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«Они не фавориты, они суперфавориты». Венгер — о сборной Франции на Евро

сегодня, 09:34

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что Франция является главным фаворитом Евро-2020.

Они не фавориты, они суперфавориты.

Слова «фаворит» недостаточно. Они выигрывали чемпионат мира, у них в составе Канте, Погба, Бензема, Гризманн, Коман, Жиру, я половину забыл. Дембеле.

У них на скамейке 11 футболистов, которые могли бы играть в любой сборной мира. Нельзя пренебречь тем фактом, что Франция — чемпион мира, и это команда, которая не достигла пика.

Это команда, которая все еще развивается, потому что все эти ребята молоды. За исключением двух или трех, ядро команды очень молодое.

Ранее статистический портал оценил шансы сборной Франции на победу в чемпионате Европы.

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Любoмир
Любoмир
сегодня в 11:37
Бельгийцев тоже со счетов сбрасывать нельзя
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:02
Одни из главных
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:40
Есть еще победитель рейтингов - Бельгия, Германя - немцы, всегда немцы, молодая и перспективная Англия, непроигрывающая Италия, ну и кончно Россия, ведомая тренерским гением КосмоСтаса.
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