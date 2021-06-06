Канте: «Пока рано говорить, что я заслужил „Золотой мяч“»

Полузащитник «Челси» порассуждал о своих шансах на «Золотой мяч».

Я думаю, что сейчас об этом рано говорить. Мы только подошли к середине года, у нас есть еще 6 месяцев, впереди еще много матчей и соревнований. Нет смысла говорить, что я этого заслуживаю сегодня.

Несколько лет назад я финишировал в десятке лучших, и это было хорошо, но выиграть — это отдельная история. Это прекрасный индивидуальный приз для игроков.