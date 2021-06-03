В «Тоттенхэме» уверены, что Конте возглавит их команду

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сегодня, 19:38

«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с итальянским специалистом , сообщает The Guardian.

По информации источника, переговоры между английским клубом и 51-летним тренером прошли успешно. В клубе уверены, что Конте возглавит команду.

Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не является сторонником стиля футбола, который ставит Конте, однако его назначение поможет клубу снизить недовольство фанатов.

В минувшем сезоне Конте работал в «Интере» и привел команду к победе в чемпионате Италии.