола и Европы! Хочу пожелать Удачи Конте в Тоттенхэме! Всем Добра!
Верю что у этого специалиста должно всё получиться в Тоттенхэме. Сейчас там очень много работы для перезагрузки, после ухода Почеттино, команда стала совсем другой. Антонио нужно договориться с Кейном о продлении контракта. Расстаться с ненужными для своей философии игроками, заполучить тех кто ему нужен для построения новой уже команды. В общем ему ещё предстоит сделать огромное дело, для того чтобы Тоттенхэм стал опять одним из лидеров Английского футбола и Европы! Хочу пожелать Удачи Конте в Тоттенхэме! Всем Добра!