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Канте: «Пока рано говорить, что я заслужил „Золотой мяч“»

вчера, 21:30

Полузащитник «Челси» Нголо Канте порассуждал о своих шансах на «Золотой мяч».

Я думаю, что сейчас об этом рано говорить. Мы только подошли к середине года, у нас есть еще 6 месяцев, впереди еще много матчей и соревнований. Нет смысла говорить, что я этого заслуживаю сегодня.

Несколько лет назад я финишировал в десятке лучших, и это было хорошо, но выиграть — это отдельная история. Это прекрасный индивидуальный приз для игроков.

Ранее твиттер-аккаунт The Spectator Index провёл опрос о том, кто должен выиграть «Золотой мяч» в 2021 году. Победителем оказался Канте.

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Все комментарии
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 15:36, ред.
Африка это будущий футбольные держава.Так и происходит.Канте заслуживает внимание от ФИФА.В том числе и золотого мяча.Думаю лучше ему от ФИФА гуманитарный помощь для родину предков.Для малообеспеченных семей. Необходимые продуктов питания и медикаментов.Это будет лучше чем золотого мяча.Как вы думаете профессоры мирового футбола?
ЧиП
ЧиП
сегодня в 09:18
Я за ним особо и не следил. Только слышу Канте, Канте. Присмотрелся, действительно хорош👍
112910415
112910415
сегодня в 07:12
всё к тому идёт, так и будет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:34
Шансы реальны как никогда.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:04
Рано говорить об этом. Фанфары пока пылятся в шкафчике. Придет время и все узнаем.
протон1
протон1 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 23:29
вея тоже мусульманин? задан тоже говорят был. я попустил
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:09
Спешить лучше не надо.
Rattlehead
Rattlehead ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:05
За забивание голов положена отдельная награда - Золотая бутса.
Romeo 777
Romeo 777 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:55
Мало забивает? Ну как бы опорные полузащитники ценятся за другое. Или иными словами, если ЗМ давать только за забитые мячи, то вратари, защитники, игроки середины поля никогда не должны получать ЗМ если даже будут играть на космическом уровне?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:35
В 2010 Снейдер или Иньеста должны были брать ЗМ ибо они в финале играли!, но эта награда превратилась в Фарс! Её ценность 0 целых, хрен десятых!
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:13
Канте конечно крут и наверно он лучший опрник в мире прямо сейчас но для золотого мяча он очень мало забивает!
Левандовски полностью заслужил зм в этом году не смотря на то что в лч он не победил-он обьективно лучший футболист мира последних двух лет!
A.S.A
A.S.A ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 22:09
У Лео и Рона еще так же есть турниры со сборными, и если к примеру Аргентина выиграет Южноамериканский кубок или Португалия выиграет ЧЕ, то вполне их могут вытянуть в лидеры в споре за ЗМ
Пример 2010 года тому доказательство, да и в прошлом году придумали клоунаду и лишили Левандовского ЗМ
Ice van Reed
Ice van Reed ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:05, ред.
Выбор, Субъективщина, как по мне Снейдер заслужил, да я болельщик сборной Нидерландов (Голландии как раньше, но ныне так запретили сборную называть, связь с с красными фонарями и легальной травой) его гол сборной Бразилии конфетка, при его росте, забить головой! Иньеста забил победный гол,и я бы принял это ибо все мы знаем, не важно как ты играешь в начале сезона, важно выиграешь ли в конце! А тут логика уехала в край!ЗМ закончен как награда, я ра что для Вратарей ввели приз Яшина, хоть теперь ребят в рамах оценят!
Дима Логинов
Дима Логинов ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 22:02
Им уже был Джордж Веа.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:59
На данный момент я даже близко не вижу других кандидатов. Роналду и Месси? Их клубы в этом сезоне всё провалили, а сами игроки были значительно хуже себя предыдущего года. Мбаппе? Хет-трик на Камп Ноу, конечно, замечательно, но за это давать Золотой Мяч всё-таки неправильно. Холанд? Да, тащит Боруссию во многом, но без трофеев пока что все потуги. Левандовски? Рекордсмен в Германии и всё прочее, но клубные результаты как и Роналду с Месси хуже прошлогодних.
Конечно, есть ещё Дзюба, но там речь уже идёт о том, что Золотой Мяч слишком мелко для игрока, поэтому только Канте.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:50
Скромность украшает человека...
A.S.A
A.S.A ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Согласен с вами, в 2010 были 2 реальных претендента -это Снейдер и Иньеста...но все мы знаем кто в итоге получил награду....
Feanor1993
Feanor1993
вчера в 21:44
Пока никто и не говорит, что заслужил. Говорят, что главный претендент на данный момент. Учитывая силу сборной, можно сказать, что шанс на ЗМ 90%.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:42
Скромняга,трудяга, и настоящий профи!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:42
Жаль,что очевидность, не главный фактор в выборе лучшего!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:41
Рибери зарекался про ЗМ и проиграл, Снейдер в в 2010 когда Голландия шла боем к финалу, а не 1-0 как Испания весь плей -офф, где мяч дожен взять Снейдер, но он его проиграл,, Левандовски герой 2020, но мяч не дают ему, футбол дают доиграть, а награду нет, 2021 Месси номиниррован, какие шансы у Канте, такие как и у его предшественников!
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:39
Ну вообще-то, как минимум, Зидан уже был.
particular
particular
вчера в 21:38
Очевидно, что пахарь-трудяга Канте будет первоочередным претендентом...
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 21:33
Ничего другого от Н'голо и не ожидал услышать. Скромный парень. Не меняйся Н'голо, никогда. А так то всё по делу.
протон1
протон1
вчера в 21:32
канте станет первым мусульманином который взял золотой мяч
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