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В «Тоттенхэме» уверены, что Конте возглавит их команду

сегодня, 19:38

«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с итальянским специалистом Антонио Конте, сообщает The Guardian.

По информации источника, переговоры между английским клубом и 51-летним тренером прошли успешно. В клубе уверены, что Конте возглавит команду.

Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не является сторонником стиля футбола, который ставит Конте, однако его назначение поможет клубу снизить недовольство фанатов.

В минувшем сезоне Конте работал в «Интере» и привел команду к победе в чемпионате Италии.

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:03
Честно говоря с трудом верю в связку Леви - Конте. Ни даст Леви построить команду.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:36, ред.
Конте для Тоттенхэма это лучший вариант!
Верю что у этого специалиста должно всё получиться в Тоттенхэме. Сейчас там очень много работы для перезагрузки, после ухода Почеттино, команда стала совсем другой. Антонио нужно договориться с Кейном о продлении контракта. Расстаться с ненужными для своей философии игроками, заполучить тех кто ему нужен для построения новой уже команды. В общем ему ещё предстоит сделать огромное дело, для того чтобы Тоттенхэм стал опять одним из лидеров Английского футбола и Европы! Хочу пожелать Удачи Конте в Тоттенхэме! Всем Добра!
Loko best 1
Loko best 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:35
Может тоже самое сделать с зарплатой "дедпула"???
drug01
drug01
сегодня в 20:14
Будем ждать и смотреть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:53
Пусть фанаты и платят ему зарплату...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 19:49
С жадным Леви титулов и прочих ништяков не будет, Конте туда не пойдет.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 19:43
На благо родины
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