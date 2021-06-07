«Они не фавориты, они суперфавориты». Венгер — о сборной Франции на Евро

Бывший главный тренер «Арсенала» считает, что Франция является главным фаворитом Евро-2020.

Они не фавориты, они суперфавориты.

Слова «фаворит» недостаточно. Они выигрывали чемпионат мира, у них в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру, я половину забыл. Дембеле.

У них на скамейке 11 футболистов, которые могли бы играть в любой сборной мира. Нельзя пренебречь тем фактом, что Франция — чемпион мира, и это команда, которая не достигла пика.

Это команда, которая все еще развивается, потому что все эти ребята молоды. За исключением двух или трех, ядро команды очень молодое.