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Куман продолжит работу в «Барселоне»

сегодня, 18:40

Рональд Куман останется на посту главного тренера «Барселоны».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что агенты нидерландского тренера уверены в продолжении сотрудничества Кумана с «Барсой», стороны уже достигли окончательного соглашения.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение продолжить работу с Куманом.

Ранее сообщалось, что «Барселона» снизит Куману зарплату.

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Шуnя771
Шуnя771 ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 19:41
Изложил свою точку зрения, не более. Он же не игрок Барселоны, не тренер и даже не обслуживающий персонал. Да и объясняет не Свои действия...
Incredulous
Incredulous ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 19:29
Уважаю твое мнение, но извини, всё это больше смахивает на оправдание, чем на конструктивную оценку.
bublikyo
bublikyo
сегодня в 19:22
Удачи Барселоне с очередным 3м местом
dimagas2
dimagas2
сегодня в 19:17
А что Хави типа лучше?))
David Young
David Young
сегодня в 19:02
Неоднозначное решение, но ближе к правильному чем к неправильному. Всё-таки Рональд Куман, не смотря на все проблемы и сложности, смог добиться весьма хороших результатов в Испании - был выигран кубок, причём в финале Барселона разгромила весьма крепкий Атлетик Бильбао, удалось войти в тройку в Примере по итогам сезона благодаря набранному ходу после довольно длительной серии из посредственных, по меркам этого клуба, результатов, и не очень хорошей игры.

Нужно учитывать что у Барселоны, и это так уже довольно давно, есть серьёзные финансовые и административные проблемы, к тому же и с составом они тоже есть. В таких условиях ожидать очень стабильно хорошей игры и результатов не является правильным, хотя, конечно, все эти проблемы не являются оправданием всех ошибок и неправильных решений.

Барселона только в процессе восстановления. Хотя Куману и ещё много кому из причастных напрямую к Барселоне необходимо провести работу над ошибками и работать лучше, рубить с плеча в данном случае является слишком рискованным шагом. Поэтому клуб и не спешит расставаться со своими возрастными легендами и главным тренером. Тут важно не дать ситуации перейти в стадию медленного ухудшения ввиду недостаточного количества изменений, и при этом не убрать ничего раньше времени, как это было с уходом Луисом Суареса.

Сбалансированный и мудрый путь - вот то что спасет Барселону и вернёт её к вершинам мирового футбола. Пока что она всё ещё рядом с этим, но уже пониже чем где была раньше, и тут есть три варианта - подняться выше, остаться на том же уровне, и опуститься ниже, Барселоне, конечно, лучше всего будет получить первый вариант.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:47
Решил оставить Кумана карлик.
particular
particular
сегодня в 18:45, ред.
В условиях всестороннего давления, пусть хоть что-нибудь построит, а разрушители всегда найдутся... Не гений, но может что и получится...🤔
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:45
Очень сомневаюсь, что из этого что-то получится хорошее для Барсы .
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