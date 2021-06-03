Куман продолжит работу в «Барселоне»

Рональд Куман останется на посту главного тренера «Барселоны».
Журналист Фабрицио Романо сообщает, что агенты нидерландского тренера уверены в продолжении сотрудничества Кумана с «Барсой», стороны уже достигли окончательного соглашения.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта принял решение продолжить работу с Куманом.
Ранее сообщалось, что «Барселона» снизит Куману зарплату.
Нужно учитывать что у Барселоны, и это так уже довольно давно, есть серьёзные финансовые и административные проблемы, к тому же и с составом они тоже есть. В таких условиях ожидать очень стабильно хорошей игры и результатов не является правильным, хотя, конечно, все эти проблемы не являются оправданием всех ошибок и неправильных решений.
Барселона только в процессе восстановления. Хотя Куману и ещё много кому из причастных напрямую к Барселоне необходимо провести работу над ошибками и работать лучше, рубить с плеча в данном случае является слишком рискованным шагом. Поэтому клуб и не спешит расставаться со своими возрастными легендами и главным тренером. Тут важно не дать ситуации перейти в стадию медленного ухудшения ввиду недостаточного количества изменений, и при этом не убрать ничего раньше времени, как это было с уходом Луисом Суареса.
Сбалансированный и мудрый путь - вот то что спасет Барселону и вернёт её к вершинам мирового футбола. Пока что она всё ещё рядом с этим, но уже пониже чем где была раньше, и тут есть три варианта - подняться выше, остаться на том же уровне, и опуститься ниже, Барселоне, конечно, лучше всего будет получить первый вариант.
Нужно учитывать что у Барселоны, и это так уже довольно давно, есть серьёзные финансовые и административные проблемы, к тому же и с составом они тоже есть. В таких условиях ожидать очень стабильно хорошей игры и результатов не является правильным, хотя, конечно, все эти проблемы не являются оправданием всех ошибок и неправильных решений.
Барселона только в процессе восстановления. Хотя Куману и ещё много кому из причастных напрямую к Барселоне необходимо провести работу над ошибками и работать лучше, рубить с плеча в данном случае является слишком рискованным шагом. Поэтому клуб и не спешит расставаться со своими возрастными легендами и главным тренером. Тут важно не дать ситуации перейти в стадию медленного ухудшения ввиду недостаточного количества изменений, и при этом не убрать ничего раньше времени, как это было с уходом Луисом Суареса.
Сбалансированный и мудрый путь - вот то что спасет Барселону и вернёт её к вершинам мирового футбола. Пока что она всё ещё рядом с этим, но уже пониже чем где была раньше, и тут есть три варианта - подняться выше, остаться на том же уровне, и опуститься ниже, Барселоне, конечно, лучше всего будет получить первый вариант.